ETV Bharat / bharat

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां टकराईं, कई ज़ख्मी; हादसे की जांच एसआईटी को

राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं, कई घायल. ( सीसीटीवी शॉट. )

सुल्तानपुर: सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहे कांग्रेस सांसद और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस हादसे में कई लोगों को चोटें आईं हैं. अब मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी को सौंपी गई है.

राहुल गांधी सड़क मार्ग से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह मानहानि प्रकरण वाले मामले में जा रहे थे. जहां पर 8 साल पुराने मामले में पेशी थी. रास्ते में हलियापुर थाना, माइलस्टोन 89.5 / 91 KM पर काफिले में अचानक ब्रेक लगा. आगे चल रही लोकल कांग्रेस नेताओं की प्राइवेट गाड़ी ने ब्रेक मारा, पीछे से 4 कार और एक एंबुलेंस आपस में टकरा गईं.

डीजीपी ने घटना के वास्तविक कारणों और परिस्थितियों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. एसआईटी टीम में पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र किरण एस को अध्यक्ष बनाया गया है. साथ ही इस टीम में बृज नारायण सिंह अपर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर सदस्य, राम कृष्ण चतुर्वेदी पुलिस उपाधीक्षक यातायात सुल्तानपुर सदस्य होंगे. राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं, कई घायल. (सीसीटीवी शॉट.) घायलों में विशाल कुमार, डॉ अनूप, डॉ जितेंद्र बाजपेई, फॉर्मासिस्ट अजमल और वार्ड ब्वॉय रईस ये घायल हुए हैं. इनको हल्की चोटें आई हैं. हादसे की शिकार स्कार्पियो का नंबर UP 32 MG 2821 और फॉर्च्यूनर UP 32 PC 7777 हुईं. इसी के बीच में सवारी गाड़ी और एंबुलेंस आ गईं. इस हादसे में राहुल गांधी सुरक्षित रहे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता और सुरक्षा में लगे लोग घायल हुए हैं. इन सभी का इलाज़ चल रहा है. एसआईटी की टीम हादसे का कारण, सुरक्षा एस्कॉर्ट अथवा ट्रैफिक मे चूक, भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के सुझाव डीजीपी हेडक्वॉर्टर भेजेगा. हादसा सुबह सवा 10 बजे हुआ