ट्रंप की 'मुनरो डॉक्ट्रिन' और वेनेजुएला संकट पर एम. जे. अकबर से ईटीवी भारत की खास बातचीत
ईटीवी भारत को दिए साक्षात्कार में पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने लैटिन अमेरिका के हस्तक्षेप के वैश्विक परिणामों पर अपने विचार साझा किए.
Published : January 3, 2026 at 7:52 PM IST|
Updated : January 3, 2026 at 8:09 PM IST
सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने और पद से हटाए जाने सहित अमेरिकी कार्रवाई ने राजनीतिक और राजनयिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है. कई लोगों के लिए, यह घटना स्थापित अंतरराष्ट्रीय आचरण का गंभीर उल्लंघन है और यह सवाल उठाती है कि शक्तिशाली देश अब अपने हितों को सिद्ध करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं.
ईटीवी भारत को दिए एक विशेष साक्षात्कार में पूर्व विदेश राज्य मंत्री एम.जे. अकबर ने लैटिन अमेरिका के बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ प्रतिरोध से लेकर ऊर्जा बाजारों और राजनीतिक स्थिरता पर इसके वैश्विक परिणामों तक के व्यापक प्रभावों पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने तर्क दिया कि यह संकट भारत जैसे देशों के लिए रणनीतिक स्वायत्तता और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के महत्व की याद दिलाता है. एम.जे. अकबर का विशेष साक्षात्कार विस्तार से पढ़ें.
सवालः जब आपने पहली बार वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बारे में सुना, तो एक पूर्व विदेश मंत्री के रूप में आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या थी?
जवाबः मुझे लगता है कि उकसावा चाहे जो भी रहा हो, लेकिन किसी दूसरे देश के मान्यता प्राप्त राष्ट्रपति का वास्तव में अपहरण करना 'युद्ध' के समान कृत्य है. इसके परिणाम भुगतने होंगे. रूस और चीन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वे इस पर प्रतिक्रिया देंगे. लेकिन निश्चित रूप से, उनकी अपनी सीमाएं हैं क्योंकि वे मादुरो के पक्ष में अपनी सेनाएं तैनात करने में सक्षम नहीं हैं.
अमेरिका या ट्रंप का लैटिन अमेरिका पर नियंत्रण करने का दावा हमें वास्तव में 1823 में अमेरिका द्वारा स्थापित एक सिद्धांत (डॉक्ट्रिन) पर वापस ले जाता है. वह है 'मुनरो डॉक्ट्रिन', जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था कि अमेरिका पूरे लैटिन अमेरिका को अपने क्षेत्र की तरह मानेगा. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरी दुनिया में यह सिद्धांत ठंडे बस्ते में चला गया था.
हमारा मानना था कि कम से कम राष्ट्रों की स्वतंत्रता एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था द्वारा सुरक्षित और संरक्षित रहेगी. लेकिन बार-बार हम देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था उन लोगों के सामने लाचार है जो यह मानते हैं कि उनके पास अपने विचार थोपने की शक्ति है.
सवालः आने वाले दिनों में आप स्थिति को किस तरह विकसित होते देखते हैं, खासकर जब वेनेजुएला का नेतृत्व भारी दबाव में है?
जवाबः हमें यह देखना होगा कि क्या अमेरिकी इसके बाद वहां अपनी सेना उतारते हैं या फिर यह वाशिंगटन या राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अस्वीकार्य रहे एक नेता के अपहरण का केवल एक अनूठा मामला है. क्या यह वेनेजुएला पर अमेरिकी शासन की प्रस्तावना है? क्या वेनेजुएला में इसके खिलाफ विद्रोह होगा या यह कदम वास्तव में मादुरो के प्रति जनसमर्थन को और मजबूत करेगा?
क्योंकि पूरे लैटिन अमेरिका में अमेरिका-विरोध या जिसे वे 'अमेरिकी साम्राज्यवाद' कहते हैं, उसकी लहर बहुत प्रबल है. हमें यह भी देखना होगा कि वेनेजुएला के पड़ोसी इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं. यह एक अत्यंत उकसावे वाला कदम है और हमें इसके परिणामों का इंतजार करना होगा.
सवालः क्या अमेरिका यहां एक वैश्विक प्रवर्तक (Global Enforcer) के रूप में कार्य कर रहा है, या वह मुख्य रूप से अपने रणनीतिक हितों से प्रेरित है?
जवाबः एक प्रवर्तक बनने का प्रलोभन मुख्य रूप से उनकी अपनी रणनीतिक आवश्यकताओं की समझ से पैदा होता है. और यह कभी न भूलें कि वेनेजुएला के पास अब 300 बिलियन बैरल से अधिक तेल का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है. यह सऊदी अरब से कहीं अधिक है, जिसके पास लगभग 267 बिलियन बैरल है. साथ ही, किसी न किसी स्तर पर यह खनिजों पर नियंत्रण की लड़ाई भी है, जिसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप बहुत सुसंगत रहे हैं.
उन्होंने वास्तव में यूक्रेन में हथियारों के बदले खनिजों का सौदा किया है. अफ्रीका में, उन्होंने अत्यंत दूरदराज के देशों में खनन अधिकारों के लिए समझौते किए हैं-कम से कम अमेरिका की भागीदारी के नजरिए से वे देश दूरदराज के हैं. यह उस रणनीति का हिस्सा है जो खतरनाक है.
सवालः क्या हम एक बार फिर ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां शक्ति अंतरराष्ट्रीय नियमों और संस्थानों पर हावी हो रही है?
जवाबः निश्चित रूप से इस मामले में किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया. अब हमें इंतजार करना होगा. अमेरिका अगला कदम क्या उठाएगा? वह मादुरो को गुप्त स्थान पर छिपाकर रखेगा. लेकिन यह कब तक गुप्त रह पाएगा? दुनिया भर में इसकी प्रतिक्रियाएं होंगी, क्योंकि अगर आज ऐसा मादुरो के साथ हो सकता है, तो यह दूसरे देशों के साथ क्यों नहीं हो सकता? और मादुरो ने किसी भी तरह से अमेरिका पर हमला नहीं किया था. इसलिए, यह एक बहुत ही संवेदनशील और खतरनाक तरह का खेल है.
सवालः क्या इस संघर्ष का असर ईंधन की कीमतों या वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है? आपकी क्या राय है?
जवाबः इसका वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तेल एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है. मुझे लगता है कि एक बात जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, वह है पिछले एक सप्ताह में तेल की कीमतों में आई गिरावट. यह बहुत अजीब और अचानक था. क्या तेल बाजार को कुछ ऐसा पता था जो हमें नहीं पता था? क्या उन्हें उम्मीद थी कि अब वेनेजुएला का तेल आधी कीमत पर उपलब्ध होगा? हम नहीं जानते. लेकिन ये वे सवाल हैं जो निश्चित रूप से विभिन्न मंत्रालयों के लोगों के सामने खड़े होंगे.
सवालः वेनेजुएला प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है. क्या ऐसे संसाधन आज राष्ट्रों को अधिक सुरक्षित बनाते हैं या वे बाहरी दबाव के प्रति अधिक असुरक्षित हो जाते हैं?
जवाबः हमें यह देखना होगा कि इसके बाद सैन्य हस्तक्षेप होता है या नहीं. और वेनेजुएला के सशस्त्र बल आगे क्या करते हैं? बहुत कुछ इस संघर्ष के स्वरूप पर निर्भर करता है. मुझे यकीन है कि इस समय अमेरिकी सोच यह है कि मादुरो के गायब होने के साथ ही कहानी खत्म हो गई है. लेकिन क्या यह कहानी का अंत है या एक नई कहानी की शुरुआत, यह तो समय ही बताएगा.
सवालः भारत जैसे देश के लिए इस संकट से सीखने वाला सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है?
जवाबः इससे सीखने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि पक्की सुरक्षा का कोई दूसरा विकल्प नहीं है. और मुझे लगता है कि दिल्ली में जागरूकता है क्योंकि कुछ ताकतें आज़ादी का सामना करने पर कीमत वसूलने को तैयार हैं. लेकिन मुझे लगता है कि यह कहना जरूरी है क्योंकि हम उस आज़ादी को नहीं छोड़ेंगे जो हमने सात दशक पहले अंग्रेजों को बाहर निकालकर हासिल की थी.
