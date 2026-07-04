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दिल्ली दंगों के आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साज़िश रचने के आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट आज ही जमानत याचिकाओं पर फैसला सुना सकता है.

सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदिप पेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंद्राबी के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज करने पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश जिसमें गवाहों के बयान दर्ज नहीं होने की स्थिति में एक साल के बाद जमानत याचिका दायर करने को कहा था अब लागू नहीं होता.

सुनवाई के दौरान शरजील इमाम की ओर से पेश वकील तालिब मुस्तफा ने कहा कि एक साल तक जमानत याचिका दाखिल नहीं करने के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच विचार करने वाली है. उन्होंने कहा कि दूसरे सह-आरोपियों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि जब तक बड़ी बेंच की ओर से स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावी है. अगर उन्हें कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो वे सुप्रीम कोर्ट जाएं. जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावी है तो ट्रायल कोर्ट कुछ नहीं कर सकती. कोर्ट ने 13 जून को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था.

उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद दायर किया है जिसमें दोनों की जमानत याचिकाओं के खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े किए गए. उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के छह महीने बीतने के बावजूद ट्रायल में कोई खास प्रगति नहीं हुई है. यहां तक कि आरोप तय करने पर अभी दलीलें भी पूरी नहीं हुई हैं.