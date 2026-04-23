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'कोठे से लेकर आए.. पत्नी बनाया' मरते दम तक निभाया साथ, ऐसी है वीर कुंवर सिंह की प्रेम कहानी

43 साल की उम्र में विवाह का फैसला : किताब के अनुसार, जब वीर कुंवर सिंह 43 वर्ष के थे, तब उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए धरमन बाई से विवाह किया. उनका उद्देश्य था कि धरमन बाई को समाज में सम्मान और पहचान मिल सके.

धरमन बाई से मुलाकात और प्रेम : आरा की मशहूर तवायफ धरमन बाई से बाबू कुंवर सिंह का प्रेम हुआ. रियासत के कामकाज के बाद वह अक्सर उनके कोठे पर जाया करते थे. धीरे-धीरे यह रिश्ता गहरा होता गया और दोनों एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए.

प्रेम कहानी का अनसुना अध्याय : बिहार के लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव की किताब में वीर कुंवर सिंह के जीवन का एक अलग पहलू सामने आता है. इसमें बताया गया है कि वीर कुंवर सिंह सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और प्रेम करने वाले व्यक्ति भी थे.

''अपनी उम्र (80 साल) का ख्याल किए वगैर एक युवा की तरह युद्ध में कूद पड़े और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. झांसी की रानी, तात्या टोपे सहित कई प्रांतों में राज-रियासतों के सहयोग में खड़े होकर उनका साथ निभाया.'' - मुरली मनोहर श्रीवास्तव, लेखक, वीर कुंवर सिंह की प्रेमकथा

1857 का गदर : आजादी की पहली क्रांति जिसका मूल केंद्र बिहार का जगदीशपुर और आरा बना. वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी तलवार को उठा लिया और बिहार से नेतृत्व करते हुए देश में अंग्रेजों के खिलाफ हो रही बगावत का हिस्सा बन गए. इनकी इस सोच को बढ़ावा दे रहीं थीं उनकी पत्नी धरमन बाई. खुद भी युद्ध में उनके साथ मैदान पर डंटी रहीं. बाबू कुंवर सिंह मुख्य विद्रोह के साथ आखिरी सांस तक बने रहे.

80 साल की उम्र में अद्भुत शौर्य : जिस उम्र में लोगों का चलना-फिरना मुश्किल होता है, उसी उम्र में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई, उन्होंने न केवल बिहार बल्कि देशभर में 1857 के गदर में शामिल होकर विद्रोह की अगुवाई की और अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती बन गए. वीर कुंवर सिंह के नाम सुनते ही अंग्रेज थर्राते थे.

विजय दिवस का इतिहास : 23 अप्रैल 1858 वह दिन था जब वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को परास्त कर जगदीशपुर पर दोबारा कब्जा किया. यही कारण है कि हर साल इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है. भले ही उनका निधन 26 अप्रैल को हुआ, लेकिन उनकी इस ऐतिहासिक जीत ने उन्हें अमर बना दिया.

'प्रेम' से मिली देशभक्ति की प्रेरणा : लेखक के मुताबिक, धरमन बाई ने ही उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया. 80 साल की उम्र में भी उनके भीतर जो जोश था, उसके पीछे यह 'प्रेम' और 'प्रेरणा' बड़ी वजह थी.

मुरली मनोहर श्रीवास्तव, लेखक, वीर कुंवर सिंह की प्रेमकथा (ETV Bharat)

''वीर कुंवर सिंह दिल के बहुत ही सौम्य और प्रेमी थे. पूरे दिन के रियासत को संभालने के बाद शाम में वह आरा एक कोठा पर जाया करते थे. जहां तवायफ धरमन बीवी से उन्हें प्रेम हो गया. धरमन बीबी की प्रेरणा से वह 80 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए आजादी की जंग में कूद पड़े थे.''- मुरली मनोहर श्रीवास्तव, लेखक, वीर कुंवर सिंह की प्रेमकथा

जंग में साथ निभाने वाली साथी : धरमन बाई सिर्फ प्रेमिका या पत्नी ही नहीं रहीं, बल्कि युद्ध में भी उनके साथ खड़ी रहीं. कहा जाता है कि वह हथियार लेकर उनके साथ रणभूमि तक जाती थीं और हर परिस्थिति में उनका हौसला बढ़ाती थीं.

गुरिल्ला युद्ध और अंग्रेजों में दहशत : वीर कुंवर सिंह ने सीमित संसाधनों के बावजूद गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई. उन्होंने अंग्रेजों के कई बड़े अधिकारियों को परास्त किया और पूरे ब्रिटिश शासन को चुनौती दे डाली.

हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक : 1857 का विद्रोह एक ऐसा दौर था, जब हिंदू और मुस्लिम एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए. वीर कुंवर सिंह और धरमन बाई की कहानी भी इस एकता और सामाजिक समरसता की मिसाल बन गई.

विजय दिवस पर सलामी देता जिला प्रशासन (ETV Bharat)

''1857 का युद्ध पहला मौका प्रतीत होता है, जहां हिंदू और मुस्लमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे. यह दौर शोषक बनाम शोषितों का था. 1857 के उस भारतीय कालचक्र का असर दुनिया भर की लोकतांत्रिक शक्तियों पर विशेष रूप से पड़ीं. जिसकी वजह से देश के अंदर और देश के बाहर स्वतंत्रता की आवाज बुलंद हुई.''- मुरली मनोहर श्रीवास्तव, लेखक, वीर कुंवर सिंह की प्रेमकथा

विद्रोही सिपाहियों ने कुंवर सिंह के नेतृत्व किया स्वीकर : 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया. यहां से ललकारते हुए आरा हुए हुए जगदीशपुर कूच कर गए. सभी ने वीर कुंवर सिंह का नेतृत्व स्वीकार किया और देश के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेजों से युद्ध करने निकल पड़े. इधर, इस भयानक मंजर को देखकर अंग्रेजों की नींद उड़ी हुई थी.

युद्ध में बीवी और पोते को खो दिया : बिना रुके कुंवर सिंह का कारवां आगे बढ़ता ही जा रहा था. किसी में इतनी ताकत नहीं थी, जो कुंवर सिंह की सेना को रोक ले. कुंवर सिंह की सेना की कमान बाबू साहब के पोते वीरभंजन सिंह और धरमन बीबी के हाथों में थी. युद्ध के दौरान कुंवर सिंह ने अपने पोते और धरमन-करमन को खो दिया.

अंतिम संघर्ष और बलिदान : युद्ध करते-करते 9 माह बीत चुके थे कुंवर सिंह अकेला महसूस करने लगे थे. 23 अप्रैल 1858 को लौटने लगे, गंगा पार करते वक्त गुप्तचर की सूचना पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया, जिसमें बाबू साहब का घायल हो गए. फिर क्या, उस वीर योद्धा ने अपने ही तलवार से अपनी बांह को काटकर गंगा मईया को सुपुर्द कर दिया. इतना ही नहीं जगदीशपुर रियासत और आरा को जीत तो लिया, मगर कटे हाथ में जहर बहुत ज्यादा फैलने की वजह से 26 अप्रैल, 1858 को उनका निधन हो गया.

विजयोत्सव में श्रद्धांजलि और सम्मान : आज भी भोजपुर के आरा और जगदीशपुर में विजय दिवस बड़े उत्साह से मनाया जाता है. प्रशासन और जनप्रतिनिधि उनके स्मारकों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेते हैं.

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