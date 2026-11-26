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पर्यावरण मुद्दों से लेकर आदिवासी अधिकारों तक: 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड' से सम्मानित एम सुचित्रा की 37 साल की बेबाक रिपोर्टिंग का सफर

सोमवार, 16 नवंबर को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से अवार्ड लेतीं एम सुचित्रा. साथ में हैं गवर्नर सैयद अब्दुल नजीर, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( ETV Bharat )

विजयवाड़ा: अनुभवी पत्रकार एम सुचित्रा आदिवासी अधिकारों, पर्यावरण के मुद्दों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्षों पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं. उन्हें 16 नवंबर को पत्रकारिता के लिए रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया गया. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने 37 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव को विस्तार से साझा किया.

अगर आप एम. सुचित्रा से पूछें कि उन्होंने केरल के सबसे मुश्किल पर्यावरण और मानवाधिकार संकटों में चार दशकों का ज्यादातर समय कैसे बिताया, तो वह आपको कोई बड़ी सिनेमाई कहानी नहीं बताएंगी. वह आपको किस्मत के किसी बड़े झटके के बारे में भी नहीं बताएंगी.