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साधारण परिवार से केरल CM की कुर्सी तक: जानिए वी.डी. सतीशन की शिक्षा, चुनावी रिकॉर्ड और पॉलिटिक्स के बारे में

केरल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है. कांग्रेस हाईकमान ने वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री चुनकर एक बड़ा संदेश दिया है.

V D Satheesan Kerala Chief Minister
तिरुवनंतपुरम में एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, पार्टी के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन को मिठाई खिलाते हुए. यह तस्वीर सोमवार, 4 मई, 2026 की है. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 1:40 PM IST

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तिरुवनंतपुरमः केरल के अगले मुख्यमंत्री को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं, अनिश्चितताओं और राजनीतिक मुकाबले पर आखिरकार विराम लग गया है. कांग्रेस हाईकमान ने आधिकारिक तौर पर वी.डी. सतीशन को राज्य का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है. राजनीतिक विश्लेषक इस फैसले को पार्टी के भीतर की पारंपरिक गुटबाजी से अलग, उनकी प्रशासनिक कुशलता और जनप्रियता के सम्मान के रूप में देख रहे हैं.

परवूर के एक साधारण परिवार से लेकर मुख्यमंत्री तक का वी.डी. सतीशन का सफर राजनीतिक समर्पण का एक बेहतरीन उदाहरण है. सतीशन का यह उदय केरल की राजनीति में एक नया अध्याय है. विपक्ष के नेता के रूप में, विधानसभा के भीतर और बाहर सतीशन के संघर्षों की हाईकमान ने विशेष सराहना की. सटीक आंकड़ों और तथ्यों के साथ सरकार को घेरने के उनके अंदाज ने केरल के युवाओं के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की. आइए जानते हैं उनके छात्र जीवन से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक के इस दिलचस्प सफर की पूरी कहानी.

V D Satheesan Kerala Chief Minister
केरल में मुख्यमंत्री पद पर चर्चा के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार, 8 मई, 2026 को केरल के त्रिशूर जिले में केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन के समर्थन में मार्च निकाला था. (IANS)


प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

  • 31 मई 1964 को एर्नाकुलम जिले के नेटूर में जन्मे वी.डी. सतीशन, वडस्सेरी दामोदर मेनन और वी. विलासिनीयम्मा के बेटे हैं.
  • स्कूली शिक्षा: नेटूर एस.वी.यू.पी स्कूल और पनांगड हाई स्कूल.
  • बीए (BA): सेक्रेड हार्ट कॉलेज, थेवारा.
  • एमएसडब्ल्यू (MSW): राजागिरी कॉलेज.
  • एलएलबी (LLB): सरकारी लॉ कॉलेज, एर्नाकुलम.
  • एलएलएम (LLM): केरल लॉ एकेडमी, तिरुवनंतपुरम.

राजनीतिक सफर: केएसयू से विधानसभा तक

सतीशन ने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस के छात्र संगठन केएसयू (KSU) के जरिए की. एक बेहतरीन आयोजक और वक्ता के रूप में उन्होंने बहुत जल्दी अपनी पहचान बनाई. उन्होंने एसएच कॉलेज में आर्ट्स क्लब सचिव, एमजी और केरल विश्वविद्यालयों में यूनियन काउंसलर, और एमजी यूनिवर्सिटी यूनियन के अध्यक्ष (1986-87) के रूप में कार्य किया. वह एनएसयूआई [NSU(I)] के राष्ट्रीय सचिव भी रहे.

संसदीय करियर

हालांकि 1996 के अपने पहले विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2001 में उन्होंने शानदार वापसी की. उन्होंने परवूर निर्वाचन क्षेत्र में एलडीएफ (LDF) के पी. राजू को 7,792 वोटों से हराया. इसके बाद से उन्होंने 2006, 2011, 2016 और 2021 में लगातार परवूर का प्रतिनिधित्व किया है.

नेतृत्व का उदय, विपक्ष के नेता

2021 में एलडीएफ (LDF) के लगातार दूसरे कार्यकाल के बाद, कांग्रेस ने सतीशन को विपक्ष का नेता नियुक्त करके एक पीढ़ीगत बदलाव का विकल्प चुना. उनके नेतृत्व में, यूडीएफ (UDF) ने इसके बाद के उपचुनावों (चेलाक्करा को छोड़कर) और 2024 के संसदीय चुनावों में लगातार कई जीत हासिल कीं.

यूडीएफ को 100 सीटें मिलने की अपनी ही भविष्यवाणी को सच करते हुए, इस मोर्चे ने हाल ही के विधानसभा चुनावों में 102 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की. सतीशन खुद परवूर से 20,600 वोटों के बहुमत से फिर से चुने गए.

विपक्ष के नेता की भूमिका

जब मई 2021 में वी.डी. सतीशन को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था, तब उन्होंने पूरी तरह से हताश हो चुके यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) गठबंधन की कमान संभाली थी. लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) ने ठीक उसी समय लगातार दूसरा ऐतिहासिक कार्यकाल हासिल किया था, जिसने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष को एक अनिश्चित राजनीतिक स्थिति में छोड़ दिया था.

अगले पांच वर्षों में, सतीशन ने न केवल इस भूमिका को निभाया, बल्कि इसे पूरी तरह से बदल दिया. उन्होंने विपक्ष को एक मजबूत और आंकड़ों पर आधारित मशीनरी में बदल दिया, जिसने आखिरकार मई 2026 में यूडीएफ (UDF) को 102 सीटों की शानदार और ऐतिहासिक जीत दिलाई.

आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित मुकाबले

सतीशन ने अपनी मजबूत कानूनी पृष्ठभूमि (एलएलबी और एलएलएम डिग्री) का सीधा इस्तेमाल विधानसभा के भीतर किया. उन्होंने तेज आवाज में नारेबाजी करने की पारंपरिक राजनीतिक शैली को खत्म किया और उसकी जगह बारीकी तथा सबूतों पर आधारित जांच-परख को दी. सटीक सरकारी आंकड़ों, फाइलों और कानूनी धाराओं से लैस होकर उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सत्तापक्ष को घेरा. कैबिनेट मंत्रियों से उनकी पूछताछ हाई कोर्ट की दलीलों जैसी लगती थी, जिसने सरकार को कई नीतिगत मामलों और करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोपों पर बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया.

गुटबाजी की राजनीति से ऊपर उठना

दशकों से केरल कांग्रेस अपनी कड़े आंतरिक गुटबाजी के लिए जानी जाती थी. सतीशन की सबसे बड़ी संगठनात्मक जीत इन गुटीय सीमाओं से ऊपर उठने की उनकी क्षमता थी. पारंपरिक सत्ता गुटों को बढ़ावा देने से इनकार करके, उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं और हाईकमान दोनों का भरोसा जीता. उन्होंने राज्य कांग्रेस को एक अनुशासित, "सेमी-कैडर" (अर्ध-कैडर) ढांचे में बदलना शुरू किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि पार्टी तंत्र आंतरिक प्रतिद्वंद्विता के बजाय एकजुट चुनावी लक्ष्यों के लिए काम करे.

युवाओं और मध्यम वर्ग के बीच लोकप्रियता

सतीशन की परिष्कृत, स्पष्ट और अहिंसक लेकिन समझौता न करने वाली राजनीतिक शैली ने केरल के शिक्षित मध्यम वर्ग और युवाओं को गहराई से प्रभावित किया. उन्होंने व्यक्तिगत कीचड़ उछालने से परहेज किया, और इसके बजाय संस्थागत जवाबदेही, बेरोजगारी तथा आर्थिक कुप्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया.

इस गरिमापूर्ण दृष्टिकोण ने कांग्रेस को एक प्रगतिशील विकल्प के रूप में स्थापित किया, जिससे युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले उन मतदाताओं की एक बड़ी लहर कांग्रेस की ओर आकर्षित हुई जो पहले वामपंथ (Left) की ओर झुक गए थे.

पर्यावरणवादी विचारक और सामाजिक सुधारक

विपक्ष का नेता बनने से बहुत पहले, सतीशन को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के समर्थक के रूप में जाना जाता था. उन्होंने गाडगिल समिति की रिपोर्ट के समर्थन में "ग्रीन विधायकों" के गुट का नेतृत्व किया था. विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने इस प्रगतिशील रुख को बनाए रखा और सतत विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन संतुलन बनाया.

इसके अलावा, उन्होंने रणनीतिक रूप से यूडीएफ (UDF) को "सामाजिक कल्याण के सच्चे रक्षक" के रूप में स्थापित किया. उन्होंने तर्क दिया कि माकपा (CPI-M) ने व्यावसायिक शासन के लिए अपनी समाजवादी जड़ों को छोड़ दिया है, और इस तरह उन्होंने हाशिए पर मौजूद समुदायों का भरोसा फिर से जीत लिया.

V D Satheesan Kerala Chief Minister
तिरुवनंतपुरम में विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन व अन्य. यह तस्वीर सोमवार, 4 मई, 2026 की है. (IANS)

बेहतरीन चुनाव प्रबंधन

किसी भी नेता की असली परीक्षा मतपेटी में होती है, और सतीशन एक बेहतरीन रणनीतिकार साबित हुए. उनके नेतृत्व में, यूडीएफ ने महत्वपूर्ण विधानसभा उपचुनावों में अपना पूर्ण वर्चस्व बनाए रखा, जिससे पार्टी को एक जरूरी गति मिली. इसके बाद उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में लगभग पूरी तरह से सूपड़ा साफ (क्लीन स्वीप) कर दिया, जिसने उनके पूरे केरल में व्यापक प्रभाव को साबित किया.

उनके नेतृत्व का सफर 2026 के विधानसभा चुनावों में अपने चरम पर पहुंचा, जहां उन्होंने यूडीएफ को 102 सीटें दिलाकर अपनी ही साहसिक भविष्यवाणी को सच कर दिखाया और अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र परवूर से 20,600 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की.

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