ETV Bharat / bharat

केरल में वीसी नियुक्ति विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर से पूछा- 'जस्टिस धूलिया रिपोर्ट पर देर क्यों'?

केरल यूनिवर्सिटी में VC की नियुक्ति पर जस्टिस धूलिया की रिपोर्ट पर SC ने कहा, 'इसे सिर्फ़ कागज नहीं माना जा सकता...'

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : November 28, 2025 at 4:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने केरल में वीसी नियुक्ति में देरी को लेकर राज्यपाल पर नाराजगी जताई है. अदालत ने पूर्व जज जस्टिस (रिटायर्ड) सुधांशु धूलिया की रिपोर्ट पर सुनवाई की. यह रिपोर्ट APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ़ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के वाइस-चांसलर (VCs) की नियुक्ति के संबंध में दी गई थी.

यह मामला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने रखा गया. बेंच ने कहा कि उम्मीद है कि गवर्नर, जस्टिस धूलिया कमेटी की सिफारिश पर जल्द ही फैसला लेंगे. पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि न्यायमूर्ति धूलिया की रिपोर्ट को महज कागज नहीं माना जा सकता.

राज्य सरकार की तरफ से सीनियर वकील जयदीप गुप्ता ने बेंच के सामने दलील दी कि जस्टिस धूलिया की रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन चांसलर ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है. बेंच ने पूछा, 'क्या चांसलर ने जस्टिस धूलिया की रिपोर्ट देखी है?' गवर्नर के वकील ने 'नहीं' में जवाब दिया. बेंच ने पूछा, 'उन्होंने इसकी जांच क्यों नहीं की?'

बेंच को बताया गया कि चांसलर को मुख्यमंत्री की रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन पूरा रिकॉर्ड नहीं मिला है. केरल सरकार के वकील ने बेंच को बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार पूरा मटीरियल सौंप दिया गया है.

बेंच ने कहा कि 18 अगस्त, 2025 के उसके आदेश का सम्मान करते हुए, जस्टिस धूलिया ने ज़रूरी काम किया और उसी के अनुसार एक रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट CM को भेज दी गई है. बेंच ने कहा कि CM ने दोनों यूनिवर्सिटी के चांसलर को रिपोर्ट भेज दी है, और उम्मीद है कि चांसलर अब जस्टिस धूलिया की लीडरशिप वाली कमेटी की फाइल की गई रिपोर्ट पर गौर करेंगे.

बेंच ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि रिकॉर्ड न मिलना कमेटी की फाइल की गई रिपोर्ट को देखने में रुकावट क्यों बन रहा है. कहा, 'ऐसे हालात में, अब हम उम्मीद करते हैं कि चांसलर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से फैसला लेंगे.'

बेंच ने चांसलर के वकील से कहा कि वे निर्देश लेने के बाद यह बयान दें कि फैसला कब लिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को तय की है.

बता दें कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस धूलिया को दो यूनिवर्सिटी APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में रेगुलर वाइस-चांसलर (VC) की नियुक्तियों के नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया था.

इसे भी पढ़ेंः केरल में वीसी नियुक्ति विवादः पैनल से CM को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिये ये निर्देश

TAGGED:

KERALA UNIVERSITIES
SUPREME COURT
जस्टिस सुधांशु धूलिया की रिपोर्ट
KERALA GOVERNOR
VC APPOINTMENT IN KERALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.