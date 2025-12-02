ETV Bharat / bharat

कांग्रेस ने 'संचार साथी ऐप' को मोबाइल में जरूरी करने के कदम को संविधान पर खुला हमला बताया

कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने और देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की घोषणा की.

प्री-इंस्टॉल संचार साथी ऐप को मोबाइल में जरूरी करने के कदम की कांग्रेस ने आलोचना की. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 2, 2025 at 10:14 AM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और लोकसभा MP के.सी. वेणुगोपाल ने सोमवार को केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला किया.

उन्होंने भारत में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में ‘संचार साथी’ ऐप प्री इंस्टॉल करने के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स के नए निर्देश को "संविधान पर खुला हमला" और "पर्सनल प्राइवेसी के ताबूत में आखिरी कील" बताया.

प्री-इंस्टॉल संचार साथी ऐप को मोबाइल में जरूरी करने के कदम की कांग्रेस ने आलोचना की. (ETV Bharat)

कई धमाकेदार पोस्ट और एक ऑफिशियल बयान में, वेणुगोपाल ने लिखा, "बिग ब्रदर हम पर नजर नहीं रख सकता. DoT का यह निर्देश पूरी तरह से गैर संवैधानिक है. प्राइवेसी का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत एक बुनियादी अधिकार है. हर भारतीय के फोन पर फैक्ट्री-फिटेड, नॉन-रिमूवेबल सरकारी ऐप 'साइबर सिक्योरिटी' के नाम पर सरकारी स्पाइवेयर के अलावा और कुछ नहीं है."

सीनियर कांग्रेस लीडर ने कहा, "यह प्री-लोडेड ऐप जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता. 1.4 बिलियन नागरिकों की हर हरकत, हर बातचीत, हर निजी फैसले पर नजर रखने का एक डरावना टूल है. पेगासस से लेकर VPN बैन तक और अब हर किसी पर 'संचार साथी' थोपने तक, यह BJP के संवैधानिक अधिकारों पर लगातार चल रहे हमले का सबसे नया एपिसोड है. हम इस तानाशाही निर्देश को पूरी तरह से खारिज करते हैं और इसे तुरंत और बिना शर्त वापस लेने की मांग करते हैं."

इस गुस्से की वजह DoT का 28 नवंबर 2025 का एक ऑर्डर (नंबर 1-7/2025-AI DIU) है, जो हर मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर को 90 दिनों के अंदर भारत में बेचे जाने वाले सभी मोबाइल हैंडसेट पर सरकार का संचार साथी एप्लीकेशन प्री-इंस्टॉल करना जरूरी बनाता है.

यह ऐप, जिसका मकसद नकली/डुप्लिकेट IMEI नंबर का पता लगाना और नागरिकों को संदिग्ध डिवाइस की रिपोर्ट करने की इजाजत देना है, इसे डिसेबल नहीं किया जा सकेगा और यह यूजर्स के लिए "आसानी से दिखने वाला और एक्सेसिबल" बना रहेगा.

वेणुगोपाल ने सरकार पर "एक सही एंटी-फ्रॉड टूल को बड़े पैमाने पर निगरानी करने वाले मॉन्स्टर में बदलने" का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि एक बार जब हर भारतीय फोन में हमेशा के लिए एक सरकारी ऐप आ जाएगा, जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता, तो "इस देश में कोई भी प्राइवेट पल नहीं बचेगा."

कांग्रेस नेता ने घोषणा की कि पार्टी इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और पूरे देश में “मेरा फोन, मेरी मर्जी – नो टू डिजिटल डिक्टेटरशिप” कैंपेन शुरू करेगी.

कई डिजिटल अधिकार संगठनों, विपक्षी मुख्यमंत्रियों और यहां तक ​​कि कुछ BJP सहयोगियों ने भी नाखुशी जताई है. सूत्रों का कहना है कि संसद के इसी विंटर सेशन में यह मुद्दा और गरमा सकता है. अभी तक, कम्युनिकेशन मंत्रालय ने बढ़ती आलोचना पर कोई जवाब नहीं दिया है.

(इनपुट- आईएएनएस)

