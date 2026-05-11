मनरेगा की जगह पूरे देश में 1 जुलाई से लागू होगा VB-G RAM G अधिनियम, अधिसूचना जारी
सरकार ने आश्वासन दिया है कि MGNREGA से नए ढांचे में परिवर्तन सुचारू रूप से होगा और श्रमिकों के लिए कोई समस्या नहीं होगी.
Published : May 11, 2026 at 3:11 PM IST
नई दिल्ली: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के स्थान पर नया विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम (VB-G RAM G Act) एक जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा. केंद्र सरकार ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह अधिनियम एक जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा.
एक अन्य अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA) को निरस्त कर उसके स्थान पर नया अधिनियम लागू किया जाएगा. अधिसूचना में आश्वासन दिया गया है कि MGNREGA से नए ढांचे में परिवर्तन सुचारू रूप से होगा और श्रमिकों के लिए कोई समस्या नहीं होगी.
Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G Act, 2025, the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2026, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in all States and Union territories of India. pic.twitter.com/h27OsmXWnX— ANI (@ANI) May 11, 2026
अधिसूचना में कहा गया है, "30 जून तक MGNREGA के तहत जारी कार्यों को सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें बिना किसी रुकावट के नए ढांचे में स्थानांतरित कर दिया जाएगा."
अधिसूचना के मुताबिक, मौजूदा ई-केवाईसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड तब तक वैध रहेंगे जब तक नए "ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड" जारी नहीं हो जाते. इसमें कहा गया है कि लंबित ई-केवाईसी के कारण श्रमिकों को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा और जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं, उनका पंजीकरण ग्राम पंचायत स्तर पर जारी रहेगा.
VIDEO | Union Agriculture and Farmers' Welfare Minister Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) says, " the notification for the viksit bharat g ram g act has been issued. from july 1, workers in rural areas under the scheme will get 125 days of employment annually instead of 100… pic.twitter.com/D9osFhxXar— Press Trust of India (@PTI_News) May 11, 2026
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वेतन भुगतान, शिकायत निवारण, आवंटन मानदंड और परिवर्तन संबंधी प्रावधानों से जुड़े नियमों का मसौदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है और जल्द ही सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया जाएगा.
ग्राम पंचायतों को ग्रामीण परिवर्तन का "केंद्रीय स्तंभ" बताते हुए सरकार ने कहा कि नए कानून से रोजगार सृजन, ग्रामीण अवसंरचना विकास और गांवों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
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