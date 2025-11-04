ETV Bharat / bharat

वीरप्पन खोज और बचाव मामला: टास्क फोर्स के पीड़ितों को शेष मुआवजा जारी करने का आदेश

वीरप्पन खोज और बचाव अभियान के पीड़ितों को को शेष मुआवजा जारी करने का आदेश ( ETV Bharat )

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को वीरप्पन खोज और बचाव अभियान के दौरान टास्क फोर्स द्वारा प्रभावित लोगों को 2.59 करोड़ रुपये का बकाया मुआवजा तुरंत जारी करने का आदेश दिया है. मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वीरप्पन की खोज और बचाव में शामिल तमिलनाडु और कर्नाटक के विशेष टास्क फोर्स के कर्मियों ने पहाड़ी गांवों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न और जांच के नाम पर पुरुषों को प्रताड़ित करके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया. 38 पीड़ितों को मुआवजा

शिकायतों की जांच के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तमिलनाडु सरकार को टास्क फोर्स के पीड़ितों को पांच करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया था. इस आदेश के अनुसार जहां तमिलनाडु सरकार ने 38 पीड़ितों को 1 करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया था. बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 3 करोड़ 79 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया. इस आदेश के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था. यह मामला आज हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुलमुरुगन की बैंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. उस समय तमिलनाडु सरकार ने बताया कि दूसरी किस्त के रूप में 1 करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपये जारी कर दिए गए हैं.