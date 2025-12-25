ETV Bharat / bharat

नागपुर की दो बहनों ने लिखी किताब, ऑर्गेनिक खेती के महत्व को बताया

नागपुर की दो बहनों ने 'वसंत बहार - कार्विंग द लाइफ विद हेल्थ' नाम की एक किताब लिखी है.यह किताब खेती से जुड़ी है.

A book written by two sisters
नागपुर की दो बहनों ने लिखी किताब (ETV Bharat)
Published : December 25, 2025 at 7:23 PM IST

5 Min Read
नागपुर (महाराष्ट्र): आज टेक्नोलॉजी का दौर है. टेक्नोलॉजी के इस जमाने में स्टूडेंट्स की पढ़ने में दिलचस्पी कम हो गई है और वे मोबाइल फोन, गेम्स, लैपटॉप और सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान देते दिख रहे हैं, लेकिन नागपुर की दो बहनें इससे अलग हैं. दरअसल, दोनों ने खेती से जुड़ी एक किताब लिखी है.

बेशक बदलते लाइफस्टाइल की वजह से टेक्नोलॉजी आज के समय की जरूरत है, लेकिन इंसानों के लिए इंसानियत के साथ जीना भी उतना ही जरूरी है. इसके चलते अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपाली राठौड़ और अंजलि राठौड़ नाम की दो बहनों ने अपना समय बिताने के लिए खेती को चुना. खेती के जरिए उन्होंने ऑर्गेनिक खेती के महत्व को बताने के लिए 'वसंत बहार - कार्विंग द लाइफ विद हेल्थ' नाम की एक किताब लिखी है.

इस किताब को लिखने का मकसद क्या है?
नागपुर शहर में कंक्रीट का जंगल है, जहां खेती की जमीन मिलना मुश्किल है. इसलिए राठौड़ परिवार ने अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग की छत पर ही खेती करने का आइडिया अपनाया. वे वहां हर तरह की फसलें उगाते हैं और एक बाग भी लगाया है. सबसे जरूरी बात यह है कि वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए छत पर काफी केमिकल-फ्री सब्जियां उगाते हैं.

इस टेरेस गार्डन में काम करते हुए दीपाली और अंजलि राठौड़ नाम की दो बहनें मिट्टी से परिचित हुईं. इससे उन्हें अलग-अलग तरह की मिट्टी और मिट्टी की हेल्थ के बारे में स्टडी करने का मौका मिला. किसानों और उन लोगों के साथ जो कम जगह में घर पर फसलें उगाना चाहते हैं, अपनी मिली जानकारी शेयर करने के मकसद से उन्होंने "वसंत बहार - कार्विंग द लाइफ विद हेल्थ" किताब लिखी. इस किताब के जरिए दीपाली और अंजलि यह मैसेज भी देती हैं कि आप अपनी हेल्थ के आर्किटेक्ट खुद हैं.

नागपुर की दो बहनों ने लिखी किताब (ETV Bharat)

हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़े सभी अनुभव
दीपाली और अंजलि के मुताबिक आज की युवा पीढ़ी खेती से पूरी तरह कट गई है. किसी को भी पता नहीं है कि वे जो खाना रोज खाते हैं, वह असल में कहां से आता है. इस किताब के जरिए दीपाली और अंजलि यह मैसेज भी देती हैं कि आप अपनी हेल्थ के आर्किटेक्ट खुद हैं.

दीपाली और अंजलि के मुताबिक आज की यंग जेनरेशन खेती-बाड़ी से पूरी तरह कट गई है. किसी को पता ही नहीं है कि वे जो खाना रोज खाते हैं, वह असल में कहां से आता है.पौष्टिक खाने की कमी से कुपोषण और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई हैं. जब उन्होंने अपने माता-पिता को छत पर सब्जियां उगाते देखा तो दीपाली और अंजलि को भी इसके बारे में जानने की इच्छा हुई. उनके लिए यह सिर्फ एक बगीचा नहीं, बल्कि एक लैब है.

खास बात यह है कि वे कहते हैं कि उन्होंने अपने माता-पिता से सीखा कि बिना मिट्टी के भी छत पर बढ़िया खेती की जा सकती है. उन्होंने कहा, "जब हमने अच्छी तरह रिसर्च की तो हमें एहसास हुआ कि 'केमिकल खेती' से दूर रहकर और 'ऑर्गेनिक खेती' को बढ़ावा देकर, हम अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं. इसलिए अपने माता-पिता से प्रेरित होकर, हमने टेरेस गार्डनिंग, ऑर्गेनिक खेती और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में अपने सभी अनुभव 'वसंत बहार - कार्विंग द लाइफ विद हेल्थ' किताब में लिखे हैं."

हेल्थ, खेती और मिट्टी
अपनी किताब में दीपाली और अंजलि ने डिटेल में लिखा है कि हेल्थ, खेती और मिट्टी पहले कैसी थी और आज कैसी है. उन्होंने देखा कि मिट्टी पर लगातार केमिकल स्प्रे करने से उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं और उसकी क्वालिटी खराब हो रही है और उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताया है. इसके अलावा वे बताते हैं कि खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल हमारे खाने और फलों में कैसे घुस गए हैं और किताब यह भी बताती है कि इससे खुद को कैसे बचाया जाए.

ऐसे शुरू हुई ऑर्गेनिक खेती
आजकल केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से उगाई जाने वाली सब्जियां और फल हर जगह आम हैं. इनके इस्तेमाल से गंभीर बीमारियां हो रही हैं और हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है. इसलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए दीपाली और अंजलि के माता-पिता ने जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में वे रहती हैं, उसकी चौथी मंजिल पर ऑर्गेनिक खेती शुरू की.

उन्होंने सूटकेस, कूलर के गमले, बाल्टियां, तेल के डिब्बे और गमले जैसी बेकार चीजों का इस्तेमाल करके कई तरह की हरी सब्जियां, फूल और फल उगाना शुरू किया. माता-पिता शहर से 10 से 20 किलोमीटर दूर से अलग-अलग तरह की मिट्टी लाते थे. अंजलि और दीपाली ने इस मिट्टी की स्टडी की. उन्होंने शहरी और ग्रामीण मिट्टी के बीच का अंतर पहचाना. वहां से शुरू हुए इस सफर को दोनों बहनों ने अपनी किताब में लिखा है.

ऑर्गेनिक खेती ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है
ऑर्गेनिक खेती से न सिर्श पैसे की बचत होगी, बल्कि यह भी पक्का होगा कि परिवार को पूरे साल ताजी, जहर-मुक्त सब्जियां मिलें, जिससे उनकी सेहत अच्छी रहे. राठौड़ परिवार का अनोखा किचन गार्डन सिर्फ नेचुरल खेती के बारे में नहीं है. यह सेहत, पर्यावरण और समुदाय को जोड़ने का एक जरिया बन गया है.

संपादक की पसंद

