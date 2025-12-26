ETV Bharat / bharat

20 हजार की लागत से 50 लाख की कमाई, कुरुक्षेत्र के दंपति ने किया ऐसा बिजनेस, जिसकी डिमांड नहीं हो रही कम

Vermicompost fertilizer Haryana: कुरुक्षेत्र का जसमेर कभी मुर्दों को जलाकर गुजारा करता था. आज वो वर्मी कंपोस्ट खाद से 50लाख रुपये सालाना कमा रहा है.

Vermicompost fertilizer Haryana
कुरुक्षेत्र का दंपति वर्मी कंपोस्ट खाद से 50 लाख तक सालाना कमा रहा है. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 26, 2025 at 4:49 PM IST

कुरुक्षेत्र: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कुरुक्षेत्र के दंपति ने इस कहावत को सच कर दिखाया है. एक वक्त था, जब जसमेर नाम का शख्स बेरोजगारी के अभाव में मोची और माली का काम करता था. कहीं काम नहीं मिला तो एक साल तक मुर्दे जलाने का काम भी किया, लेकिन जसमेर ने हार नहीं मानी. उसने पत्नी के साथ मिलकर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम शुरू किया. आज उनका साल का 50 लाख रुपये का टर्नओवर है.

कुरुक्षेत्र के दंपति बने दूसरों के लिए प्रेरणा: ये प्रेरणादायक कहानी कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर रोडान गांव के दंपति की है. जहां महिला की पहल ने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी और इतना ही नहीं अब वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर काम कर रहे हैं. दरअसल कुरुक्षेत्र की रहने वाली परमजीत ने अपने पति के साथ मिल कर छोटे स्तर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम शुरू किया. दोनों ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान अपने अनुभव को साझा किया.

20 हजार की लागत से 50 लाख की कमाई, देखें वीडियो (Etv Bharat)

11 साल पहले शुरू किया था काम: प्रगतिशील महिला परमजीत ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि "हम पशुपालन का काम भी करते हैं. हमारे पशुओं का गोबर पहले गांव के जमींदार फ्री में ही उठाकर ले जाते थे. इस दौरान मुझे गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के बारे में पता चला और सोचा कि क्यों ना हम भी गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएं. इसके बाद मैंने कुरुक्षेत्र, करनाल NDRI और महाराष्ट्र से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की ट्रेनिंग ली."

ऐसे आया वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का आइडिया: परमजीत ने बताया "गोबर हमारे घर का था, इसलिए मुझे लगा कि दूसरों को फ्री में देने की जगह उसी से कुछ ऐसा किया जाए कि इससे कमाई भी हो." इसलिए परमजीत ने पति जसमेर के साथ मिलकर केंचुए खरीदे और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम शुरू किया.

Vermicompost fertilizer Haryana
पराली पर पानी डालकर 50 प्रतिशत तक रखी जाती है नमी (Etv Bharat)

लोगों ने मारे ताने: परमजीत ने बताया कि "जब हमने गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम शुरू किया, तब गांव वालों ने बहुत बातें कही, ताने मारे, मजाक उड़ाया, लेकिन हमने हार नहीं मानी. जो लोग पहले हमारा मजाक उड़ाते थे. आज वही हमसे काम सीखने के लिए आते हैं और हमारे काम की प्रशंसा करते हैं."

रोजगार के अभाव में पति ने किया मोची और माली का काम: महिला के पति जसमेर ने बताया कि "वर्मी कंपोस्ट बनाने का आईडिया मेरी पत्नी का था, लेकिन मैंने भी उसमें पूरा सहयोग किया. फार्म की साइट का काम मेरी पत्नी देखती है, जबकि बाहर की डीलिंग का काम मैं खुद करता हूं." उन्होंने बताया कि "एक वक्त ऐसा था जब मेरे पास रोजगार नहीं था. मैंने कभी माली और कभी मोची का काम कर घर चलाया, कुछ बड़ा करने इच्छा थी. इसलिए मेहनत करता रहता था."

Vermicompost fertilizer Haryana
11 साल पहले शुरू किया था काम (Etv Bharat)

श्मशान घाट में मुर्दे जलाए: जसमेर ने बताया कहा कि "मैंने इतना बुरा समय देखा कि कोई भी सोच नहीं सकता. मैंने श्मशान घाट में मुर्दे जलाने जैसा काम किया है. 1 साल तक रोजगार के अभाव में श्मशान घाट में मुर्दों को जलाया. वहां से जो पैसे मिलते थे. उससे घर की रोजी-रोटी चलती थी." इसके साथ वो पशुपालन भी करते थे. इस दौरान उनकी पत्नी के एक आइडिया ने उनकी जिंदगी बदल दी. अब वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं.

Vermicompost fertilizer Haryana
वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए लगाई गई मशीन (Etv Bharat)

पहले 6 साल तक नहीं मिला कोई ग्राहक: जसमेर ने बताया कि 11 साल पहले उन्होंने वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम शुरू किया था, उन्होंने खाद बनाने का काम तो सीख लिया, लेकिन इसकी मार्केटिंग का उनको हिसाब नहीं आया और वो कई सालों तक खाद बनाकर ऐसे ही बैठे रहे. तब भी लोगों ने उनको बहुत कहा कि तुम बर्बाद हो जाओगे, लेकिन दंपति ने ये काम नहीं छोड़ा और करीब 6 साल के बाद उनके पास पहली बार ऑर्डर आया. इसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई.

Vermicompost fertilizer Haryana
वर्मी कंपोस्ट खाद (Etv Bharat)

कितना होता मुनाफा? जसमेर ने बताया कि "हम गौशाला से गोबर उठाते हैं, एक किलोग्राम पर ₹3 रुपये का खर्च आता है. साल में करीब 1000 गोबर की ट्रॉली की लागत आती है. एक ट्रॉली करीब ₹3000 की पड़ती है. अगर 1 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की बात करें, उस पर ₹3 खर्च आता है, जबकि उसकी सेल 6 से लेकर ₹10 तक प्रति किलो होती है. अगर कहीं थोक में जाता है, तो 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जाता है. अगर किसी को थोड़ा चाहिए तो ₹10 किलो के हिसाब से जाता है. एक किलोग्राम से लेकर 50 किलो तक की पैकिंग करके बेचा जाता है."

Vermicompost fertilizer Haryana
कुरुक्षेत्र का दंपति वर्मी कंपोस्ट खाद से 50 लाख तक सालाना कमा रहा है. (Etv Bharat)

दूसरे राज्यों में खाद होता है सप्लाई: जसमेर ने बताया कि उनका खाद हरियाणा के साथ-साथ पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ सहित करीब 10 राज्यों में सप्लाई होता है. अब उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि उनसे उनके ऑर्डर भी पूरे नहीं होते, लेबर दिन-रात 2 शिफ्ट में काम करते हैं, दिन में महिलाएं काम करती हैं, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और रात को पुरुष काम करते हैं. उनकी पत्नी खुद भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं. जिसके चलते दूसरी महिलाओं को भी वो रोजगार दे रहे हैं. शुरू में विभाग द्वारा भी उनको आर्थिक तौर पर सहायता दी गई थी. जिसमें वो शुरुआती समय में गोबर खरीद कर अपने काम को बढ़ा पाए थे.

Vermicompost fertilizer Haryana
करीब 20 लोगों को दिया रोजगार (Etv Bharat)

करीब 20 लोगों को दिया रोजगार: वहां काम करने वाली महिला सोना ने बताया कि वो करीब 10 सालों से यहां पर काम कर रही हैं. ऐसी ही करीब 10 महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है. जिसमें उनको 300 से 350 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है. जिन पैसों से उनके परिवार की रोजी-रोटी चल रही है. सबसे बड़ी बात ये है कि उनको काम करने के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता, गांव में ही उनको परमानेंट रोजगार मिला हुआ है.

वर्मी खाद की ट्रेनिंग देते हैं दंपति: पति पत्नी दोनों आठवीं पास हैं. वो अब पढ़े-लिखे लोगों को वर्मी कंपोस्ट खाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं. दूर-दूर से लोग उनके प्लांट को देखने के लिए आते हैं.

