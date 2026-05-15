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वीडी सतीशन को केरल के मुख्यमंत्री के रूप में चुनने के पीछे कांग्रेस की लंबी योजना

नई दिल्ली: केरल में कांग्रेस की लंबे समय की योजनाओं के लिए कई रणनीतिक कारक थे, जिसके बाद गुरुवार को वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने से पहले शीर्ष नेतृत्व स्तर पर 9 दिन तक लंबी बातचीत हुई.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राज्य के नेताओं और कांग्रेस पर्यवेक्षकों के साथ विस्तृत बातचीत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, हाईकमान के सामने या तो ज्यादातर विधायकों की राय मानी जाए, जो लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल को नया मुख्यमंत्री बनाने चाहते थे, या फिर स्थानीय कार्यकर्ताओं और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के साथियों की बात मानी जाए, जिन्होंने वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन का साथ दिया था. आखिर में, लोगों की भावना की जीत हुई. 14 मई को सतीशन के मुख्यमंत्री पद की रेस जीतने से पहले, हाईकमान ने कई जरूरी रणनीतिक बातों पर विचार किया.

अगर वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता, तो लंबे समय में कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नजरअंदाज करने का खतरा था, ऐसे समय में जब कांग्रेस ने 10 साल बाद केरल में सत्ता में वापस की है. कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उम्मीदवार थोपने से राज्य इकाई के साथ-साथ सरकार में भी गुटबाजी और अंदरूनी तोड़-फोड़ हो सकती थी और इस कदम से UDF के सहयोगियों के साथ रिश्ते खराब हो सकते थे, जिन्होंने सुझाव दिया था कि मुख्यमंत्री कोई विधायक बनना चाहिए.

वीडी सतीशन (ETV Bharat)

इसके अलावा, अगर वेणुगोपाल को दिल्ली से मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जाता, तो पार्टी के किसी विधायक को उनके लिए सीट खाली करनी पड़ती ताकि अलपुझा के सांसद वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अगला उपचुनाव जीत सकें. इसके लिए वेणुगोपाल को अलपुझा के सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ता और पार्टी को एक और लोकसभा उपचुनाव का सामना करना पड़ता. इस कदम से कांग्रेस (AICC) के संगठन प्रभारी के तौर पर वेणुगोपाल की जगह किसी और को ढूंढने की भी जरूरत होती, जो वह वर्षों से एक अहम भूमिका निभा रहे हैं. सूत्रों ने कहा कि वेणुगोपाल, जो एक अनुभवी नेता हैं, को हाल ही में संसद की मुख्य लोक लेखा समिति (PAC) का हेड बनाया गया और पार्टी को वहां भी उनकी जगह किसी और को ढूंढना होगा.

केरल के लिए प्रभारी कांग्रेस सचिव पीवी मोहन ने ईटीवी भारत को बताया, "यह मुद्दा बहुत जरूरी था और नाम तय करने से पहले विस्तार से सलाह-मशविरा करने की जरूरत थी. मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा में कोई देरी हुई. हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं और इस तरह के जरूरी मामले में हमने तय प्रक्रिया का पालन किया है. पार्टी के अंदर फायदे और नुकसान और अलग-अलग विचारों को ध्यान में रखने के बाद फैसला लिया गया. हाईकमान का फैसला पार्टी का आखिरी फैसला है और सभी इसे मानेंगे. यह एक अच्छा फैसला है."

कांग्रेस पदाधिकारी मोहन के अनुसार, न केवल भारी जनादेश बल्कि सरकार बनाना, चुनावी वादों को पूरा करना और एक नया शासन मॉडल पेश करना केरल में कांग्रेस की लंबे समय की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा, "वोटर 10 साल के LDF (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट) राज से तंग आ चुके थे और उन्होंने हमारी प्रस्तावित नीति और योजनाओं के आधार पर हमें बड़ा जनादेश दिया है. हमें लोगों के सामने एक नया UDF और एक नया शासन मॉडल पेश करना चाहिए, जिससे कम से कम अगले 10 साल तक सरकार बनी रहे. हमें केरल को अगले स्तर पर ले जाना है."

केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF को कुल 140 सीटों में से 102 सीटें जीतकर बड़ा जनादेश मिला, जो 85 सीटों के आंतरिक आकलन से कहीं ज्यादा था. कांग्रेस 63 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी.