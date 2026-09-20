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वीर गार्जियन-2026: जोधपुर में भारतीय और जापानी वायुसेना प्रमुख ने तेजस में भरी उड़ान

इस 14 दिवसीय अभ्यास में भारत के तेजस, राफेल, सुखोई-30MKI और जापान के F-2A विमान जटिल ऑपरेशनल मिशनों को अंजाम देंगे.

वीर गार्जियन 2026
वीर गार्जियन 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2026 at 11:26 AM IST

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Updated : September 20, 2026 at 1:15 PM IST

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जोधपुर : राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर भारत और जापान के बीच चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास 'वीर गार्जियन-2026' के तहत रविवार सुबह दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ऐतिहासिक भागीदारी देखने को मिली. भारत के वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और जापान के एयर चीफ जनरल ताकेहिरो मोरिता जोधपुर पहुंचे. दोनों प्रमुखों ने अभ्यास में शामिल भारत और जापान की एयरफोर्स टीमों से मुलाकात कर ग्रुप फोटो ली. इसके बाद दोनों प्रमुखों ने तेजस विमानों में उड़ान भरी.

उड़ान से पहले दोनों ने ब्रीफिंग रूम में जानकारी ली. तेजस में बैठने से पहले जूते साफ किए. जापान के एयर चीफ ने भारतीय पायलट के साथ उड़ान भरी. वहीं भारत के वायु सेना अध्यक्ष ने स्वदेशी फाइटर जेट 'तेजस' की कमान संभाली. 22 सितंबर तक चलने वाले इस 14 दिवसीय अभ्यास में भारत के तेजस, राफेल, सुखोई-30MKI और जापान के F-2A विमान जटिल ऑपरेशनल मिशनों को अंजाम देंगे. दोनों प्रमुखों की इस संयुक्त उड़ान ने भारत-जापान रक्षा साझेदारी, इंटरऑपरेबिलिटी और रणनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई दी है.

दोनों वायु प्रमुखों ने भरी उड़ान (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

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उड़ान के साथ रणनीति भी साझा : 'वीर गार्जियन' केवल लड़ाकू विमानों की उड़ान और हवाई युद्धाभ्यास तक सीमित नहीं है. दोनों देशों के वायु योद्धा मिशन की योजना बनाने, अभियान संचालन और सामरिक प्रक्रियाओं पर साथ काम किया है. विशेषज्ञों के बीच तकनीकी चर्चा और अनुभवों का आदान-प्रदान भी होगा. विमानों की इंजीनियरिंग तथा विमानन सुरक्षा से जुड़े विषयों पर भी दोनों देशों के विशेषज्ञ आपसी अनुभव साझा हो रही है.

Last Updated : September 20, 2026 at 1:15 PM IST

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