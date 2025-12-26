वीर बाल दिवस: पीएम मोदी ने साहिबजादों को दी श्रद्धांजलि, कहा-'धार्मिक कट्टरता के अस्तित्व को हिला दिया था'
पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत की याद में 'वीर बाल दिवस' मनाया जाएगा.
Published : December 26, 2025 at 3:04 PM IST
नई दिल्लीः आज पूरा देश 'वीर बाल दिवस' के अवसर पर उन वीर साहिबजादों को नमन कर रहा है, जिन्होंने अधर्म और अत्याचार के आगे झुकने के बजाय बलिदान का मार्ग चुना. इस अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर साहिबजादों के अद्वितीय साहस को याद किया.
PM मोदी ने कहा, "आज देश वीर बल दिवस मना रहा है. आज हम उन बहादुर साहिबज़ादों को याद करते हैं जो भारत की शान हैं. वे भारत के अदम्य साहस, वीरता और बहादुरी की सबसे बड़ी मिसाल हैं. उन बहादुर साहिबज़ादों ने उम्र और हालात की हदें तोड़ दीं. वे क्रूर मुगल सल्तनत के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े रहे, और धार्मिक कट्टरता और आतंक को हिलाकर रख दिया. ऐसे शानदार अतीत वाला देश कुछ भी हासिल कर सकता है."
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " the brave sahibzadas did not consider how difficult the path was. they only considered whether the path was right or not. today, we need that same spirit. this is what i expect from the youth of india – dream big, work hard, and…
26 दिसंबर, 1704 को, गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे बेटों, साहिबज़ादों ज़ोरावर सिंह और फतेह सिंह को औरंगज़ेब के राज में इस्लाम अपनाने का विरोध करने पर सरहिंद के नवाब वज़ीर खान के आदेश पर ज़िंदा ईंटों में चिनवा दिया गया था. दो बड़े बेटे, साहिबज़ादा अजीत सिंह और साहिबज़ादा जुझार सिंह, चमकौर की लड़ाई में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए.
वीर बाल दिवस के महत्व पर जोर देते हुए, पीएम मोदी ने लोगों को मुगलों के खिलाफ खड़े होने के वीर साहिबजादों के उद्देश्य की याद दिलाई. उन्होंने कहा- "वीर बाल दिवस गहरी भावनाओं और श्रद्धा का दिन है. साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को बहुत कम उम्र में उस समय की सबसे शक्तिशाली सत्ता का सामना करना पड़ा था. वह लड़ाई भारत के बुनियादी आदर्शों और धार्मिक कट्टरता के बीच थी. वह सत्य और असत्य की लड़ाई थी."
पीएम मोदी ने आगे कहा, "उस लड़ाई में एक तरफ दसवें गुरु, श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे और दूसरी तरफ औरंगजेब का क्रूर शासन था. हमारे साहिबजादे उस समय छोटे थे, लेकिन औरंगजेब और उसकी क्रूरता को उनकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता था." पीएम ने आगे कहा कि औरंगजेब की क्रूरता के बावजूद, उसके सेनापति उन चारों साहिबजादों में से एक को भी डिगा नहीं सके.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी, 2022 को घोषणा की थी कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत की याद में 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा. पीएम मोदी ने कहा कि वीर बाल दिवस मनाने की उनकी पहल ने साहसी और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए एक मंच तैयार किया है.
उन्होंने कहा- "जब भी 26 दिसंबर की तारीख आती है, मुझे इस बात का संतोष होता है कि हमने साहिबजादों की बहादुरी से प्रेरित होकर 'वीर बाल दिवस' मनाना शुरू किया है. पिछले चार वर्षों में, वीर बाल दिवस की इस नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरक कहानियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है. वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए एक मंच भी तैयार किया है. हर साल, विभिन्न क्षेत्रों में देश के लिए शानदार काम करने वाले बच्चों को 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' से सम्मानित किया जाता है."
