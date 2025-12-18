ETV Bharat / bharat

जीते-जागते इतिहास थे मूर्तिकार राम सुतार, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर बनाई भगवान राम की कांस्य प्रतिमा

RAM SUTAR PASSED AWAY
दिग्गज मूर्तिकार राम सुतार की कलाकृति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 18, 2025 at 11:29 AM IST

6 Min Read
मुंबई: विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार का निधन हो गया है. उनका जन्म 1925 में धुले जिले के गोंदूर में एक गरीब बढ़ई परिवार में हुआ था. राम सुतार ने हाल ही में (19 फरवरी) 100 साल पूरे किए थे. राम सुतार को मूर्तिकला के क्षेत्र में एक जीता-जागता इतिहास कहा जा सकता है.

जिन्होंने सैकड़ों ऐसी मूर्तियां बनाई जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं. राम सुतार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (सरदार वल्लभभाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति) और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी (बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की मूर्ति) बनाई. उन्होंने विदेशों में महात्मा गांधी की कई मूर्तियां भी बनाई. उन्होंने संसद के सामने महात्मा गांधी की कांस्य और पत्थर की मूर्ति भी बनाई. उनके अथक प्रयासों के कारण डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्तियां दुनिया भर में भारत की समृद्ध विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ी हैं.

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर गोवा में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाने का श्रेय
राम सुतार ने पूरे देश में कई बड़ी मूर्तियां बनाई हैं. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है. अपने 60 साल से ज्यादा के करियर में उन्होंने 200 से ज्यादा शानदार मूर्तियां बनाई हैं. राम सुतार ने सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत जैसे नेताओं की मूर्तियां भी बनाई हैं.

RAM SUTAR PASSED AWAY
विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार की कलाकृति (ETV Bharat)

2016 में पद्म भूषण पुरस्कार और 1999 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया
कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राम सुतार को 2016 में पद्म भूषण पुरस्कार और 1999 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उन्होंने विदेशों में महात्मा गांधी की अनगिनत मूर्तियाँ खुद बनाई हैं. उन्होंने संसद के सामने महात्मा गांधी की कांस्य और पत्थर की मूर्ति भी बनाई है. उनके अथक प्रयासों के कारण, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्तियाँ दुनिया भर में भारत की समृद्ध विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ी हैं.

2024 का महाराष्ट्र भूषण अवॉर्ड मिला
2024 का महाराष्ट्र भूषण अवॉर्ड सम्मानित व्यक्ति राम सुतार के लिए घोषित किया गया. उस समय 'ईटीवी भारत' ने उनके बेटे अनिल सुतार से खास बातचीत की थी. अनिल सुतार ने कहा, 'हमें ज़्यादा काम इसलिए मिलता है क्योंकि लोग हमारे काम की तारीफ करते हैं. यही सबसे बड़ा इनाम है.

शायद इन बड़ी मूर्तियों को बनाने के बाद हम नॉर्थ इंडिया में बस गए थे, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को हमारे बारे में ज्यादा पता नहीं था. हमने नॉर्थ इंडिया और दुनिया भर में काम किया है. लेकिन अब महाराष्ट्र में भी बहुत काम हो रहा है. इसलिए, सरकार को हमारे बारे में ज़्यादा पता चला होगा. इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने अब इस अवॉर्ड के बारे में फैसला किया होगा.'

लेकिन हमें यह अवॉर्ड पाकर बहुत खुशी हुई है. यह अवॉर्ड मेरे पिता के काम के आधार पर दिया गया है. इसलिए, मैं खुश हूँ, और मेरे पिता भी खुश होंगे. हम महाराष्ट्र सरकार के बहुत आभारी हैं.' अनिल सुतार भी एक मूर्तिकार हैं और उन्होंने अपने पिता के साथ मूर्तिकला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. राम सुतार का जन्म 1925 में धुले जिले के गोंदूर में एक गरीब बढ़ई परिवार में हुआ था.

प्रतिष्ठित मेयो गोल्ड मेडल प्राप्त किया
हालाँकि उनका बचपन बहुत मुश्किलों भरा था, लेकिन उनके टीचर श्रीराम जोशी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना. उनकी उभरती हुई कलात्मक क्षमताओं को निखारने के लिए श्रीराम जोशी ने राम को मुंबई के सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लेने के लिए प्रोत्साहित किया. जे.जे. स्कूल में रहने के दौरान उनकी जन्मजात प्रतिभा और विकसित हुई. राम सुतार ने जे.जे. स्कूल में लगातार फर्स्ट क्लास रिजल्ट हासिल किए और अपने कोर्स के आखिर में मॉडलिंग के लिए प्रतिष्ठित मेयो गोल्ड मेडल प्राप्त किया.

पूरी जिंदगी वह उन टीचरों के प्रति शुक्रगुजार रहे जिन्होंने उन्हें पेंटिंग और मूर्तिकला सिखाई, क्योंकि उन्हीं की वजह से वह पत्थर और मार्बल की मूर्तिकला में माहिर हो पाए. हालांकि, मूर्तिकार राम को कांस्य की ढलाई ज्यादा पसंद थी. 1950 में उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) में दुनिया की मशहूर अजंता गुफाओं के महत्वपूर्ण मरम्मत प्रोजेक्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए एक मॉडलर के तौर पर काम किया और कई मूर्तियों को उनकी पुरानी शान वापस दिलाने में मदद की.

वर्ष 1952 में दांपत्य जीवन की शुरुआत
1952 में उन्होंने प्रमिला से शादी की. 1959 में उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ऑडियो-विजुअल पब्लिसिटी निदेशालय, प्रदर्शनी प्रभाग में एक टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर काम किया. लेकिन, मूर्तिकला के प्रति अपने ज़्यादा जुनून के कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने और एक स्वतंत्र करियर बनाने का फैसला किया.

पंडित नेहरू उनकी कलाकृति से प्रसन्न हुए
गांधी सागर बांध पर चंबल स्मारक पर उनके काम को काफी पहचान मिली. कंक्रीट के एक ही ब्लॉक से बनी यह शानदार 45 फुट ऊंची मूर्ति, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच भाईचारे का प्रतीक मानी जाती है. पंडित जवाहरलाल नेहरू भी दो बच्चों के साथ एक माँ को दर्शाने वाली इस मूर्ति को देखकर बहुत खुश हुए थे.

महात्मा गांधी की एक बड़ी मूर्ति उनके सबसे मशहूर कामों में से एक है. महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर भारत सरकार ने रूस, इंग्लैंड, मलेशिया, फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, बारबाडोस और काराकास जैसे देशों को महात्मा गांधी की मूर्ति तोहफे में दिए थे. ये मूर्ति राम सुतार ने बनाए थे.

नोएडा में राम सुतार का स्टूडियो बहुत शानदार है, जो एक म्यूजियम जैसा लगता है. इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मशहूर हस्तियों की कई बड़ी मूर्तियाँ हैं, साथ ही बड़ी संख्या में मॉडल भी हैं. उनके बेटे, अनिल सुतार ने 'आनंदवन' नाम का एक बड़ा स्कल्पचर गार्डन बनाया है, जहाँ उनके पिता की कलाकृतियाँ एक साथ दिखाई गई हैं. भारत की यह अनोखी आर्ट गैलरी सूरजकुंड-भड़खल झील रोड पर स्थित है.

मूर्तिकार राम सुतार को 'महाराष्ट्र भूषण' से सम्मानित किया जाएगा, CM फडणवीस ने घोषणा की

