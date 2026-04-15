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वेदांता पावर प्लांट हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 14, मरने वालों के परिजनों को 35 लाख का मुआवजा और नौकरी

घायलों को 15 लाख की आर्थिक मदद और इलाज का खर्च दिया जाएगा. घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी.

VEDANTA POWER PLANT ACCIDENT
हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 14 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 15, 2026 at 7:55 AM IST

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सक्ती: वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने से मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है. मृतक और घायलों के परिजन लगातार प्लांट प्रबंधन के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं. हादसे के बाद वेदांता पावर प्लांट प्रबंधन की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है. मृतक के परिजनों को 35 लाख का मुआवजा दिया जाएगा. हादसे में जो मजदूर घायल हुए हैं, उनको 15 लाख का मुआवजा मिलेगा. वेदांता पावर प्लांट की ओर से कहा गया है कि घायल मजदूरों के इलाज का खर्च प्लांट प्रबंधन उठाएगा. प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया है कि वो हर एक परिवार से 1 सदस्य को नौकरी भी देगा.

हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 14

सक्ती कलेक्टर ने कहा कि हादसे के बाद से लगातार जिला प्रशासन की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है. कलेक्टर ने कहा कि 19 घायल मजदूरों का इलाज अस्पताल में जारी है. घायलों को बेहतर इलाज मिले इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं. कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा भी मृतक और घायलों के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाएगी. मृतक के परिजनों को शासन की ओर से 5 लाख और घायलों को 50 हजार की आर्थिक मदद दी जाएगी.

हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 14 (ETV Bharat)

वेदांता पावर लिमिटेड में एक दुखद घटना घटी. बॉयलर का जो सुपर हीटेड एरिया होता है, उसके फटने से 33 मजदूर घायल हुए. अबतक 14 लोगों की मौत हो चुकी है. घायलों को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. राज्य शासन द्वारा भी सभी को उचित सुविधा दी जा रही है. कंपनी प्रबंधन की ओर से मृतकों के परिवार वालों को 35 लाख और घायलों को 15 लाख का मुआवजा और इलाज का खर्च देने पर सहमित बनी है. राज्य शासन की ओर से भी मुआवाज दिया गया है. हमारी कोशिश है कि पीड़ित मजदूरों को जो भी उचित मदद हो वो उनको मिले. मजिस्ट्रीयल जांच के भी आदेश दिए गए हैं, ताकि ये पता चल सके कि हादसा कैसे हुआ: अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर सक्ती

हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख

पीएम मोदी सक्ती में हुए हादसे पर दुख जताया है. पीएम ने अपने शोक संदेश में कहा कि ये घटना बहुत दुखद है. लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है. पीएम ने कहा कि घायलों को उचित इलाज मिले इसकी पूरी व्यवस्था स्थानीय शासन की ओर से की जा रही है.

छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में बिजली संयंत्र में हुई दुर्घटना बेहद दुखद है. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है. पीएमएनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक पावर प्लांट में लोगों की मृत्यु के बारे में जानकर अत्यंत दुःख हुआ है. इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं: द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति

मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी

वेदांता पावर प्लांट हादसे की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं. डभरा एसडीएम विनय कश्यप को जांच अधिकारी बनाया गया है. एसडीएम को 30 दिनों भीतर अपनी जांच रिपोर्ट बनाकर देना है.

इन 8 बिंदुओं पर बनेगी जांच रिपोर्ट

  • जांच में यह परीक्षण किया जाएगा कि घटना कब और कैसे घटित हुई.
  • घटना स्थल पर कौन-कौन मजदूर कार्यरत थे, तथा किन-किन मजदूरों की मृत्यु एवं कौन-कौन घायल हुए.
  • उन परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाएगा जिनके फलस्वरूप यह घटना घटित हुई.
  • सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जिला जांजगीर चांपा और सक्ती की ओर से उत्पादन प्रारंभ होने से लेकर घटना दिनांक तक किए गए निरीक्षणों की समीक्षा की जाएगी.
  • यह देखा जाएगा कि निरीक्षण के दौरान कोई खामियां पाई गई थीं या नहीं, यदि कोई खामी पाई गई थी तो उन पर क्या कार्रवाई हुई.
  • घटना के कारणों का निर्धारण करते हुए यह स्पष्ट किया जाएगा कि दुर्घटना तकनीकी कारणों से हुई या मानवीय त्रुटि के कारण.
  • यह भी निर्धारित किया जाएगा कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है.
  • भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो इसको लेकर भी सुझाव लिए जाएंगे.

कांग्रेस ने बनाई जांच समिति

वेदांता पावर प्लांट हादसे को लेकर कांग्रेस ने एक जांच समिति का गठन किया है. जांच समिति पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के नेतृत्व में पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी. इस टीम में कुल लोगों के नाम शामिल हैं. टीम के सदस्य पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी हासिल करेंगे. जांच समिति में पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व मंत्री नोबेल वर्मा, विधायक रामकुमार यादव, विधायक अटल श्रीवास्तव, विधायक बालेश्वर साहू, विधायक राघवेंद्र सिंह, विधायक व्यास कश्यप, विधायक शेषराज हरवंश, जिला अध्यक्ष रश्मि गवेल, जिला अध्यक्ष राजेश अग्रवाल का नाम शामिल है.

जानिए क्या होता है पावर प्लांट का बॉयलर और कैसे करता है ये काम ?

पावर प्लांट का बॉयलर एक बंद उपकरण होता है जो मुख्य रूप से ईंधन जलाने से निकलने वाली गर्मी का इस्तेमाल करके पानी को भाप में बदलता है. इस भाप का इस्तेमाल फिर टर्बाइन चलाने के लिए किया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है. बॉयलर का टेप्रेचर काफी ज्यादा होता है.

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