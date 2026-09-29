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सब्जी बेचने वाले ने इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर सीखा नकली नोट छापना, पुलिस ने धर दबोचा

इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर नकली नोट बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ( ETV Bharat )

राजकोट: गुजरात के राजकोट में ऑनलाइन रील्स देखकर नकली नोट बनाने वाले शख्स को पुलिस ने धर दबोचा है. आरोपी युवक पहले सब्जी बेचने और ड्राइविंग का काम करता था. इसी दौरान उसने सोशल मीडिया पर रील देखकर नकली नोट बनाने जैसे अपराध को अंजाम दिया.

वह अपने घर में नकली भारतीय नोट छाप रहा था. सूचना के आधार पर राजकोट एसओजी और डीसीबी की एक संयुक्त टीम ने श्याम किरण पार्क (स्ट्रीट नंबर 3) के एक घर पर छापेमारी कर 30 साल के आरोपी किशन भूपेंद्रभाई सोलंकी को गिरफ्तार किया. छापेमारी के दौरान पुलिस को कुल 23,100 रुपये के नकली नोट बरामद हुए. बरामद नकली नोटों में 100 के 216 और 500 के 3 नोट शामिल थे. साथ ही पुलिस ने नोट छापने वाली मशीन और अन्य सामान भी जब्त किए. एक इंस्टाग्राम रील से शुरू हुआ अपराध का सिलसिला

इस संबंध में डीसीपी जगदीश भंगरवा से फोन पर हुई बातचीत में बताया गया कि आरोपी किशन सोलंकी ने पुलिस के सामने अपना आरोप कबूल किया है. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने छह महीने पहले इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी. इस रील में एक व्यक्ति नकली भारतीय नोट बनाने की एक संक्षिप्त विधि समझा रहा था. उसने अधिक जानने के लिए उससे संपर्क करने को कह रहा था. इस्टाग्राम पर रील पोस्ट करने वाले शख्स को किशन ने करीब डेढ महीने तक मैसेज किया. उसके बाद उसे जवाब मिला. इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करने वाले शख्स की पहचान दीपक बरफा सिरवी के रूप में हुई है. वह मध्य प्रदेश का रहने वाला है. बाद में दीपक ने किशन को नकली नोट बनाने के वीडियो टेलीग्राम पर भेजना शुरू कर दिया. उसने किश्न को फोटोशॉप जैसे एप्लिकेशन का उपयोग करना भी सिखाया. कई महीनों की कोशिश के बाद किशन ने आखिरकार नकली नोट बनाना सीख लिया. दीपक ने उसे एक ऑफर दिया था कि अगर वह उसे 10,000 के नकली नोट देगा तो वह बदले में उसे असली करेंसी में 3,000 रुपये देगा. इस ऑफर के लालच में आकर किशन ने अपने घर पर नकली नोट छापना शुरू कर दिया.