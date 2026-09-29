ETV Bharat / bharat

सब्जी बेचने वाले ने इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर सीखा नकली नोट छापना, पुलिस ने धर दबोचा

शख्स ने रील्स देखकर नकली नोट बनाना सीखा और घर पर ही नोट छापना शुरू कर दिया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

vegetable vendor in rajkot learned to print counterfeit notes by watching online reels
इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर नकली नोट बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 4:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

राजकोट: गुजरात के राजकोट में ऑनलाइन रील्स देखकर नकली नोट बनाने वाले शख्स को पुलिस ने धर दबोचा है. आरोपी युवक पहले सब्जी बेचने और ड्राइविंग का काम करता था. इसी दौरान उसने सोशल मीडिया पर रील देखकर नकली नोट बनाने जैसे अपराध को अंजाम दिया.

वह अपने घर में नकली भारतीय नोट छाप रहा था. सूचना के आधार पर राजकोट एसओजी और डीसीबी की एक संयुक्त टीम ने श्याम किरण पार्क (स्ट्रीट नंबर 3) के एक घर पर छापेमारी कर 30 साल के आरोपी किशन भूपेंद्रभाई सोलंकी को गिरफ्तार किया. छापेमारी के दौरान पुलिस को कुल 23,100 रुपये के नकली नोट बरामद हुए. बरामद नकली नोटों में 100 के 216 और 500 के 3 नोट शामिल थे. साथ ही पुलिस ने नोट छापने वाली मशीन और अन्य सामान भी जब्त किए.

एक इंस्टाग्राम रील से शुरू हुआ अपराध का सिलसिला
इस संबंध में डीसीपी जगदीश भंगरवा से फोन पर हुई बातचीत में बताया गया कि आरोपी किशन सोलंकी ने पुलिस के सामने अपना आरोप कबूल किया है. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने छह महीने पहले इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी. इस रील में एक व्यक्ति नकली भारतीय नोट बनाने की एक संक्षिप्त विधि समझा रहा था. उसने अधिक जानने के लिए उससे संपर्क करने को कह रहा था.

इस्टाग्राम पर रील पोस्ट करने वाले शख्स को किशन ने करीब डेढ महीने तक मैसेज किया. उसके बाद उसे जवाब मिला. इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करने वाले शख्स की पहचान दीपक बरफा सिरवी के रूप में हुई है. वह मध्य प्रदेश का रहने वाला है. बाद में दीपक ने किशन को नकली नोट बनाने के वीडियो टेलीग्राम पर भेजना शुरू कर दिया. उसने किश्न को फोटोशॉप जैसे एप्लिकेशन का उपयोग करना भी सिखाया.

कई महीनों की कोशिश के बाद किशन ने आखिरकार नकली नोट बनाना सीख लिया. दीपक ने उसे एक ऑफर दिया था कि अगर वह उसे 10,000 के नकली नोट देगा तो वह बदले में उसे असली करेंसी में 3,000 रुपये देगा. इस ऑफर के लालच में आकर किशन ने अपने घर पर नकली नोट छापना शुरू कर दिया.

SOG की रेड के दौरान क्या मिला?
28 सितंबर को राजकोट शहर की पुलिस की एक खास और विशेष शाखा एसओजी और डीसीबी की संयुक्त टीम को मिली जानकारी के आधार पर हिंगलाज प्रोविजन स्टोर के सामने स्थित किशन के घर पर रेड की गई. रेड के दौरान पुलिस ने ढेर सारे नकली नोट, प्रिंटर कम स्कैनर, 100 रुपये के डिजाइन वाली छपी हुई कागज की 28 शीट (आधे-अधूरे छपे नोट) बरामद किए. साथ ही एक लैमिनेटर सीपीयू और मॉनिटर बटर पेपर और एक मोबाइल फोन जब्त किए. पुलिस ने यहां कुल 65, 500 रुपये कीमत का सामान जब्त किया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस की जांच से पता चला है कि किशन सोलंकी पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति नहीं है. उसके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हो चुके हैं. वह पहले सब्जियां बेचकर और ड्राइवर के तौर पर काम करके गुजारा करता था. हालांकि जल्दी पैसा कमाने की चाहत में वह अपराध के रास्ते पर आ गया.

नकली नोट का मध्य प्रदेश कनेक्शन
पुलिस के सामने अब मुख्य सवाल यह है कि यह नेटवर्क कितना बड़ा है. क्या किशन नकली नोट बनाने का काम अकेले कर रहा था, या उसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर में दीपक बरफा सिरवी कौन है, जिससे किशन इंस्टाग्राम के जरिए जुड़ा था. क्या वह देश भर के युवाओं को नकली नोट बनाना सिखा रहा है. साथ ही पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किशन द्वारा बनाए गए नकली नोट कहां और किसे बांटे जाने थे.

सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल
साइबर सेल इस बात की भी जांच करेगी कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर इस तरह का आपराधिक कंटेंट कैसे फैल रहा है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया है. साथ ही आरोपी के टेलीग्राम चैट और इंस्टाग्राम हिस्ट्री की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: कौन हैं अपूर्वा मुखीजा? जिन्हें मुंबई पुलिस ने भेजा समन, रिबेल किड-कलेशी औरत के नाम से हैं लोकप्रिय

TAGGED:

इंस्टाग्राम से नकली नोट बनना सीखा
नकली नोट बनाने वाला गिरफ्तार
राजकोट में नकली नोट का अड्डा
राजकोट पुलिस और फेक करेंसी
RAJKOT COUNTERFEIT NOTES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.