ETV Bharat / bharat

वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली का निधन, लंबे समय से थे बीमार

वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली का निधन ( ANI )

नई दिल्ली : वरिष्ठ पत्रकार और प्रसिद्ध लेखक मार्क टली का रविवार को यहां एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके एक करीबी दोस्त ने यह जानकारी दी. वह 90 वर्ष के थे. भारत पर उन्होंने कई किताबें लिखी थीं. कई पुरस्कारों से सम्मानित मार्क टली कुछ समय से बीमार थे और पिछले एक सप्ताह से साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती थे. वरिष्ठ पत्रकार और टली के करीबी दोस्त सतीश जैकब ने ताया, "मार्क का आज दोपहर मैक्स अस्पताल, साकेत में निधन हो गया." उनका जन्म 24 अक्टूबर 1935 को कलकत्ता (अब कोलकाता) में हुआ था. उनके पिता एक व्यापारी थे. उनकी माता बंगाल में जन्मी थीं - उनका परिवार पीढ़ियों से भारत में व्यापारी और प्रशासक के रूप में कार्यरत था.उनका पालन-पोषण एक अंग्रेज दाई ने किया था. उसने एक बार उन्हें घर के ड्राइवर की नकल करके गिनती सीखने पर डांटा था, "यह नौकरों की भाषा है, तुम्हारी नहीं." अंततः वे हिंदी में धाराप्रवाह हो गए. उनकी हंसमुख प्रवृत्ति और भारत के प्रति स्पष्ट स्नेह ने उन्हें देश के शीर्ष स्तर के कई राजनेताओं, संपादकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मित्रता और विश्वास दिलाया.