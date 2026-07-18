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अनुभवी राजनयिक यूरी फेडकिव ने मुंबई में अमेरिकी महावाणिज्य दूत का पदभार संभाला

अनुभवी अमेरिकी राजनयिक भारत के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट का अनुभव लेकर आए हैं.

Veteran diplomat Yuriy R Fedkiw
अनुभवी राजनयिक यूरी आर फेडकिव (X @airnewsalerts)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 18, 2026 at 2:53 PM IST

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मुंबई: अनुभवी अमेरिकी राजनयिक यूरी आर. फेडकिव ने मुंबई में अमेरिका के नए महावाणिज्य दूत के रूप में पदभार संभाल लिया है. वे आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने, सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करना और क्षेत्रीय हितधारकों के साथ जुड़ाव को गहरा करने पर ध्यान देने के लिए उत्सुक हैं.

फेडकिव ने सात जुलाई को पदभार संभाला. वह इससे पहले पाकिस्तान और चीन में सेवाएं दे चुके हैं. मुंबई में अपनी तैनाती से पहले फेडविक स्विट्जरलैंड के बर्न में राजनीतिक-आर्थिक मामलों के काउंसलर और लंबे समय तक कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख के रूप में सेवाएं दे चुके हैं.

अपने राजनयिक कैरियर के दौरान, उन्होंने यूक्रेन, पोलैंड, इराक, स्लोवेनिया और जापान स्थित अमेरिकी दूतावास में काम किया. यहां पर उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, राजनीतिक-सैन्य, कानून प्रवर्तन, अप्रसार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े मामलों पर काम किया.

2021 में फेडकिव ने कतर में अफगानिस्तान मामलों की इकाई स्थापित करने में मदद की थी, जहां उन्होंने मानवाधिकार, मानवीय मुद्दों और सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर तालिबान के साथ बातचीत की. उन्होंने पाकिस्तान में लाहौर स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूत, जापान के फुकुओका में प्रधान अधिकारी और चीन के चेंगदू में कांसुल के रूप में भी सेवाएं दी हैं.

विदेश सेवा में शामिल होने से पहले फेडकिव ने दक्षिण-पश्चिम जापान की स्थानीय नगर सरकार में काम किया था. उनके पास अंतरराष्ट्रीय मामलों में दो स्नातकोत्तर डिग्रियां और पूर्वी एशियाई अध्ययन में स्नातक की डिग्री है.

मुंबई में अमेरिकी महावाणिज्यदूतावास की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत में, फेडकिव क्षेत्रीय नेताओं और "हितधारकों के साथ मिलकर अमेरिकी आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने, जरूरी सुरक्षा पार्टनरशिप को मजबूत करने और यह पक्का करने के लिए कि आपसी सहयोग से अमेरिकी लोगों को ठोस फ़ायदे हों" बातचीत करने के लिए तैयार हैं. बयान में कहा गया कि फेडकिव भारत, इसकी संस्कृति और इसकी भाषाओं को जानने के उत्सुक हैं.

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यूरी फेडकिव
YURIY R FEDKIW

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