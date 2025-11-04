ETV Bharat / bharat

राजस्थान के सब्जी विक्रेता की पंजाब में लगी 11 करोड़ की लॉटरी, दोस्त को देगा 1 करोड़...क्यों?

चंडीगढ़: पंजाब सरकार की बंपर लॉटरी ने एक शख्स की किस्मत बदल दी, मगर वह लापता था. 11 करोड़ का बंपर इनाम जिस व्यक्ति का निकला था उसका पता ही नहीं चल रहा था. कोई भी व्यक्ति इनाम लेने नहीं पहुंचा था. नियम के अनुसार, अगर 25 दिनों में दावा नहीं ठोका जाता तो इनाम की रकम सरकार के पास जमा हो जाती. एजेंसी वाले भी विजेता को ढूंढ रहे थे. आखिरकार पांच दिन बाद 11 करोड़ रुपये का विजेता मिल गया.

कौन है भाग्यशाली विजेताः

लॉटरी विजेता की पहचान राजस्थान के जयपुर जिले के कठपुतली गांव के अमित सेहरा के रूप में की गयी. वह गांवों में सब्जियां बेचकर अपनी आजीविका चलाता है. पूरा परिवार आज अपनी लॉटरी की रकम लेने चंडीगढ़ आया था. उसकी पत्नी और दो बच्चे भी उसके साथ थे. बता दें कि अमित सेहरा किसी काम से बठिंडा आया था. यहीं पर उसने लॉटरी की टिकट खरीदी थी. उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी बदल जाएगी.

चाय पीते हुए खरीदा था टिकटः

अमित सेहरा ने ईटीवी से बातचीत करते हुए बताया कि वह अपने चाचा के साथ मोगा घूमने आया था. बठिंडा में चाय पीने के लिए रुका. उसका दोस्त मुकेश भी उसके साथ था. उसने बताया कि कई बार लॉटरी का टिकट खरीदा, लेकिन इनाम नहीं मिला. उसने अमित से टिकट खरीदने को कहा. अमित ने मुकेश से ही पैसे उधार लिये और दो टिकट खरीदे. साथ ही वादा किया कि अगर उसे 11 करोड़ रुपये मिले तो उनकी बेटियों को एक करोड़ रुपये दे देगा.