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SPECIAL: रांची के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगा डिफरेंट वेरिएशन, मंदिरों से लेकर डिज्नीलैंड और गोलगप्पे तक की होगी थीम

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी में इस बार दुर्गापूजा के पंडाल सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि कला, स्थापत्य और कल्पना के बड़े केंद्र बनने जा रहे हैं. कहीं तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर की भव्यता नजर आएगी, तो कहीं वाराणसी के स्वर्वेद महामंदिर की वास्तुकला श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी. किसी पंडाल में इंडोनेशियन शैली के श्रीराम मंदिर की झलक दिखेगी तो किसी में डिज्नीलैंड की दुनिया जबकि हिनू में गोलगप्पे की टोकरी और चना-चूर कॉर्नर की थीम लोगों को चौंकाएगी.