'राम के नाम से दिक्कत क्या है', विपक्ष ने लोकसभा में कागज फाड़े...भड़की बीजेपी तो कांग्रेस ने कहा...

विपक्ष ने लोकसभा में कागज फाड़े, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुज्जर क्या बोले ( ETV Bharat and ANI )

गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने सदन में बिल की प्रतियां फाड़ीं, नारेबाजी की और वेल में उतर आए. हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. हालांकि पहले से लोकसभा में नियमावली 193 के तहत दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा होनी थी मगर विपक्ष के हंगामे के बाद पूरे दिन के लिए लोकसभा स्थगित कर दी गई.

विपक्ष को राम के नाम से दिक्कत क्यों है...केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुज्जर ने ऐसा क्यों कहा.. (ETV Bharat)

विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया और आरोप लगाया कि इससे महात्मा गांधी का नाम हटाकर राष्ट्रपिता का अपमान किया जा रहा है. इस मुद्दे पर ईटीवी से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुज्जर और कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बात की.

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में आज भारी हंगामे के बीच 'विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025' (VB-G RAM G बिल) पारित हो गया. यह बिल मनरेगा (MGNREGA) की जगह लेगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों का रोजगार गारंटी का प्रावधान है.

शुक्रवार को संसद बजट सत्र तक के लिए सत्रावसान हो जाएगा जिससे अब प्रदूषण पर चर्चा संभव नहीं लगता. इस मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विपक्ष हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर हंगामा करता है और रचनात्मक चर्चा से भागता है.

उन्होंने कहा, "विपक्ष सिर्फ व्यवधान पैदा करने में लगा रहता है, जबकि सरकार गरीबों और ग्रामीणों के हित में काम कर रही है." उन्होंने कहा कि कांग्रेस आखिर बताए कि यदि बिल में राम जी का नाम आ भी गया तो राम के नाम से उन्हें दिक्कत क्या है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को हर मुद्दे से दिक्कत है. पहले राम मंदिर बना तब दिक्कत हुई. आखिर राम के नाम से उन्हें (कांग्रेस) परहेज क्यों है.

उन्होंने कहा कि इस बिल में 60 प्रतिशत केंद्र दे रहा है. रोजगार गारंटी को 90 दिन से बढ़ा कर 125 दिन के दिया गया है. इसके अलावा मजदूरी भी बढ़ाई गई है. उन्होंने कहा कि, ये बिल लोगों के हित में है, जिसे कांग्रेस रोकना चाहती है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि, विपक्ष ने खुद प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी. उन्होंने कहा कि, विपक्ष हंगामा करना चाहती थी, चर्चा नहीं. इसलिए सदन को स्थगित करवाया.

दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर प्रस्तावित बहस के रद्द होने पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि विपक्ष के हंगामे और सदन की अचानक स्थगना के कारण प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी.

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बीजेपी पर निशाना साधा (ETV Bharat)

टैगोर ने इसे जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बताया और कहा कि दिल्ली का AQI 'सीवियर प्लस' स्तर पर पहुंच चुका है. विपक्ष का कहना है कि सरकार जानबूझकर महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाती है. जबकि सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष संसद की कार्यवाही नहीं चलने देता. इस हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई.

सत्र का अंतिम दिन होने से कई मुद्दे अधर में लटक गए हैं. संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ते तनाव की वजह से महत्वपूर्ण विधेयकों और जन मुद्दों पर सहमति बनाना अब सरकार के लिए मुश्किल हो चुका है. बहरहाल ज्यादातर विधेयकों में विपक्ष की भूमिका नगण्य होती जा रही है.

