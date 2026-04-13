ETV Bharat / bharat

नोएडा फेज-2 में कर्मचारियों के प्रदर्शन में बिगड़े हालात, पत्थराबाजी हुई, गाड़ियों में लगाई आग, भारी पुलिस बल तैनात

यहां कर्मचारी सैलरी बढ़ाने की अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे.

नोएडा फेज-2 में कर्मचारियों के प्रदर्शन में बिगड़े हालात
नोएडा फेज-2 में कर्मचारियों के प्रदर्शन में बिगड़े हालात (SCREEB GRAB, ANI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 13, 2026 at 9:56 AM IST

|

Updated : April 13, 2026 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: सैलरी में बढ़ोतरी की मांग लिए नोएडा फेज 2 में कर्मचारियों का हंगामा देखने को मिल रहा है. नोएडा के फेज़ 2 में गाड़ियों और प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ की गई और पत्थर फेंके गए हैं. तोड़फोड़ और गाड़ियों में आगजनी जैसी तस्वीरें भी सामने आ रही है.

जहां एक कंपनी के कर्मचारी सैलरी बढ़ाने की अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे. हालात को कंट्रोल करने के लिए यहां भारी पुलिस तैनात की गई है.. ज़्यादा जानकारी का इंतज़ार है. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मौके पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. सड़कों पर हजारों की तादाद में कर्मचारी नजर आ रहे हैं. इलाके में भारी भीड़ होने के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं.

पत्थरबाजी के बीच हालात संभालते पुलिसकर्मी (ETV Bharat)

प्रशासन ने की श्रमिकों से अपील

बता दें कि रविवार को ही गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के श्रमिकों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं. साथ ही डीएम मेधा रूपम ने श्रमिकों से एक बेहद महत्वपूर्ण अपील की है. दरअसल, पिछले 2-3 दिनों से औद्योगिक इकाइयों के साथ चली लंबी बैठकों के बाद, प्रशासन ने यह निर्णय लिए हैं. श्रमिकों से अपील करते हुए डीएम ने स्पष्ट किया है कि जनपद की सभी औद्योगिक इकाइयों में नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा.

श्रमिकों ने बताया अपना दर्द (ETV Bharat)

डीएम ने कहा कि ओवरटाइम का डबल भुगतान, यानी अब से किसी भी श्रमिक को ओवरटाइम करने पर उसकी सामान्य दर से दुगना भुगतान किया जाएगा. इसमें किसी भी प्रकार की कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हर श्रमिक को साप्ताहिक छुट्टी मिलना अनिवार्य है. यदि किसी स्थिति में रविवार को काम लिया जाता है, तो उसका भी डबल पेमेंट करना होगा. सभी श्रमिकों के बैंक खातों में बोनस का भुगतान 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा. वेतन महीने की 10 तारीख तक एकमुश्त मिलना और हर श्रमिकों को उसकी सेलरी सिल्प देना अनिवार्य होगा.

ये भी पढ़ें:

  1. देश का पहला 'डिजिटल और नेट जीरो' एयरपोर्ट जो बदलेगा देश की तस्वीर, जानें 10 बड़ी खासियत
  2. सांसद बांसुरी स्वराज और कमलजीत सेहरावत ने की नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन की अपील
  3. सामाजिक एकता, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामुदायिक विकास का केंद्र बनेगा रोहिणी का अंबेडकर कम्युनिटी सेंटर
Last Updated : April 13, 2026 at 10:37 AM IST

TAGGED:

NOIDA PHASE 2
NOIDA EMPLOYEE PROTEST NEWS
STONE THROWN IN NOIDA PHASE 2
SALARY HIKE NOIDA PROTEST
NOIDA EMPLOYEE PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.