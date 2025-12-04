ETV Bharat / bharat

तिरुपरनकुंद्रम मामला: सांसद थिरुमावलवन ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की

चेन्नई: तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी वीसीके के नेता और सांसद थोल. थिरुमावलवन (Thirumavalavan) ने तिरुपरनकुंद्रम मामले में मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की है.

जस्टिस स्वामीनाथन ने मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ में फाइल किए गए मामले में फैसला सुनाया था कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर एक खंभे पर 'कार्तिगई दीपम' जलाया जा सकता है. दीया जलाना हिंदू त्योहार 'कार्तिगई दीपम' के दौरान किया जाने वाला एक जरूरी रस्म है, जो अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है. लेकिन 3 दिसंबर को पिल्लैयार मंदिर में हमेशा की तरह दीया जलाया गया.

जस्टिस स्वामीनाथन ने मामले में दोबारा सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उनके फैसले को नजरअंदाज करके कोर्ट की अवमानना ​​की है और आदेश दिया कि याचिकाकर्ता समेत 10 लोग पहाड़ी की चोटी पर खंभे पर दीया जला सकते हैं. साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ता और अन्य के लिए सीआईएसएफ और तमिलनाडु पुलिस से सुरक्षा देने का भी आदेश दिया. लेकिन जब पुलिस ने याचिकाकर्ताओं को खंभे पर दीया जलाने की इजाजत नहीं दी, तो उनकी पुलिस से झड़प हो गई. इस झड़प में दो पुलिसवाले घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई.

इस घटना को लेकर थिरुमावलवन ने एक बयान में तमिलनाडु सरकार की तारीफ की कि उसने तिरुपरनकुंद्रम में बिना किसी दंगे के शांति बनाए रखी और दंगा करने वाले लोगों को जगह न देकर धार्मिक सद्भाव बनाए रखा.

उन्होंने एक बयान में कहा, "आतंकवादी तिरुपरनकुंद्रम में धार्मिक दंगे भड़काने के लिए लगातार नफरत फैलाने वाले प्रोपेगैंडा कर रहे थे। उन्होंने पु ऐतिहासिक तथ्यों के उलट, 'कार्तिगई दीपम' जलाने की जगह को छोड़कर, दूसरी जगह पर दीया जलाने की कोशिश की. तमिलनाडु सरकार ने उनके उकसावे को जगह दिए बिना, उसी जगह पर दीया जलाया और दीपम उत्सव शांति से मनाया गया.