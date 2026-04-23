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हरिद्वार से अंतिम संस्कार कर लौट रहे लोगों के साथ बड़ा हादसा, 8 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख

टिहरी गढ़वाल: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ है. जहां एक सवारियों से भरा यूटिलिटी वाहन टिहरी के चंबा क्षेत्र अंतर्गत नैल-कोटी कॉलोनी मार्ग पर दुर्घटनग्रस्त हो गया है. हादसे में अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. बताया जा रहा है कि सभी लोग हरिद्वार से अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे.

हादसे में 2 लोगों के घायल होने की भी सूचना है. यह सूचना भी आ रही है कि दुर्घटना में जिस व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए गए लोग हरिद्वार गए थे, मृतकों में उसका बेटा भी शामिल बताया जा रहा है. मृतक की पहचान प्रेम लाल के रूप में हुई है. जिनके पिता संपत लाल का हरिद्वार में अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे. मौके पर पहुंची SDRF टीम ने घटनास्थल से 2 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया है. वाहन में लगभग 10 लोग सवार बताए जा रहे थे.

टिहरी में बड़ा हादसा. (ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची. डीएम ने खुद मोर्चा संभाला. स्थनीय लोगों की मदद से मौके पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया. जिसके बाद दो लोगों को रेस्क्यू किया गया है. टिहरी गढ़वाल के आपदा जिला प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने हादसे में 8 लोगों के मौत की पुष्टि की है. साथ ही 2 लोगों के घायल होने की जानकारी दी है.