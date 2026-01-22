ETV Bharat / bharat

सीकर: पूर्व सरपंच सरदार राव हत्याकांड में 9 साल बाद फैसला, लॉरेंस बिश्नोई बरी, 3 को उम्रकैद

पूर्व सरपंच हत्याकांड मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट से जुड़ा.

Lawrence Bishnoi acquitted in former Sarpanch murder case
पूर्व सरपंच हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई बरी (ETV Bharat Sikar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 7:20 PM IST

सीकर: जिले के जुराठड़ा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सरदार राव हत्याकांड में करीब 9 साल बाद एससी-एसटी कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी कोर्ट) रेणुका हुड्डा ने मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और यतेंद्रपाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जबकि 3 आरोपियों को आजीवन कारावास और 6 आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट से जुड़ा लॉरेंस: कोर्ट ने हरदेवराम, अरुण और हरेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं सुनील, मुकेश, भानुप्रताप, नरेंद्र, कुलदीप और ओमप्रकाश को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है. मामले में सुभाष मूंड उर्फ सुभाष बराल फरार चल रहा है, जिसे कोर्ट ने फरार आरोपी मानते हुए उसके खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा है. मंगलवार, 13 जनवरी को कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी और निर्दोष करार दिया था, जबकि बुधवार को सजा पर फैसला सुनाया गया. इस दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट से जुड़ा, जबकि अन्य आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय में पेश किया गया.

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला: मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रघुनाथ राम सुला ने बताया कि कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने माना कि तीन आरोपियों की भूमिका हत्या की साजिश और वारदात को अंजाम देने में स्पष्ट रूप से सामने आई, जबकि कुछ आरोपियों को संदेह का लाभ दिया गया. गौरतलब है कि सरदार राव वर्ष 2010 से 2014 तक जुराठड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच रहे थे. वर्ष 2015 में चुनाव हारने के बावजूद वे प्रस्तावित उपचुनाव में मजबूत दावेदार माने जा रहे थे. इसी राजनीतिक और चुनावी रंजिश के चलते 23 अगस्त, 2017 को दिनदहाड़े उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

सरदार राव की हत्या की दी सुपारी: इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया था. पुलिस जांच में सामने आया था कि सरकारी शिक्षक हरदेवराम ने अजमेर जेल में बंद आनंदपाल गिरोह से जुड़े सुभाष मूंड उर्फ सुभाष बराल से संपर्क कर सरदार राव की हत्या की सुपारी दी थी. इसके बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े शूटर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया. मामले में शामिल एक शूटर अंकित भादू का पहले ही पंजाब के मोहाली में पुलिस एनकाउंटर हो चुका है.

पांच के खिलाफ जांच पेंडिंग: पुलिस ने इस हत्याकांड में हरदेवराम, लॉरेंस बिश्नोई, सुभाष बराल, ओमप्रकाश मूंड, सुनीत, भानु प्रताप, विजयपाल नागवा, मुकेश कुमार, कुलदीप उर्फ बोदू, नरेंद्र कुमार और यतेंद्रपाल सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वहीं संपत नेहरा, विजयपाल नागवा, रविंद्र और जग्गू भगवानपुरिया सहित पांच आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत जांच अब भी पेंडिंग है. करीब 9 साल बाद आए इस फैसले को सीकर जिले में एक बड़ी कानूनी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है.

LAWRENCE BISHNOI ACQUITTED
VERDICT AFTER 9 YS IN MURDER CASE
LIFE IMPRISONMENT FOR 3 ACCUSED
हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई बरी
FORMER SARPANCH SARDAR RAO MURDER

