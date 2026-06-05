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वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति जेल्सी रोड्रिग्ज जब जामनगर पहुंचीं, गुजराती शैली में हुआ गर्मजोशी से स्वागत

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति जेल्सी रोड्रिग्ज का जामनगर दौरा, पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया ( ETV Bharat )

प्रोटोकॉल के अनुसार, जामनगर की मेयर मोनिका व्यास, जिला कलेक्टर पी बी पांड्या, वेनेजुएला में भारत के राजदूत पी.के. अशोक बाबू, जिला पुलिस अधीक्षक (SP) डॉ. रवि मोहन सैनी और अन्य उच्च अधिकारी वहां मौजूद थे. उन्होंने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया.

एयरपोर्ट पर पारंपरिक और गर्मजोशी भरा स्वागत कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज एक विशेष विमान से जामनगर एयरपोर्ट पहुंचीं. उनके आते ही एयरपोर्ट का माहौल उत्साह से भर गया. स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों ने पारंपरिक गुजराती शैली में और बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया.

जामनगर: विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर,वेनेजुएला के बोलिवेरियन गणराज्य की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज आधिकारिक दौरे पर जामनगर पहुंचीं. वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले इस दौरे ने जामनगर को एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया है.

आरटीओ ऑफिस में विश्व पर्यावरण दिवस का जश्न और वृक्षारोपण

राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का काफिला जामनगर एयरपोर्ट से सीधे जामनगर के मुख्य क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) पहुंचा. चूंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए आरटीओ ऑफिस में एक विशेष 'ग्रीन गवर्नेंस' कार्यक्रम आयोजित किया गया.

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति जेल्सी रोड्रिग्ज का जामनगर दौरा, पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम के तहत, वेनेजुएला की राष्ट्रपति ने कार्यालय परिसर में पेड़ लगाए. उन्होंने प्रकृति संरक्षण का संदेश देते हुए पौधों को पानी भी दिया. इस मौके पर उनके साथ मौजूद भारतीय राजदूत और स्थानीय अधिकारियों ने भी पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को दोहराया.

'वनतारा' का दौरा

आरटीओ ऑफिस का कार्यक्रम पूरा करने के बाद, राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के विश्व-प्रसिद्ध 'वनतारा' प्रोजेक्ट का संक्षिप्त दौरा किया. वह इस जगह के दौरे के दौरान काफी प्रभावित हुईं. यह जगह प्रकृति, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा के लिए दुनिया भर में जानी जाती है. वनतारा में उन्होंने एक पौधा भी लगाया और ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में पर्यावरण के प्रति अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता जताई. उन्होंने वनतारा के ग्रीन बेल्ट और वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों की सराहना की.

कड़ी पुलिस तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था

अंतरराष्ट्रीय स्तर के वीआईपी मेहमान के दौरे को देखते हुए, जामनगर जिला पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी. सुरक्षा में कोई चूक न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. रवि मोहन सैनी के सीधे मार्गदर्शन में एयरपोर्ट, आरटीओ कार्यालय, वंतारा प्रोजेक्ट और उनके पूरे यात्रा मार्ग पर बहुत सख्त पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. पूरी यात्रा बहुत शांतिपूर्ण और सफल रही.

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