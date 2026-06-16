दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा की मां की हालत गंभीर, कैंसर का चल रहा इलाज
परिजनों ने बताया कि वह लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रही हैं.
Published : June 16, 2026 at 5:16 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय निशानेबाज जसपाल राणा की असामयिक निधन के बाद मंगलवार उनकी माता श्यामा देवी राणा (78) को नई दिल्ली के सैन्य अस्पताल में एडमिट किया गया. परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, श्यामा देवी पिछले लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं. उनका कैंसर का इलाज चल रहा है. बीते 12 जून को ही उनके बेटे जसपाल राणा का दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में निधन हो गया था.
गौरतलब है कि, इसी महीने की 12 जून को दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा का नई दिल्ली स्थित मैक्स हॉस्पिटल में निधन हो गया था. जसपाल के निधन की खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था. मां श्यामा देवी अपने बेटे की बीमारी के दौरान लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थीं और उनके निधन के बाद से ही वह गहरे सदमे में हैं. कहा जा रहा है कि बेटे के जाने के दुख ने उनकी तबीयत को और अधिक बिगाड़ दिया.
इससे पहले जसपाल राणा की मृत्यु को लेकर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत के कार्डियक साइंसेज ग्रुप चेयरमैन डॉ. बलबीर सिंह ने विस्तृत मेडिकल स्टेटमेंट जारी किया था. इसमें जिक्र किया गया था कि जसपाल राणा को जब अस्पताल लाया गया, तब उन्हें दिल का दौरा पड़े हुए तीन दिन बीत चुके थे. वे 1 जून को एडमिट हुए थे. उस स्थिति में भी उन्होंने लंबी यात्रा की और लगातार सीने में दर्द की शिकायत के बावजूद वे अस्पताल पहुंचने में देरी कर चुके थे. हार्ट अटैक के कारण हृदय की पंपिंग क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई थी और वे हार्ट फेल्योर की स्थिति में पहुंच चुके थे." उन्होंने बताया कि स्वस्थ होने के बाद अचानक 'कार्डियक रप्चर' हुआ था.
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