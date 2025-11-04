ETV Bharat / bharat

वीरप्पन खोज और बचाव मामला: टास्क फोर्स के पीड़ितों को शेष मुआवजा जारी करने का आदेश

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को मुआवजे की शेष राशि जारी करने का आदेश दिया है.

Veerappan
वीरप्पन खोज और बचाव अभियान के पीड़ितों को को शेष मुआवजा जारी करने का आदेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 4, 2025 at 8:36 PM IST

3 Min Read
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को वीरप्पन खोज और बचाव अभियान के दौरान टास्क फोर्स द्वारा प्रभावित लोगों को 2.59 करोड़ रुपये का बकाया मुआवजा तुरंत जारी करने का आदेश दिया है. मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी.

इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वीरप्पन की खोज और बचाव में शामिल तमिलनाडु और कर्नाटक के विशेष टास्क फोर्स के कर्मियों ने पहाड़ी गांवों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न और जांच के नाम पर पुरुषों को प्रताड़ित करके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया.

38 पीड़ितों को मुआवजा
शिकायतों की जांच के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तमिलनाडु सरकार को टास्क फोर्स के पीड़ितों को पांच करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया था. इस आदेश के अनुसार जहां तमिलनाडु सरकार ने 38 पीड़ितों को 1 करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया था.

बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 3 करोड़ 79 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया. इस आदेश के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था.

यह मामला आज हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुलमुरुगन की बैंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. उस समय तमिलनाडु सरकार ने बताया कि दूसरी किस्त के रूप में 1 करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपये जारी कर दिए गए हैं.

'बुनियादी सुविधाएं स्थापित की गई'
सरकार ने यह भी बताया कि प्रभावित लोगों के निवास वाले क्षेत्रों में 8 करोड़ रुपये की लागत से बुनियादी ढांचे सहित बुनियादी सुविधाएं स्थापित की गई हैं. जजों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि मुआवजा देने के बाद भी बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाएं स्थापित करना सरकार का कर्तव्य है.

जजों ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि एक साल बाद भी बकाया मुआवजा राशि का भुगतान करने के आदेश का पालन न करना न्यायालय की अवमानना ​​है और यह भी कहा कि इसके लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना ​​की कार्रवाई करने का एक कारण है.

सुनवाई 4 दिसंबर तक के लिए स्थगित
बाद में जजों ने तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को पहले से दिए जा चुके 5 करोड़ रुपये के मुआवजे में से शेष 2.41 करोड़ रुपये तुरंत जारी करने और शेष 2.59 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया. जजों ने तमिलनाडु सरकार को बकाया मुआवजे की राशि के भुगतान पर चार हफ़्तों के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया और सुनवाई 4 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी.

प्रभावित लोगों को 2.59 करोड़ रुपये के भुगतान के खिलाफ मुकदमा दायर करने पर तमिलनाडु सरकार पर असंतोष व्यक्त करते हुए जजों ने कहा कि पीड़ितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि जनता का पैसा है, सरकारी नहीं. न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि सरकार जनता के पैसे की सिर्फ एक ट्रस्टी है.

