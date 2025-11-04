राजस्थान के सब्जी विक्रेता की पंजाब में लगी 11 करोड़ की लॉटरी, दोस्त को देगा 1 करोड़...क्यों?
पंजाब सरकार की बंपर लॉटरी में एक शख्स को 11 करोड़ रुपये का इनाम मिला, उसका टिकट खरीदना भी एक संयोग था.
Published : November 4, 2025 at 5:48 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब सरकार की बंपर लॉटरी ने एक शख्स की किस्मत बदल दी, मगर वह लापता था. 11 करोड़ का बंपर इनाम जिस व्यक्ति का निकला था उसका पता ही नहीं चल रहा था. कोई भी व्यक्ति इनाम लेने नहीं पहुंचा था. नियम के अनुसार, अगर 25 दिनों में दावा नहीं ठोका जाता तो इनाम की रकम सरकार के पास जमा हो जाती. एजेंसी वाले भी विजेता को ढूंढ रहे थे. आखिरकार पांच दिन बाद 11 करोड़ रुपये का विजेता मिल गया.
कौन है भाग्यशाली विजेताः
लॉटरी विजेता की पहचान राजस्थान के जयपुर जिले के कठपुतली गांव के अमित सेहरा के रूप में की गयी. वह गांवों में सब्जियां बेचकर अपनी आजीविका चलाता है. पूरा परिवार आज अपनी लॉटरी की रकम लेने चंडीगढ़ आया था. उसकी पत्नी और दो बच्चे भी उसके साथ थे. बता दें कि अमित सेहरा किसी काम से बठिंडा आया था. यहीं पर उसने लॉटरी की टिकट खरीदी थी. उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी बदल जाएगी.
चाय पीते हुए खरीदा था टिकटः
अमित सेहरा ने ईटीवी से बातचीत करते हुए बताया कि वह अपने चाचा के साथ मोगा घूमने आया था. बठिंडा में चाय पीने के लिए रुका. उसका दोस्त मुकेश भी उसके साथ था. उसने बताया कि कई बार लॉटरी का टिकट खरीदा, लेकिन इनाम नहीं मिला. उसने अमित से टिकट खरीदने को कहा. अमित ने मुकेश से ही पैसे उधार लिये और दो टिकट खरीदे. साथ ही वादा किया कि अगर उसे 11 करोड़ रुपये मिले तो उनकी बेटियों को एक करोड़ रुपये दे देगा.
"लॉटरी के नतीजे 31 अक्टूबर को आए थे, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था. मुकेश ने मुझे फोन करना शुरू किया, लेकिन मेरा फोन खराब था. वो मेरे घर आया और बताया कि तुम्हारा 11 करोड़ रुपये का इनाम निकला है. मैंने कहा, मज़ाक मत करो यार. फिर लॉटरी के नंबर देखे और मिलाए, सब एक जैसे थे." -अमित सेहरा, लॉटरी विजेता
दोस्त को एक करोड़ दूंगाः
लॉटरी विजेता ने कहा कि दो टिकट खरीदा था. एक अपने नाम से और दूसरा पत्नी के नाम से. पत्नी के नाम वाले टिकट पर भी 1,000 रुपये का इनाम निकला. कुल इनाम 11 करोड़ 1,000 रुपये का मिला. अमित ने पंजाब सरकार का शुक्रिया अदा किया. कहा, कि सबसे पहले अपने दोस्त को एक करोड़ रुपये देगा और अपना वादा पूरा करेगा. उसने कहा कि दोस्त की बेटियां उसकी बेटियों के समान है.
'अमित जैसा दोस्त सबको मिलना चाहिए':
मुकेश ने कहा, "मेरे दोस्त अमित ने मुझसे कहा था कि अगर मैं लॉटरी जीत गया, तो उसमें से 1 करोड़ तुम्हारी बेटियों को दूंगा और अब वह अपना वादा पूरा कर रहा है. भगवान ऐसा दोस्त सबको दे. हमारा रिश्ता भाइयों जैसा है और हमेशा अटूट रहेगा."
