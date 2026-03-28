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अशोक खरात के बाद अपने को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला गिरफ्तार, यौन उत्पीड़न का आरोप

महिला उत्पीड़न के आरोप में एक आध्यात्मिक गुरु को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Rishikesh Vaidya, who claimed to be a spiritual guru, arrested
आध्यात्मिक गुरु बताने वाला ऋषिकेश वैद्य गिरफ्तार (file photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 28, 2026 at 2:47 PM IST

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पुणे (महाराष्ट्र) : नासिक के धोखेबाज 'बाबा' (आध्यात्मिक गुरु) अशोक खराट से जुड़ा मामला अभी भी पूरे राज्य में सुर्खियों में है, वहीं पुणे पुलिस ने अब एक और नकली आध्यात्मिक गुरु को गिरफ्तार किया है.

वसई के खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले ऋषिकेश वैद्य को 35 साल की महिला के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने ऋषिकेश वैद्य को पिंपरी से गिरफ्तार किया. इस मामले में पहले वसई के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था. लेकिन, यह अपराध असल में पुणे में हुआ था, इसलिए केस बाद में मंजरी पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया.

इसके बाद पुणे पुलिस ने आगे की जांच की और शुक्रवार देर रात (27 मार्च) को धोखाधड़ी करने वाले गुरु ऋषिकेश वैद्य को पिंपरी से गिरफ्तार कर लिया.

वैद्य को ट्रैक करने के लिए चार अलग-अलग टीमें लगाई गई थीं. असल में मामला क्या है? पुलिस की जानकारी के मुताबिक, खुद को 'महाराज' (आध्यात्मिक गुरु) बताने वाले ऋषिकेश वैद्य ने पुणे और वसई के होटलों में एक महिला का यौन शोषण किया, और कहा, "मैं भगवान शिव का अवतार हूं, और तुम मेरी पार्वती हो."

35 साल की महिला की पहली मुलाकात ऋषिकेश वैद्य से 'वसई फाउंडेशन' के जरिए हुई थी. इसके बाद, उसने फेसबुक के ज़रिए जान-पहचान बढ़ाई और आध्यात्मिकता का फायदा उठाकर महिला के साथ यौन शोषण किया.

महिला द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार "ऋषिकेश वैद्य ने पहली बार 2023 की शुरुआत में पुणे के मंजरी इलाके में एक लॉज में मेरे साथ उत्पीड़न किया.

इस घटना के बाद, उसने इस हरकत की तस्वीरें ले लीं और मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. बाद में, 2025 में, वह मुझे वसई के एक लॉज में ले गया और मेरे साथ एक बार फिर उत्पीड़न किया.

पुलिस की चार टीमें तलाश में जुटी थीं : महिला की शिकायत दर्ज होने के बाद, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम ब्रांच) निखिल पिंगले ने शुक्रवार (27 मार्च) को बताया कि, "हमें पीड़िता से शिकायत मिली है. इस 'महाराज' ने शुरू में सोशल मीडिया के जरिए पीड़िता से संपर्क किया था."

उसने पुणे के मंजरी में महिला का यौन उत्पीड़न किया. इसके अलावा, वह उसे ब्लैकमेल करके उससे संपर्क बनाए रखता रहा.

इसके बाद, उसने वसई में एक बार फिर महिला का उत्पीड़न किया. मामले की गंभीरता को समझने के बाद, पीड़ित ने वसई में केस दर्ज कराया. इस केस को अब पुणे के मंजरी पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया है. ऋषिकेश वैद्य खुद को आध्यात्मिक गुरु (महाराज) बताकर गैर-कानूनी कामों में शामिल था. इस धोखेबाज को पकड़ने के लिए चार पुलिस टीमें बनाई गईं थीं.

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