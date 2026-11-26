पर्यावरण मुद्दों से लेकर आदिवासी अधिकारों तक: 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड' से सम्मानित एम सुचित्रा की 37 साल की बेबाक रिपोर्टिंग का सफर
वंचितों की आवाज बनीं पत्रकार एम. सुचित्रा ने पर्यावरण मुद्दों से लेकर आदिवासी अधिकारों पर 37 साल के अपने अनुभव साझा किए.
Published : November 26, 2026 at 6:44 AM IST
विजयवाड़ा: अनुभवी पत्रकार एम सुचित्रा आदिवासी अधिकारों, पर्यावरण के मुद्दों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्षों पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं. उन्हें 16 नवंबर को पत्रकारिता के लिए रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया गया. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने 37 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव को विस्तार से साझा किया.
अगर आप एम. सुचित्रा से पूछें कि उन्होंने केरल के सबसे मुश्किल पर्यावरण और मानवाधिकार संकटों में चार दशकों का ज्यादातर समय कैसे बिताया, तो वह आपको कोई बड़ी सिनेमाई कहानी नहीं बताएंगी. वह आपको किस्मत के किसी बड़े झटके के बारे में भी नहीं बताएंगी.
इसके बजाय वह आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट से न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टर डिग्री, सब-एडिटर के तौर पर शुरुआती काम और जिसे वह शांति से 'नेचुरल प्रोग्रेशन' कहती हैं, उसके बारे में बताएंगी. एम सुचित्रा जैसी अनुभवी पत्रकार के बारे में कुछ ऐसा है जो बहुत ही सच है. उन्हें प्रिंट, डिजिटल और इंडिपेंडेंट रिसर्च के साथ-साथ डाउन टू अर्थ और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से लेकर द वायर और द कारवां में काम करने का अनुभव है.
16 नवंबर 2026 को विजयवाड़ा में एक बड़े समारोह में एम सुचित्रा को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड मिला. कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के गवर्नर सैयद अब्दुल नजीर, डिप्टी सीएम पवन कल्याण और रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे.
भारतीय पत्रकारिता की दुनिया में जहां टेलीविजन एंकर बनावटी गुस्से पर चिल्लाते रहते हैं, वहीं सुचित्रा इसके बिल्कुल उलट जिद्दी हैं. वह एक पुराने जमाने की रिपोर्टर हैं. वह मानती हैं कि आप एयर कंडीशन वाले ऑफिस से कोई स्टोरी नहीं समझ सकते. उसके लिए फील्ड में जाना होगा. वह कहती हैं कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको बहुत सारी आवाजें मिलेंगी. वहां आपको एक अलग एहसास होगा. एक खुशबू और रंग मिलेगा. उन्होंने कहा कि फिल्ड में जाकर स्टोरी कवर करने से पता चलता है कि असल में क्या हो रहा है.
सुचित्रा ने बताया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जिसने भी कभी कुछ मुश्किल करने की कोशिश की है, वह जानता है कि सबसे आसान नियम आमतौर पर सबसे मुश्किल होते हैं. खासकर जब 'बदबू' कोच्चि के ऊपर 12 दिनों से मंडरा रहा जहरीला धुआं हो. एक गैर-कानूनी रेत-माइनिंग ऑपरेशन हो, जिसे ऐसे लोग चला रहे हों जो चाहते हैं कि आप अपनी डेस्क पर वापस न आएं.
सहानुभूति की फिजिक्स
आपको हैरानी हो सकती है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में ट्रेंड कोई आदिवासी बस्तियों में माताओं की मौत की संख्या को कैसे दस्तावेजीकरण कर सकता है. लेकिन अगर आप उसे काफी देर तक सुनें, तो यह कनेक्शन पूरी तरह समझ में आता है.
फिजिक्स कारण और प्रभाव के बारे में है. वैसी अनदेखी ताकतों के बारे में जो चीजों पर तब तक काम करती हैं जब तक कुछ टूट न जाए. सुचित्रा यही सख्ती सार्वजनिक नीतियों पर भी लागू करती हैं. उनके लिए, 'पर्यावरण' पेड़ों, नदियों और कार्बन मेट्रिक्स का कोई सार संग्रह नहीं है. यह एक मानवाधिकार का मुद्दा है. वह बताती हैं, "जलवायु परिवर्तन खास तौर पर उन समुदायों पर असर डाल रहा है जिन्होंने इस समस्या में सबसे कम योगदान दिया है. जैसे किसान, आदिवासी, और उनमें से, औरतें और बच्चे."
"जलवायु परिवर्तन नहीं, क्लाइमेट इमरजेंसी कहो"
वह उस विनम्र साफ-सुथरी भाषा को नहीं मानतीं जिसका इस्तेमाल हम अक्सर मुसीबतों से दूर रहने के लिए करते हैं. सुचित्रा ने जोर देकर कहा कि इसे जलवायु परिवर्तन मत कहो. इसे क्लाइमेट इमरजेंसी कहो. 37 सालों से उन्होंने पूरे दक्षिण भारत में जलवायु संकट को ट्रैक किया है. केरल के इकलौते आदिवासी ब्लॉक, अट्टापडी में उन्होंने आदिवासी समुदायों में कुपोषण, खराब स्वास्थ्य देखभाल और मां और बच्चों की मौत के खतरनाक मेल की जांच की. इस काम ने उन्हें मनीला में 2006 के डेवलपिंग एशिया जर्नलिज्म अवार्ड्स में ओवरऑल डेवलपमेंट जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान जीतने वाली पहली महिला बना दिया.
वह निलपु समरम के दौरान आदिवासी जमीन प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी रहीं. नीलांबुर में चोल नायक आदिवासी समूह की सिकुड़ती दुनिया पर नजर रखी और नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम विद्रोहों की महिला विद्रोहियों की भूली-बिसरी कहानियों को खंगाला.
कुट्टनाड में सुचित्रा ने 'समुद्र तल से नीचे की प्यास' के बारे में लिखा. पानी से घिरे समुदाय जिन्हें खारेपन और खेती के पानी के बहाव की वजह से पीने के लिए सुरक्षित बूंद भी नहीं मिल पाती थी. कोच्चि में, जब 2023 में ब्रह्मपुरम के कचरे के ढेर में आग लग गई और लगभग दो हफ्ते तक शहर का दम घुट गया, तो सुचित्रा ने इसे एक अकेली नागरिक गलती नहीं माना.
वेस्ट-मैनेजमेंट एक्सपर्ट सी. सुरेंद्रनाथ के साथ उन्होंने एक अहम रिपोर्ट, चोकिंग ऑन टॉक्सिक स्मोक, को-ऑथर की, जिसमें इस आग को सॉलिड-वेस्ट कानूनों के सिस्टेमैटिक, लगभग क्रिमिनल उल्लंघन का जरूरी नतीजा बताया गया.
अन्याय का भूगोल
सुचित्रा से बात करने में सबसे खास बात यह है कि वह कितनी जल्दी आरामदायक भ्रमों को दूर कर देती हैं. केरल की एक मॉडल, 'वेस्ट-फ्री' राज्य के तौर पर ख्याति को ही लें. सुचित्रा को यह बात पसंद नहीं है. वह साफ-साफ कहती हैं कि केरल राज्य के कचरे को बाहर भेज रहा है. वह बताती हैं कि कचरे और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पहाड़ बॉर्डर पार करके तमिलनाडु और उससे आगे भेजे जाते हैं.
उनके लिए कचरा सिर्फ एक रसद समस्या नहीं है. यह एक वर्ग और जाति की समस्या है. अमीर देश अपना कचरा गरीब देशों पर फेंकते हैं. अमीर इलाके अपने वेस्ट प्लांट गरीब इलाकों में लगाते हैं. उन्होंने कहा, "आप जहां भी अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र लगाएंगे, वह पक्का किसी गरीब इलाके में ही होगा. उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, रोजी-रोटी पर असर पड़ता है. इसलिए यह न्याय का भी सवाल है."
उन्हें पश्चिमी घाट में भी यही टकराव दिखता है, जहां गाडगिल और कस्तूरीरंगन कंजर्वेशन रिपोर्ट पर बहस ने पारिस्थितिक अस्तित्व को स्थानीय किसानों की तुरंत की रोजी-रोटी के खिलाफ खड़ा कर दिया. यह एक उलझन है जिसे उन्होंने अपनी 2021 की मोनोग्राफ, सुसाइडल रेजिस्टेंस में खोला है. जिसे उन्होंने डॉ. लावण्या सुरेश के साथ मिलकर लिखा था. उन्होंने कहा, "आप किसी सरकारी मंत्रालय में मैप पर बस एक लाइन खींचकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि लोगों की ज़िंदगी उसके आस-पास ठीक से चल जाएगी."
देखने की कीमत
अकेले एक स्वतंत्र पत्रकार को रोमांटिक बनाना आसान है. एक नोटबुक वाला योद्धा जो मशीन से भिड़ रहा है. असलियत जैसा कि सुचित्रा साफ-साफ मानती हैं, बहुत ज्यादा अकेलापन और काफी ज्यादा खतरनाक है. वह कहती हैं, "एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट (स्वतंत्र पत्रकार) होना आसान नहीं है. क्योंकि आपके पास कोई बैकअप नहीं होता और न ही आपको किसी मीडिया संस्थान का समर्थन होता है. यहां आप अकेले काम कर रहे होते हैं."
वह अपने पेशे के मुश्किल गणित का जिक्र करती हैं. इंटरनेशनल बॉडी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक, 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 157वें नंबर पर है. 2014 और 2024 के बीच देश में 28 पत्रकार मारे गए. उनमें से लगभग आधे (कम से कम 13) की हत्या तब हुई जब वे गैर-कानूनी माइनिंग और रेत माफिया जैसे पर्यावरण अपराध की जांच कर रहे थे. सुचित्रा इन खतरों को खुद जानती हैं, क्योंकि उन्होंने ओबुलापुरम में गैर-कानूनी आयरन-ओर माइनिंग और पूरे साउथ में नदी की रेत माइनिंग पर बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग की है.
तो फिर हिम्मत कहां से आती है? क्या वह बस बिना डरे पैदा हुई थी?
सुचित्रा इस बात पर हंसती है कि यह कोई पैदाइशी सुपरपावर हैं. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि मैं हिम्मत के साथ पैदा हुई थी या नहीं. लेकिन जब आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, साल दर साल, तो निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से, आपको वह हिम्मत मिल जाएगी."
सुचित्रा के लिए हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं है. यह बस आदत का एक प्रतिफल है. आप अपने तथ्यों की पुष्टि करते हैं. आप किसी भी राजनीतिक दल के मुखपत्र बनने से मना करते हैं. आप अजीब सवाल पूछते रहते हैं और आखिरकार अपनी बात पर अड़े रहना आपकी आदत बन जाती है.
सुचित्रा ने जब रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड मिलने की बात करती है, तो वह ऐसी नहीं लगतीं जैसे कोई ट्रॉफी फ्रेम करके आराम करने को तैयार हो. वह ऐसी लगती हैं जैसे किसी को अभी-अभी एक भारी बैग दिया गया हो. वह कहती हैं, "मैं इसे एक अतिरिक्त या नई जिम्मेदारी के तौर पर देखती हूं. उस तरह की जनहित पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध रहना जो ईमानदार हो और उन मुद्दों पर रिपोर्टिंग जारी रखना जो लोगों को प्रभावित करते हैं."
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