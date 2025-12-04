ETV Bharat / bharat

तिरुपरनकुंद्रम मामला: सांसद थिरुमावलवन ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की

सांसद थिरुमावलवन ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने शांति भंग करने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया.

VCK Thirumavalavan Demands Impeachment against Justice Swaminathan Over Thiruparankundram Issue
वीसीके के नेता और सांसद थोल. थिरुमावलवन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 4, 2025 at 6:28 PM IST

3 Min Read
चेन्नई: तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी वीसीके के नेता और सांसद थोल. थिरुमावलवन (Thirumavalavan) ने तिरुपरनकुंद्रम मामले में मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की है.

जस्टिस स्वामीनाथन ने मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ में फाइल किए गए मामले में फैसला सुनाया था कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर एक खंभे पर 'कार्तिगई दीपम' जलाया जा सकता है. दीया जलाना हिंदू त्योहार 'कार्तिगई दीपम' के दौरान किया जाने वाला एक जरूरी रस्म है, जो अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है. लेकिन 3 दिसंबर को पिल्लैयार मंदिर में हमेशा की तरह दीया जलाया गया.

जस्टिस स्वामीनाथन ने मामले में दोबारा सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उनके फैसले को नजरअंदाज करके कोर्ट की अवमानना ​​की है और आदेश दिया कि याचिकाकर्ता समेत 10 लोग पहाड़ी की चोटी पर खंभे पर दीया जला सकते हैं. साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ता और अन्य के लिए सीआईएसएफ और तमिलनाडु पुलिस से सुरक्षा देने का भी आदेश दिया. लेकिन जब पुलिस ने याचिकाकर्ताओं को खंभे पर दीया जलाने की इजाजत नहीं दी, तो उनकी पुलिस से झड़प हो गई. इस झड़प में दो पुलिसवाले घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई.

इस घटना को लेकर थिरुमावलवन ने एक बयान में तमिलनाडु सरकार की तारीफ की कि उसने तिरुपरनकुंद्रम में बिना किसी दंगे के शांति बनाए रखी और दंगा करने वाले लोगों को जगह न देकर धार्मिक सद्भाव बनाए रखा.

उन्होंने एक बयान में कहा, "आतंकवादी तिरुपरनकुंद्रम में धार्मिक दंगे भड़काने के लिए लगातार नफरत फैलाने वाले प्रोपेगैंडा कर रहे थे। उन्होंने पु ऐतिहासिक तथ्यों के उलट, 'कार्तिगई दीपम' जलाने की जगह को छोड़कर, दूसरी जगह पर दीया जलाने की कोशिश की. तमिलनाडु सरकार ने उनके उकसावे को जगह दिए बिना, उसी जगह पर दीया जलाया और दीपम उत्सव शांति से मनाया गया.

उन्होंने कहा, "बाहर से आए एक सनातन गैंग ने वहां दंगा करने के इरादे से, मौके पर सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस अधिकारियों पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया. दंगों में शामिल आतंकवादियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

थिरुमावलवन ने जस्टिस स्वामीनाथन पर आरोप लगाया, "उन्होंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके उन आतंकवादियों का साथ दिया जो शहर के बाहर से तिरुपरनकुंद्रम आए और दंगा किया. कार्तिगई दीपम जलाने का समारोह शांति से खत्म होने के बाद, उन्होंने न सिर्फ आतंकवादियों को हिंसा भड़काने के लिए वहां दीया जलाने की इजाजत दी, बल्कि हाई कोर्ट की सिक्योरिटी में लगे CISF के जवानों को भी उनका साथ देने के लिए भेज दिया."

सांसद थिरुमावलवन ने कहा, "यह न सिर्फ शक्ति का खुला गलत इस्तेमाल है, बल्कि संविधान और पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के भी खिलाफ है. हम मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध करते हैं कि वे जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ उचित कार्रवाई करें, जिन्होंने मदुरै और तिरुपरनकुंद्रम में बेवजह सामाजिक अशांति पैदा की और पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई."

इंडिया गठबंधन के नेताओं से अपील करते थिरुमावलवन ने कहा कि जस्टिस स्वामीनाथन पर शांति भंग करने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल करने के लिए महाभियोग चलाया जाना चाहिए.

