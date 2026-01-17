ETV Bharat / bharat

कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री भीमन्ना खंड्रे का 102 साल की उम्र में निधन

CM सिद्धारमैया ने शोक जताया सीएम सिद्धारमैया ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की. उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री और सीनियर नेता भीमन्ना खंड्रे के निधन से मुझे दुख हुआ. समर्पण के विचारों की छाया में रहने वाले इस कद्दावर नेता का निधन देश के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती. महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले भीमन्ना खंड्रे को बाद में कर्नाटक एकीकरण आंदोलन में अग्रणी के रूप में पहचाना गया.

बीदर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को मजबूत बनाने में भीमन्ना खंड्रे की भूमिका अहम थी. स्वर्गीय डॉ. भीमन्ना खंड्रे कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे के पिता और सांसद सागर खंड्रे के दादा थे. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, विपक्ष के नेता आर अशोक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और कई अन्य राजनीतिक नेताओं ने सौ साल के नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया.

डॉ. भीमन्ना खंड्रे छह दशकों से ज्यादा समय तक लगातार पब्लिक लाइफ में रहे और अपने कई सार्वजनिक कामों के लिए जाने जाते थे. उन्होंने 1936 में शांतिवर्द्धक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू किया, जिसके तहत कई स्कूल और कॉलेज खोले गए और बॉर्डर जिले के बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी गई. इससे यह जिले का एक जाना-माना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया.

बीदर: कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री डॉ. भीमन्ना खंड्रे का बीती रात को निधन हो गया. वह 102 साल के थे. वह पिछले कई दिनों से उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे. कल दोपहर 2 बजे से सांस लेने में बहुत दिक्कत होने के बाद उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई थी. इलाज का कोई असर नहीं हुआ और रात में उन्होंने आखिरी सांस ली.

वह एक जन्मजात योद्धा थे जो बीदर जिले को कर्नाटक में रखने के लिए डटे रहे और उस कोशिश में सफल भी हुए. भीमन्ना खंड्रे के जीवन के निशान इस मिट्टी में हमेशा रहेंगे. उन्होंने जो सार्थक जीवन जिया, जिसने जीवन में मिले सभी मौकों का अच्छा इस्तेमाल किया और समाज के लिए काम किया, उसे मेरा आखिरी सम्मान. मैं प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के सदस्यों और बड़े फैन बेस को यह दर्द सहने की ताकत मिले.

बेटे ईश्वर खंड्रे के आंसू

मेरे पिता भीमन्ना खंड्रे शुक्रवार रात करीब 10:50 बजे गुजर गए. वे पिछले 15 दिनों से बीमार थे. उनकी सेहत में सुधार के संकेत दिख रहे थे. इसलिए हमें भरोसा था कि वे कई और दिनों तक हमारे साथ रहेंगे. वह भरोसा टूट गया. उन्होंने 102 साल तक एक खुशहाल जिंदगी जी.

पूर्व मंत्री भीमन्ना खंड्रे पूर्व पीएम राजीव गांधी के साथ (ETV Bharat)

भीमन्ना खंड्रे का योगदान

40-50 के दशक में संघर्ष के रास्ते से अचानक समाज सेवा में आने वाले डॉ. भीमन्ना खंड्रे के बाद जो कुछ भी हुआ, वह हमेशा एक कहानी बनकर रहेगा. बॉर्डर इलाके की सुरक्षा के लिए अपना घर और मठ छोड़कर निजाम के शासन के खिलाफ संघर्ष, रेल रोको जैसे आंदोलन, आज की युवा पीढ़ी और कार्यकर्ताओं के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़े रहेंगे. बाद में, डॉ. भीमन्ना खंड्रे ने भालकी नगर पालिका के पहले अध्यक्ष के तौर पर राजनीति में कदम रखा. एक विधायक, विधान परिषद सदस्य और मंत्री के तौर पर उन्होंने बीदर जिले के विकास में योगदान दिया और राज्य में सामाजिक और सहकारी क्षेत्रों में एक प्रभावशाली नेता के तौर पर उन्हें हमेशा याद किया जाएगा.

भीमन्ना खंड्रे जो 1946-47 में आजादी की लड़ाई के जरिए लड़ाई में उतरे थे, बाद में उन्होंने कल्याण (हैदराबाद) कर्नाटक को आजाद कराने के लिए निजाम के राज के खिलाफ बहुत सारे विरोध, संघर्ष और आंदोलन किए और इस हिस्से को एकजुट कर्नाटक में बनाए रखा. भीमन्ना खंड्रे, जो 1949-50 में कई संगठनों के जरिए लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल थे, आचार्य नरेंद्रदेव, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अशोक मेहता और दूसरे कई लोगों से प्रभावित होकर राजनीति में आए.

भीमन्ना खंड्रे 1953 में भालकी म्युनिसिपैलिटी के पहले चुने हुए प्रेसिडेंट बने

भीमन्ना खंड्रे 1953 में भालकी में बनी म्युनिसिपैलिटी के पहले चुने हुए प्रेसिडेंट थे और उन्होंने शहर में सड़कें, सीवर, स्ट्रीट लाइट, खेती की उपज की मंडियां बनवाने जैसे डेवलपमेंट के काम किए. 1957-58 में हुए दूसरे आम चुनाव में उन्होंने भालकी-औरद मिली-जुली सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार गए.

वे 1962 में भालकी सीट से प्रजा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़कर पहली बार विधानसभा में पहुंचे. बाद में अशोक मेहता की प्रजा समाजवादी पार्टी कांग्रेस में मिल गई. उस समय विधायक रहे भीमन्ना खंड्रे समेत कई लोग कांग्रेस में शामिल हो गए.

उन्होंने 1967, 1978 और 1983 में भालकी सीट के MLA के तौर पर इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए कई प्रोजेक्ट लागू किए. वे 1988 में पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में गए, 1994 में दूसरी बार एमएलसी बने और उस समय के मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने इस इलाके में कई जरूरी प्रोजेक्ट्स लागू किए, जिनमें एक बस डिपो और एक रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस भी शामिल है.