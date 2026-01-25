वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली का निधन, लंबे समय से थे बीमार
वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली का 90 साल की उम्र में निधन
नई दिल्ली : वरिष्ठ पत्रकार और प्रसिद्ध लेखक मार्क टली का रविवार को यहां एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके एक करीबी दोस्त ने यह जानकारी दी. वह 90 वर्ष के थे. भारत पर उन्होंने कई किताबें लिखी थीं. कई पुरस्कारों से सम्मानित मार्क टली कुछ समय से बीमार थे और पिछले एक सप्ताह से साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती थे.
वरिष्ठ पत्रकार और टली के करीबी दोस्त सतीश जैकब ने ताया, "मार्क का आज दोपहर मैक्स अस्पताल, साकेत में निधन हो गया." उनका जन्म 24 अक्टूबर 1935 को कलकत्ता (अब कोलकाता) में हुआ था. उनके पिता एक व्यापारी थे. उनकी माता बंगाल में जन्मी थीं - उनका परिवार पीढ़ियों से भारत में व्यापारी और प्रशासक के रूप में कार्यरत था.उनका पालन-पोषण एक अंग्रेज दाई ने किया था. उसने एक बार उन्हें घर के ड्राइवर की नकल करके गिनती सीखने पर डांटा था, "यह नौकरों की भाषा है, तुम्हारी नहीं." अंततः वे हिंदी में धाराप्रवाह हो गए. उनकी हंसमुख प्रवृत्ति और भारत के प्रति स्पष्ट स्नेह ने उन्हें देश के शीर्ष स्तर के कई राजनेताओं, संपादकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मित्रता और विश्वास दिलाया.
Veteran journalist Mark Tully passed away at the age of 90. He had been admitted to the Max Hospital in Saket for one week and passed away this afternoon.— ANI (@ANI) January 25, 2026
टली 22 वर्षों तक बीबीसी के नई दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख रहे. प्रख्यात लेखक होने के साथ-साथ, टली बीबीसी रेडियो-4 के कार्यक्रम "समथिंग अंडरस्टूड" के प्रस्तोता भी थे. उन्हें 2002 में "नाइट" की उपाधि से सम्मानित किया गया और 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से नवाजा गया. टली ने भारत पर कई किताबें लिखी हैं, जिनमें "नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया", "इंडिया इन स्लो मोशन" और "द हार्ट ऑफ इंडिया" शामिल हैं.
मार्क टली ने इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले की आलोचना की थी. इमरजेंसी लगाए जाने के विरोध करने को लेकर उन्हें देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया था. वो उस समय भारत से बाहर चले गए थे. हालांकि, कुछ समय बाद वह फिर से भारत लौट आए. इमरजेंसी के साथ-साथ जनता पार्टी की जब पहली बार केंद्र में सरकार बनी थी, तब भी उनकी रिपोर्टिंग की खूब सराहना की गई थी. इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित खबरों को लेकर उन्हें बहुत सुना गया था.
