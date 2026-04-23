उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, टिहरी में गहरी खाई में गिरा वाहन, कई लोगों की मौत की सूचना
उत्तराखंड के टिहरी में चंबा–कोटी मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा, वाहन खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत की सूचना
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 23, 2026 at 4:22 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 4:39 PM IST
टिहरी: उत्तराखंड के टिहरी जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है. जहां चंबा क्षेत्र में चंबा–कोटी मार्ग पर नैल के पास वाहन अनियंत्रित होकर गहरी गहरी खाई में गिर गया. इस हादसे में 8 लोगों की मौत की सूचना है तो 2 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है.
जानकारी के मुताबिक, यूटिलिटी वाहन संख्या UK 09 TA 1799 ऋषिकेश से घनसाली जा रहा था. तभी चंबा–कोटी मार्ग पर नैल के पास वाहन अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया. टिहरी एसएसपी श्वेता चौबे की मानें तो सभी हरिद्वार में अंतिम संस्कार कर वापस लौट रहे थे. तभी हादसे का शिकार हो गए. बताया जा रहा है कि वाहन में 9 से 10 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 8 लोगों की मौत की सूचना है. जबकि, 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है.
वहीं, इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने हादसे में दिवंगत हुए लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है. साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हादसे में घायल व्यक्तियों को त्वरित एवं समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाए. राहत एवं बचाव कार्यों में किसी प्रकार की कमी न रहने दी जाए. उन्होंने अधिकारियों को स्थिति पर सतत निगरानी बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं.
जनपद टिहरी गढ़वाल के चंबा क्षेत्र अंतर्गत नैल-कोटी कॉलोनी मार्ग पर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दु:खद समाचार प्राप्त हुआ।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 23, 2026
ईश्वर से प्रार्थना है कि दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति…
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