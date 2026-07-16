नीट पेपर लीक मामला: आरोपी डॉ मनोज शिरुरे की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, इस दिन आएगा फैसला
नीट पेपर लीक मामले के आरोपी डॉ मनोज भगवानराव शिरुरे की जमानत याचिका पर स्पेशल जज अजय गुप्ता ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
Published : July 16, 2026 at 4:50 PM IST
नई दिल्ली: सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले के आरोपी डॉ मनोज भगवानराव शिरुरे की जमानत याचिका का विरोध किया और इस अपराध को राष्ट्र के खिलाफ बताया. स्पेशल जज अजय गुप्ता ने जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. जमानत याचिका पर 22 जुलाई को फैसला आएगा.
शिरुरे की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि इस अपराध ने देश की छवि को खराब किया है और लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है. सीबीआई की ओर से पेश वकील नीतू सिंह ने कहा कि पेपर लीक की वजह से परीक्षा को निरस्त करना पड़ा. कई छात्रों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा. सरकार को भी करीब 600 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा.
पेपर लीक की घटना के बाद कई छात्रों ने खुदकुशी तक कर ली.सुनवाई के दौरान शिरुरे की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप केवल एक सह आरोपी प्रह्लाद कुलकर्णी के डिस्क्लोजर बयान के आधार पर लगाया गया है.केवल इस बयान के आधार पर उसकी भूमिका तय नहीं की जा सकती है. उन्होंने कहा कि शिरुरे के खिलाफ कोई पक्का सबूत भी नहीं है.
बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. सभी न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में 12 मई को एक सरकारी अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया था.सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज किया था. 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था और 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी. केंद्र सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था.
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