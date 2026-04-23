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हरिद्वार से अंतिम संस्कार कर लौट रहे लोगों के साथ बड़ा हादसा, 8 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख

टिहरी गढ़वाल के चंबा-कोटी कॉलोनी मोटरमार्ग में नैल के पास वाहन खाई में गिरा, 8 लोगों के मौत की पुष्टि

ACCIDENT IN TEHRI GARHWAL
टिहरी में बड़ा सड़क हादसा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 23, 2026 at 4:47 PM IST

5 Min Read
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टिहरी गढ़वाल: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ है. जहां एक सवारियों से भरा यूटिलिटी वाहन टिहरी के चंबा क्षेत्र अंतर्गत नैल-कोटी कॉलोनी मार्ग पर दुर्घटनग्रस्त हो गया है. हादसे में अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. बताया जा रहा है कि सभी लोग हरिद्वार से अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे.

हादसे में 2 लोगों के घायल होने की भी सूचना है. यह सूचना भी आ रही है कि दुर्घटना में जिस व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए गए लोग हरिद्वार गए थे, मृतकों में उसका बेटा भी शामिल बताया जा रहा है. मृतक की पहचान प्रेम लाल के रूप में हुई है. जिनके पिता संपत लाल का हरिद्वार में अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे. मौके पर पहुंची SDRF टीम ने घटनास्थल से 2 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया है. वाहन में लगभग 10 लोग सवार बताए जा रहे थे.

ACCIDENT IN TEHRI GARHWAL
टिहरी में बड़ा हादसा. (ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची. डीएम ने खुद मोर्चा संभाला. स्थनीय लोगों की मदद से मौके पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया. जिसके बाद दो लोगों को रेस्क्यू किया गया है. टिहरी गढ़वाल के आपदा जिला प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने हादसे में 8 लोगों के मौत की पुष्टि की है. साथ ही 2 लोगों के घायल होने की जानकारी दी है.

टिहरी गढ़वाल स्थित जिला अस्पताल बौराड़ी के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) डॉ. अमित राय का कहना है कि,

हमने यहां से एक टीम रवाना की थी, और तब से 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से दो घायल व्यक्ति यहां पहुंच चुके हैं. उनके पहुंचते ही उनका इलाज तुरंत शुरू कर दिया गया. हमारे ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ और सर्जन भी देखभाल प्रदान करने के लिए मौके पर मौजूद हैं. मरीजों की हालत अभी स्थिर है. एक्स-रे और आवश्यक जांचें करने के बाद उन्हें विधिवत भर्ती कर लिया गया है और उनका संपूर्ण इलाज यहीं किया जा रहा है.

वाहन दुर्घटना पर एसडीएम घनसाली अल्केश नौडियाल ने कहा कि,

वाहन में कुल 10 लोग सवार थे. हरिद्वार से लौटते हुए दोपहर बाद 3 बजे करीब आगराखाल के पास इन्होंने खाना खाया था. इसके बाद चंबा- कौटी मार्ग पर नैल गांव के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जिसमें 2 घायल हैं, जबकि 8 लोग मृतक हैं. सभी घनसाली के नैलचामी पट्टी के हैं. दो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसमें एक के हाथ में प्लास्टर लगा है और दूसरा व्यक्ति खतरे से बाहर है. मृतकों के पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई चल रही है.

हादसे में मृतक की जानकारी

  1. आशा लाल पुत्र असाडूं (उम्र 40 वर्ष), निवासी- ठेला, घनसाली, टिहरी
  2. विजय लाल पुत्र मुरखुलिया (उम्र 36 वर्ष), निवासी- ठेला, घनसाली, टिहरी
  3. प्रेम लाल पुत्र संपत लाल (उम्र 60 वर्ष), निवासी- ग्राम चकरेड़ा, घनसाली, टिहरी
  4. महावीर पुत्र विशुलाल (उम्र 60 वर्ष), निवासी- ग्राम चकरेड़ा, घनसाली, टिहरी
  5. शिव सिंह पुत्र पुष्कर सिंह (उम्र 35 वर्ष) निवासी- ग्राम होल्टा, घनसाली, टिहरी
  6. सेहत लाल पुत्र गोपाल (उम्र 65 वर्ष), निवासी- ग्राम चकरेड़ा, घनसाली, टिहरी
  7. लक्ष्मण पुत्र मुखिलिया (उम्र 33 वर्ष), निवासी- चांजी, टिहरी गढ़वाल
  8. अज्ञात

दुर्घटना में घायल

  • उत्तम पुत्र पुस्सू, उम्र 30, ग्राम लोस्तु बड़ियारगढ़
  • अंकित पुत्र आशा लाल, उम्र 22, ग्राम नेलचामी, घनसाली.

टिहरी के चंबा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है. सीएम धामी ने लिखा कि,

जनपद टिहरी गढ़वाल के चंबा क्षेत्र अंतर्गत नैल-कोटी कॉलोनी मार्ग पर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दु:खद समाचार प्राप्त हुआ. ईश्वर से प्रार्थना है कि दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें. जिला प्रशासन को घायलों के उचित उपचार हेतु निर्देश दिए हैं. बाबा केदार से घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं.

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिशें

  • बढ़ती रही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों के आंकड़े को देखते हुए परिवहन विभाग जन जागरूकता अभियान चला रहा है.
  • एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकगनाइजेशन) कैमरे के जरिए ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने की कोशिशें.
  • ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है.
  • सड़क हादसों से निपटने के लिए ओवर स्पीडिंग पर लगाम लगाने के लिए एनफोर्समेंट की कार्रवाई पर जोर
  • प्रदेश के बॉर्डर एरिया के साथ ही राज्य के तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं.

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