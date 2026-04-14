छत्तीसगढ़ वेदांता पावर प्लांट हादसा, बॉयलर फटने से 10 मजदूरों की मौत, 23 घायल, सीएम साय ने किया मुआवजे का ऐलान
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में मंगलवार को एक पावर प्लांट में भीषण हादसा हुआ है. इस दुर्घटना में 10 मजदूरों की मौत हो गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 14, 2026 at 11:00 PM IST
सक्ती: मंगलवार की दोपहर छत्तीसगढ़ का सक्ती जिला पावर प्लांट हादसे से दहल गया. वेदांता लिमिटेड के एक पावर प्लांट में बॉयलर के अंदर ब्लास्ट हो गया. इस हादसे में 10 मजदूरों की मौत हो गई. 23 मजदूर इस घटना में घायल हो गए. पावर प्लांट के बॉयलर का ट्यूब फटने से यह हादसा हुआ है. सक्ती के एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने सबसे पहले हादसे की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि यह धमाका दोपहर को सिंहितराई गांव में स्थित वेदांता पावर प्लांट के एक बॉयलर ट्यूब में हुआ.
बॉयलर में तेज धमाका हुआ
चार मजदूरों की मौत मौके पर हो गई. जबकि 6 और मजदूरों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घायल 23 मजदूरों का इलाज सक्ती से सटे रायगढ़ जिले में चल रहा है. एसपी ने बताया कि ज़ोरदार धमाके के तुरंत बाद, स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू कर दिया. बॉयलर के आसपास का इलाका बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए मज़दूरों और अन्य कर्मचारियों को वहां से हटाया गया. तुरंत राहत और बचाव कार्य के बाद घायलों को रायगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया.
वेदांता प्लांट में दुखद घटना घटी है. इसमें कुल 33 मजदूर प्रभावित हुए हैं. कुल 10 मजदूरों की मौत हुई है. 23 मजदूरों का इलाज चल रहा है. रायगढ़ के फोर्टिस अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है- अमृत विकास तोपनो,कलेक्टर, सक्ती
चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई. 6 मजदूरों की अस्पताल में मौत हो गई. बाकी घायल मजदूरों का हायर सेंटर में इलाज चल रहा है- पंकज पटेल, एडिशनल एसपी
सक्ती पावर प्लांट हादसे में मुआवजे का ऐलान
सक्ती पावर प्लांट हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है. उन्होंने इस घटना को लेकर मुआवजे का ऐलान किया है. सीएम ने कहा कि सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुई दुर्घटना अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक है. इस हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. राज्य सरकार द्वारा मृतक श्रमिकों के परिजनों को ₹5 लाख की सहायता राशि तथा घायलों को ₹50 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें तत्काल राहत और संबल मिल सके.सभी घायलों के समुचित एवं निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं.
कमिश्नर बिलासपुर को घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार पूरे मामले पर सतत निगरानी रखे हुए है और प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. हादसा किस वजह से हुआ इसका पता लगाया जा रहा है. जांच के बाद ठोस कार्रवाई की जाएगी. श्रम कानून के तहत भी जांच होगी- लखन लाल देवांगन, उद्योग मंत्री, छत्तीसगढ़
विधायक ने वेदांता प्लांट पर लगाए गंभीर आरोप
वेदांता पावर प्लांट हादसे के बाद इलाके के कांग्रेस विधायक ने प्लांट प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने प्लांट के बाहर धरना दिया और प्लांट प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया.
क्या होता है पावर प्लांट का बॉयलर ?
पावर प्लांट का बॉयलर एक बंद उपकरण होता है जो मुख्य रूप से ईंधन जलाने से निकलने वाली गर्मी का इस्तेमाल करके पानी को भाप में बदलता है. इस भाप का इस्तेमाल फिर टर्बाइन चलाने के लिए किया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है.