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केरल: पिनाराई की बेटी वीणा मंथली पेमेंट केस में पूछताछ के लिए ED के समक्ष पेश हुईं

केरल में पिनाराई की बेटी वीणा मंथली पेमेंट केस में पूछताछ के लिए ED के समक्ष पेश हुई ( ETV Bharat )

कोच्चि: विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी, मंथली पेमेंट केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए कोच्चि में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस में पेश हुईं. अपने पति और पूर्व मंत्री पी ए मोहम्मद रियास के साथ वह सुबह करीब 10:30 बजे कड़ी सुरक्षा वाले एजेंसी ऑफिस पहुंचीं. यह केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी किया गया दूसरा नोटिस है जिसमें वीना को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. जब एक सप्ताह पहले शुरुआती समन भेजा गया था, तो उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए दो सप्ताह की मोहलत मांगी थी. हालाँकि, जांच टीम ने केवल पांच दिन की मोहलत दी और उन्हें बुधवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का सख्त आदेश दिया. पुलिस ने वीणा के कार्यालय में आसानी से प्रवेश की सुविधा के लिए एक विशेष सुरक्षा गलियारे की व्यवस्था की थी. ईडी छापे के पिछले उदाहरणों से बिल्कुल अलग, कार्यालय के आसपास मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता मौजूद नहीं था.