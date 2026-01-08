ETV Bharat / bharat

प्रख्यात पारिस्थितिकीविद् एवं पर्यावरण वैज्ञानिक माधव गाडगिल का निधन

पुणे (महाराष्ट्र): दुनिया भर में मशहूर भारतीय पर्यावरणविद, लेखक और रिसर्चर डॉ. माधव गाडगिल का 83 साल की उम्र में निधन हो गया. गाडगिल के पारिवारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गाडगिल पिछले कुछ वक्त से बीमार थे और बुधवार देर रात पुणे के एक अस्पताल में रात 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली.

डॉ. गाडगिल का पार्थिव शरीर दोपहर तक उनके घर 'A-18, स्प्रिंग फ्लावर अपार्टमेंट, पंचवटी, पाषाण' में आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा. उनका अंतिम संस्कार शाम 4 बजे पुणे के वैकुंठ श्मशान घाट में होगा.

डॉ. माधव गाडगिल को पद्म श्री और पद्म भूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था. वरिष्ठ पर्यावरणविद् , पश्चिमी घाटों के एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन और प्रकृति प्रेमी डॉ. माधव गाडगिल का जन्म 24 मई, 1942 को पुणे में हुआ था.

उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की, जहां उन्होंने मैथमेटिकल इकोलॉजी में पीएचडी की डिग्री हासिल की. 1973 से 2004 तक वे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस, बैंगलोर में प्रोफेसर रहे. प्रोफेसर के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 'सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज' की स्थापना की.