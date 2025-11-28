ETV Bharat / bharat

केरल में वीसी नियुक्ति विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर से पूछा- 'जस्टिस धूलिया रिपोर्ट पर देर क्यों'?

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने केरल में वीसी नियुक्ति में देरी को लेकर राज्यपाल पर नाराजगी जताई है. अदालत ने पूर्व जज जस्टिस (रिटायर्ड) सुधांशु धूलिया की रिपोर्ट पर सुनवाई की. यह रिपोर्ट APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ़ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के वाइस-चांसलर (VCs) की नियुक्ति के संबंध में दी गई थी.

यह मामला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने रखा गया. बेंच ने कहा कि उम्मीद है कि गवर्नर, जस्टिस धूलिया कमेटी की सिफारिश पर जल्द ही फैसला लेंगे. पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि न्यायमूर्ति धूलिया की रिपोर्ट को महज कागज नहीं माना जा सकता.

राज्य सरकार की तरफ से सीनियर वकील जयदीप गुप्ता ने बेंच के सामने दलील दी कि जस्टिस धूलिया की रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन चांसलर ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है. बेंच ने पूछा, 'क्या चांसलर ने जस्टिस धूलिया की रिपोर्ट देखी है?' गवर्नर के वकील ने 'नहीं' में जवाब दिया. बेंच ने पूछा, 'उन्होंने इसकी जांच क्यों नहीं की?'

बेंच को बताया गया कि चांसलर को मुख्यमंत्री की रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन पूरा रिकॉर्ड नहीं मिला है. केरल सरकार के वकील ने बेंच को बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार पूरा मटीरियल सौंप दिया गया है.

बेंच ने कहा कि 18 अगस्त, 2025 के उसके आदेश का सम्मान करते हुए, जस्टिस धूलिया ने ज़रूरी काम किया और उसी के अनुसार एक रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट CM को भेज दी गई है. बेंच ने कहा कि CM ने दोनों यूनिवर्सिटी के चांसलर को रिपोर्ट भेज दी है, और उम्मीद है कि चांसलर अब जस्टिस धूलिया की लीडरशिप वाली कमेटी की फाइल की गई रिपोर्ट पर गौर करेंगे.