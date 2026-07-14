फारूक अब्दुल्ला के भाई शेख मुस्तफा कमाल का निधन, 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
डॉ. शेख मुस्तफा कमाल फारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई थे. कमाल का 83 साल की उम्र में निधन हो गया.
Published : July 14, 2026 at 8:23 PM IST
श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के पुराने नेता और अब्दुल्ला परिवार के वारिस डॉ. शेख मुस्तफा कमाल का मंगलवार को श्रीनगर में निधन हो गया. वे 83 साल के थे. उनका निधन एक प्राइवेट अस्पताल में हुआ, जहां वे कई स्वास्थ्य समस्याओं के बाद पिछले दो हफ्तों से भर्ती थे.
वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के छोटे बेटे और पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई थे. घाटी में गुलमर्ग, पट्टन और हज़ारतबल सीटों से जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए थे. अभी, वे पार्टी में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर थे.
उनके भतीजे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, "अंकल मुस्तफा कुछ महीनों से बीमार थे, लेकिन 4 दिन पहले उनकी हालत और बिगड़ गई. उन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए बहादुरी से लड़ाई लड़ी."
हालांकि उनके पिता और माता को डल झील के किनारे हजरतबल में दफनाया गया है, लेकिन उन्हें श्रीनगर के सोनावर में उनके भाई की कब्र के साथ दफ़नाया जाएगा. उनकी जनाजे की नमाज़ श्रीनगर में नेडौस होटल के पास रात 8 बजे होने की उम्मीद है.
मेडिकल डॉक्टर के तौर पर उन्होंने 1983 में राजनीति में आने से पहले प्रैक्टिस की, जब उन्हें अब खत्म हो चुकी जम्मू कश्मीर विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था. कमाल ने 1983 में फारूक अब्दुल्ला की पहली कैबिनेट में काम किया, उसके बाद 1987 और 1996 में भी उन्होंने काम किया. उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की सरकार में स्वास्थ्य और उद्योग मंत्री जैसे अहम पद पर रहे.
पार्टी के अंदर, उनका असर था और वे अपने जोशीले भाषणों और आसानी से मिलने-जुलने के लिए जाने जाते थे. राजनीति के साथ-साथ निजी जीवन में भी उन्हें 'इंसानियत वाला' कहा जाता था. सांसद मियां अल्ताफ लारवी ने कहा कि डॉक्टर और मंत्री दोनों के तौर पर, कमाल ने लोगों के प्रति दया दिखाई.
लारवी ने कहा, "वह ईश्वर से डरने वाले और विनम्र इंसान थे. उन्होंने कहा कि, कमाल के निधन से पार्टी को क्षति हुई है. अपनी श्रद्धांजलि में, पार्टी ने उनके निधन को न केवल परिवार के लिए बल्कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए भी एक कभी न भरने वाला नुकसान बताया. लोग उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे.
शेख मुस्तफा कमाल ने अपनी जिंदगी के कई दशक सार्वजनिक सेवा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आदर्शों और विरासत को मजबूत करने में लगा दिए. वहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कमाल के निधन पर गहरा दुख जताया और उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति संवेदना जताई.
ये भी पढ़ें: फारूक अब्दुल्ला ने PoK में अशांति की संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग की