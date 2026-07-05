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Assam: काजीरंगा में 66 वर्षीय गश्ती हथिनी जॉयमाला की मौत, वन विभाग ने दी भावुक विदाई

Assam: काजीरंगा में 66 साल की गश्ती हथिनी जॉयमाला की मौत, वन विभाग ने दी भावुक विदाई ( ETV Bharat )

जॉयमाला के काम को 2004 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तारीफ मिली, जब एक बाघ के साथ उसकी मुठभेड़ कैमरे में कैद हो गई. गश्ती के दौरान, एक बाघ ने जॉयमाला के ऊपर से छलांग लगाई, जिससे काजीरंगा से जुड़ी सबसे यादगार वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी (Wildlife Photography) में से एक बन गई और पार्क के गश्ती हाथियों और उनके महावतों की हिम्मत को दिखाया.

जॉयमाला को वन रक्षकों और महावतों का भरोसेमंद साथी माना जाता था, जो काजीरंगा की समृद्ध जैव विविधता को बचाने के लिए नियमित तौर पर वहां के मुश्किल इलाकों में गश्त करते थे.

1960 में जन्मी जॉयमाला 1992 में वन विभाग में शामिल हुई और 34 साल तक काजीरंगा के संरक्षित क्षेत्र में काम किया. नेशनल पार्क के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान, उसने अवैध शिकार-विरोधी गश्त, वन्यजीव निगरानी, रेस्क्यू ऑपरेशन और नियमित वन संरक्षण गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई, और कई पीढ़ियों से अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों के साथ काम किया.

मानस राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक सी रमेश ने बताया कि 66 साल की जंबो हाथी की शुक्रवार रात को एगोराटोली रेंज (Agoratoli Range) के नलोनी इलाके में लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई. हाथी जॉयमाला का करीब एक साल से इलाज भी चल रहा था.

तेजपुर (असम): काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ने रविवार को अपने सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गश्ती हाथियों में से एक, जॉयमाला को भावुक विदाई दी. मादा हाथी जॉयमाला की दशकों की समर्पित सेवा ने उन्हें असम में वन्यजीव संरक्षण का एक स्थायी प्रतीक बना दिया.

कई वर्षों तक, जॉयमाला की देखभाल अनुभवी महावत सत्यभान पेगु ने की, जिनके साथ उनका बहुत करीबी रिश्ता था. बाद के वर्षों में, यह जिम्मेदारी महावत नीलखंता कोच ने संभाली, जो जॉयमाला की मौत तक उनकी देखभाल करते रहे.

वन कर्मचारियों ने जॉयमाला का अंतिम संस्कार करने से पहले उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया, और वन्यजीव संरक्षण के लिए उसकी शानदार सेवा को श्रद्धांजलि दी. इस समारोह में वन विभाग का उस हथिनी के लिए सम्मान और आभार दिखाया गया जिसने अपनी ज्यादातर जिंदगी दुनिया के सबसे मशहूर वन्यजीव आवास (Wildlife Habitat) में से एक को बचाने में लगा दी.

अधिकारियों ने कहा कि जॉयमाला का योगदान सिर्फ रूटीन पेट्रोलिंग तक ही सीमित नहीं था. विभाग की कई हाथियों की तरह, वह बाढ़, अवैध शिकार-विरोधी ऑपरेशन और वाइल्डलाइफ रेस्क्यू मिशन के दौरान संरक्षण की कोशिशों का एक जरूरी हिस्सा बनी रही, जिससे काजीरंगा के प्रबंधन में प्रशिक्षित गश्ती हाथियों की अहम भूमिका का पता चलता है.

जॉयमाला के कई बच्चे हैं, जिनमें से कुछ काजीरंगा में गश्ती हाथी के तौर पर काम करते हैं और अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाते हैं.

हथिनी जॉयमाला की मौत से, काजीरंगा ने न सिर्फ एक विभागीय हाथी खो दिया, बल्कि अपने सबसे अनुभवी और भरोसेमंद संरक्षण सहयोगियों में से एक को भी खो दिया, जिसकी सेवा को नेशनल पार्क के इतिहास में एक अहम अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा.

असम के वन मंत्री जयंत मल्लाबरुआ ने जॉयमाला को भावनात्मक श्रद्धांजलि दी और उसे काजीरंगा के सबसे अच्छे जंगल योद्धाओं में से एक बताया, जिसकी जिंदगी उन गश्ती हाथियों के चुपचाप बलिदान की निशानी थी जो दुनिया भर में मशहूर जैव-विविधता की रक्षा में अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों के साथ काम करते हैं.

उन्होंने कहा, "जॉयमाला सिर्फ एक गश्ती हाथी से कहीं ज्यादा थी. वह कई पीढ़ियों के फॉरेस्ट गार्ड और महावतों की भरोसेमंद साथी थी, जिसने काजीरंगा की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी लगा दी. उसकी सेवा और बलिदान वन्यजीव संरक्षण से जुड़े सभी लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा."

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