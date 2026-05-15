वीडी सतीशन को केरल के मुख्यमंत्री के रूप में चुनने के पीछे कांग्रेस की लंबी योजना
कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री के लिए वीडी सतीशन पर आखिरी फैसला कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की आम भावना पर किया गया.
Published : May 15, 2026 at 9:48 AM IST
नई दिल्ली: केरल में कांग्रेस की लंबे समय की योजनाओं के लिए कई रणनीतिक कारक थे, जिसके बाद गुरुवार को वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने से पहले शीर्ष नेतृत्व स्तर पर 9 दिन तक लंबी बातचीत हुई.
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राज्य के नेताओं और कांग्रेस पर्यवेक्षकों के साथ विस्तृत बातचीत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, हाईकमान के सामने या तो ज्यादातर विधायकों की राय मानी जाए, जो लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल को नया मुख्यमंत्री बनाने चाहते थे, या फिर स्थानीय कार्यकर्ताओं और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के साथियों की बात मानी जाए, जिन्होंने वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन का साथ दिया था. आखिर में, लोगों की भावना की जीत हुई. 14 मई को सतीशन के मुख्यमंत्री पद की रेस जीतने से पहले, हाईकमान ने कई जरूरी रणनीतिक बातों पर विचार किया.
अगर वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता, तो लंबे समय में कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नजरअंदाज करने का खतरा था, ऐसे समय में जब कांग्रेस ने 10 साल बाद केरल में सत्ता में वापस की है. कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उम्मीदवार थोपने से राज्य इकाई के साथ-साथ सरकार में भी गुटबाजी और अंदरूनी तोड़-फोड़ हो सकती थी और इस कदम से UDF के सहयोगियों के साथ रिश्ते खराब हो सकते थे, जिन्होंने सुझाव दिया था कि मुख्यमंत्री कोई विधायक बनना चाहिए.
इसके अलावा, अगर वेणुगोपाल को दिल्ली से मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जाता, तो पार्टी के किसी विधायक को उनके लिए सीट खाली करनी पड़ती ताकि अलपुझा के सांसद वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अगला उपचुनाव जीत सकें. इसके लिए वेणुगोपाल को अलपुझा के सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ता और पार्टी को एक और लोकसभा उपचुनाव का सामना करना पड़ता. इस कदम से कांग्रेस (AICC) के संगठन प्रभारी के तौर पर वेणुगोपाल की जगह किसी और को ढूंढने की भी जरूरत होती, जो वह वर्षों से एक अहम भूमिका निभा रहे हैं. सूत्रों ने कहा कि वेणुगोपाल, जो एक अनुभवी नेता हैं, को हाल ही में संसद की मुख्य लोक लेखा समिति (PAC) का हेड बनाया गया और पार्टी को वहां भी उनकी जगह किसी और को ढूंढना होगा.
केरल के लिए प्रभारी कांग्रेस सचिव पीवी मोहन ने ईटीवी भारत को बताया, "यह मुद्दा बहुत जरूरी था और नाम तय करने से पहले विस्तार से सलाह-मशविरा करने की जरूरत थी. मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा में कोई देरी हुई. हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं और इस तरह के जरूरी मामले में हमने तय प्रक्रिया का पालन किया है. पार्टी के अंदर फायदे और नुकसान और अलग-अलग विचारों को ध्यान में रखने के बाद फैसला लिया गया. हाईकमान का फैसला पार्टी का आखिरी फैसला है और सभी इसे मानेंगे. यह एक अच्छा फैसला है."
कांग्रेस पदाधिकारी मोहन के अनुसार, न केवल भारी जनादेश बल्कि सरकार बनाना, चुनावी वादों को पूरा करना और एक नया शासन मॉडल पेश करना केरल में कांग्रेस की लंबे समय की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा, "वोटर 10 साल के LDF (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट) राज से तंग आ चुके थे और उन्होंने हमारी प्रस्तावित नीति और योजनाओं के आधार पर हमें बड़ा जनादेश दिया है. हमें लोगों के सामने एक नया UDF और एक नया शासन मॉडल पेश करना चाहिए, जिससे कम से कम अगले 10 साल तक सरकार बनी रहे. हमें केरल को अगले स्तर पर ले जाना है."
केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF को कुल 140 सीटों में से 102 सीटें जीतकर बड़ा जनादेश मिला, जो 85 सीटों के आंतरिक आकलन से कहीं ज्यादा था. कांग्रेस 63 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी.
यह जीत कांग्रेस के लिए भी बहुत जरूरी थी, जो केरल में 10 साल के LDF शासन के बाद सत्ता में लौटी, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कर रहे थे. इसके तुरंत बाद, इस पुरानी पार्टी में मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार को लेकर अटकलें शुरू हो गईं, जिसमें तीन मुख्य दावेदारों - कांग्रेस महासचिव (संगठन) और अलप्पुझा के सांसद केसी वेणुगोपाल,वीडी सतीशन और अनुभवी रमेश चेन्निथला के समर्थकों ने अपने नेता के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी.
कांग्रेस हाईकमान ने चुनाव नतीजों के तुरंत बाद दो वरिष्ठ नेताओं, AICC के कोषाध्यक्ष (Treasurer) अजय माकन और अनुभवी मुकुल वासनिक को केरल के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया और उन्हें 7 मई को तिरुवनंतपुरम में 63 नवनिर्वाचित विधायकों और सहयोगी पार्टियों से मिलने और उनका सुझाव जानने के लिए भेजा.
ज्यादातर कांग्रेस विधायक (40 से अधिक) ने वेणुगोपाल का साथ दिया, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान अहम भूमिका निभाई थी. वहीं, कई विधायकों ने सतीशन का साथ दिया, जिन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ UDF के साथियों का भी समर्थन था. कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि चेन्निथला, जो अपनी संगठनात्मक और प्रशासनिक काबिलियत के लिए जाने जाते हैं, उन्हें भी काफी संख्या में विधायकों का समर्थन मिला.
9 मई को, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत हाईकमान ने मुख्यमंत्री पद के तीनों दावेदारों से अकेले में बात की. उन्हें बताया गया कि केरल की जीत पार्टी की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं. बाद में, राज्य के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सलाह दी गई कि वे अपने उम्मीदवारों के पक्ष में पोस्टर कैंपेन न चलाएं और मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर बेवजह की अटकलें न लगाएं.
अगले कुछ दिनों में, हाईकमान ने केरल इकाई के पूर्व प्रमुख एम रामचंद्रन, वीएम सुधीरन और के मुरलीधरन को भी बुलाया ताकि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर उनकी राय ली जा सके. केरल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पी विष्णुनाथ ने भी इस मुद्दे पर हाईकमान को जानकारी दी. ज्यादातर नेताओं ने कार्यकर्ताओं की आम भावना को अहमियत देने की जरूरत पर जोर दिया, यही बात वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कही.
केरल के लिए प्रभारी कांग्रेस सचिव बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारे विरोधी बेवजह फैसला लेने की प्रक्रिया में देरी का आरोप लगा रहे हैं. हमारे पास मुख्यमंत्री के मुद्दे पर फैसला करने के लिए 23 मई तक का समय था, लेकिन हमने सिर्फ 9 दिन लिए, जो आम बात है. पिछले कुछ वर्षों में मुख्यमंत्री चुनने में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी से कहीं बेहतर रहा है, जो अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरों को चुनने में किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं करती है."
उन्होंने कहा, "केरल में UDF की जीत से कई राज्यों के कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश जाएगा, जहां 2027 में चुनाव होंगे."
UDF में IUML की 22 सीटें, केरल कांग्रेस (जोसेफ) की आठ सीटें और आरएसपी की 3 सीटें शामिल हैं. चार निर्दलीय विधायक भी यूडीएफ के साथ हैं, जिन्हें चुनाव में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था. IUML ने सतीशन का समर्थन किया था, जबकि केरल कांग्रेस (जोसेफ) ने सुझाव दिया था कि सिर्फ किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए.
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