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अनुभवी राजनयिक यूरी फेडकिव ने मुंबई में अमेरिकी महावाणिज्य दूत का पदभार संभाला

मुंबई: अनुभवी अमेरिकी राजनयिक यूरी आर. फेडकिव ने मुंबई में अमेरिका के नए महावाणिज्य दूत के रूप में पदभार संभाल लिया है. वे आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने, सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करना और क्षेत्रीय हितधारकों के साथ जुड़ाव को गहरा करने पर ध्यान देने के लिए उत्सुक हैं.

फेडकिव ने सात जुलाई को पदभार संभाला. वह इससे पहले पाकिस्तान और चीन में सेवाएं दे चुके हैं. मुंबई में अपनी तैनाती से पहले फेडविक स्विट्जरलैंड के बर्न में राजनीतिक-आर्थिक मामलों के काउंसलर और लंबे समय तक कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख के रूप में सेवाएं दे चुके हैं.

अपने राजनयिक कैरियर के दौरान, उन्होंने यूक्रेन, पोलैंड, इराक, स्लोवेनिया और जापान स्थित अमेरिकी दूतावास में काम किया. यहां पर उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, राजनीतिक-सैन्य, कानून प्रवर्तन, अप्रसार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े मामलों पर काम किया.

2021 में फेडकिव ने कतर में अफगानिस्तान मामलों की इकाई स्थापित करने में मदद की थी, जहां उन्होंने मानवाधिकार, मानवीय मुद्दों और सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर तालिबान के साथ बातचीत की. उन्होंने पाकिस्तान में लाहौर स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूत, जापान के फुकुओका में प्रधान अधिकारी और चीन के चेंगदू में कांसुल के रूप में भी सेवाएं दी हैं.