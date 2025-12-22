ETV Bharat / bharat

जनकपुरी के 1984 सिख विरोधी दंगों के आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में फैसला सुरक्षित, 22 जनवरी को आएगा डिसीजन

पीड़ित मंजीत कौर ने बयान दर्ज कराए थे. कहा था कि लोगों से सुना कि सज्जन कुमार भीड़ में थे, आंखों से नहीं देखा था.

1984 सिख विरोधी दंगों के आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में फैसला सुरक्षित
1984 सिख विरोधी दंगों के आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में फैसला सुरक्षित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 22, 2025 at 12:47 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी हिंसा मामले के आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. 22 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा. इस मामले में 23 सितंबर को कोर्ट ने ट्रायल पूरा कर लिया था.

आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि वो एक हफ्ते के अंदर लिखित दलीलें दाखिल करेगी. कोर्ट ने सीबीआई की दलीलें दाखिल करने के बाद सज्जन कुमार को अगले एक हफ्ते में लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया.

बता दें कि 7 जुलाई को सज्जन कुमार ने खुद को निर्दोष बताया था. सज्जन कुमार ने कहा था कि मैं इस अपराध में सपने में भी शामिल नहीं हो सकता और मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है.

9 नवंबर 2023 को इस मामले के पीड़ित मंजीत कौर ने अपने बयान दर्ज कराए थे. अपने बयान में मंजीत कौर ने कहा था कि मैंने भीड़ के लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे, लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था.

23 अगस्त 2023 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,153A, 295, 149, 307,308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था, हालांकि कोर्ट ने एसआईटी द्वारा सज्जन कुमार के खिलाफ लगाई गई हत्या की धारा 302 को हटाने का आदेश दिया था.

पहले तीन बार टल चुका है फैसला:
31 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार पर फैसला टाल दिया था. इससे पहले 8 जनवरी और 16 दिसंबर 2024 को भी फैसला टाला गया था. दोनों बार विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की कोर्ट में तिहाड़ में बंद सज्जन कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुआ था.

कब क्या हुआ ?

  • 1 नवंबर 1984: सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह की हत्या की गई थी. पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में सज्जन कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
  • 16 दिसंबर 2021: पुलिस जांच को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सज्जन के खिलाफ आरोप तय किए थे. इस दौरान पीड़ित के वकील ने दलील दी थी, "वकील ने कहा था, भीड़ खतरनाक हथियार लेकर सरस्वती विहार में घुसी. उन्होंने लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी. वे सिखों की प्रॉपर्टीज पर हमला कर रहे थे. वे इंदिरा गांधी की हत्या का बदला ले रहे थे. भीड़ ने जसवंत के घर हमला किया, उसकी और बेटे की हत्या कर दी. लूटपाट के बाद घर में आग लगा दी."
  • 12 फरवरी 2025: स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुनाया- इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि सज्जन कुमार न केवल भीड़ में शामिल थे, बल्कि भीड़ की अगुआई भी कर रहे थे.

