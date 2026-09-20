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वीर गार्जियन-2026: जोधपुर में भारतीय और जापानी वायुसेना प्रमुख ने तेजस में भरी उड़ान

जोधपुर : राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर भारत और जापान के बीच चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास 'वीर गार्जियन-2026' के तहत रविवार सुबह दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ऐतिहासिक भागीदारी देखने को मिली. भारत के वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और जापान के एयर चीफ जनरल ताकेहिरो मोरिता जोधपुर पहुंचे. दोनों प्रमुखों ने अभ्यास में शामिल भारत और जापान की एयरफोर्स टीमों से मुलाकात कर ग्रुप फोटो ली. इसके बाद दोनों प्रमुखों ने तेजस विमानों में उड़ान भरी.

उड़ान से पहले दोनों ने ब्रीफिंग रूम में जानकारी ली. तेजस में बैठने से पहले जूते साफ किए. जापान के एयर चीफ ने भारतीय पायलट के साथ उड़ान भरी. वहीं भारत के वायु सेना अध्यक्ष ने स्वदेशी फाइटर जेट 'तेजस' की कमान संभाली. 22 सितंबर तक चलने वाले इस 14 दिवसीय अभ्यास में भारत के तेजस, राफेल, सुखोई-30MKI और जापान के F-2A विमान जटिल ऑपरेशनल मिशनों को अंजाम देंगे. दोनों प्रमुखों की इस संयुक्त उड़ान ने भारत-जापान रक्षा साझेदारी, इंटरऑपरेबिलिटी और रणनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई दी है.