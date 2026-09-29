SPECIAL: रांची के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगा डिफरेंट वेरिएशन, मंदिरों से लेकर डिज्नीलैंड और गोलगप्पे तक की होगी थीम
दुर्गा पूजा के लिए रांची में तैयार हो रहे पंडालों में इस बार वैरिएशन देखने को मिलेगा. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 29, 2026 at 6:01 AM IST
रांची: राजधानी में इस बार दुर्गापूजा के पंडाल सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि कला, स्थापत्य और कल्पना के बड़े केंद्र बनने जा रहे हैं. कहीं तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर की भव्यता नजर आएगी, तो कहीं वाराणसी के स्वर्वेद महामंदिर की वास्तुकला श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी. किसी पंडाल में इंडोनेशियन शैली के श्रीराम मंदिर की झलक दिखेगी तो किसी में डिज्नीलैंड की दुनिया जबकि हिनू में गोलगप्पे की टोकरी और चना-चूर कॉर्नर की थीम लोगों को चौंकाएगी.
राजधानी के प्रमुख पूजा पंडालों में इस बार धार्मिक और ऐतिहासिक स्थापत्य के साथ आधुनिक और काल्पनिक थीम का भी प्रयोग किया गया है. पंडालों की ऊंचाई, डिजाइन, सजावट और अंदर तैयार किए जा रहे प्रसंगों में समितियों ने पिछले सालों की तुलना में अलग प्रयोग करने की कोशिश की है.
बकरी बाजार में बृहदेश्वर मंदिर की भव्यता
बकरी बाजार में भारतीय युवक संघ की ओर से तमिलनाडु के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर की थीम पर भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है, करीब 1 करोड़ रुपये से अधिक के बजट वाले इस पंडाल को रांची के प्रमुख और बड़े बजट वाले पंडालों में शामिल किया जा रहा है. मंदिर की ऐतिहासिक स्थापत्य शैली को पंडाल के प्रारूप में उतारने के लिए विशाल ढांचे और बारीक सजावट पर जोर दिया जा रहा है.
जिला स्कूल में स्वर्वेद महामंदिर का प्रारूप
जिला स्कूल फील्ड में इस बार करीब 1.5 करोड़ रुपये की लागत से स्वर्वेद महामंदिर की थीम पर पंडाल तैयार किया जा रहा है. वाराणसी के प्रसिद्ध स्वर्वेद महामंदिर की वास्तुकला से प्रेरित इस पंडाल को बड़े आकार में तैयार किया जा रहा है. बजट और आकार के लिहाज से यह इस साल राजधानी के सबसे चर्चित पंडालों में शामिल है.
हरमू में 75 फीट ऊंचा काल्पनिक मंदिर
हरमू पंच मंदिर में करीब 75 फीट ऊंचा पंडाल पौराणिक राजस्थानी शैली के काल्पनिक मंदिर के रूप में तैयार किया जा रहा है. शाही स्थापत्य, मंदिरनुमा संरचना और राजस्थानी कला की झलक इसकी खासियत होगी. विशाल ऊंचाई के कारण दूर से ही यह पंडाल श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा.
सिंहमोड़ में इंडोनेशियन शैली का श्रीराम मंदिर
हटिया के सिंहमोड़ में करीब 60 फीट ऊंचा पंडाल इंडोनेशियन शैली में बने श्रीराम मंदिर के प्रारूप पर तैयार किया जा रहा है. धार्मिक विषय को अलग स्थापत्य शैली के साथ जोड़ने का प्रयास यहां देखने को मिलेगा.
अरगोड़ा में बच्चों के लिए डिज्नीलैंड
अरगोड़ा में करीब 30 लाख रुपये की लागत से 50 फीट ऊंचा डिज्नीलैंड थीम का पंडाल तैयार किया जा रहा है. धार्मिक पंडालों की पारंपरिक थीम से अलग यह प्रयोग खासकर बच्चों और युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन सकता है.
महावीर चौक में आदिवासी कला की झलक
महावीर चौक में 51 फीट ऊंचा पंडाल ट्राइबल आर्ट थीम पर तैयार किया जा रहा है. झारखंड की आदिवासी कला और सांस्कृतिक पहचान को पंडाल की सजावट और डिजाइन में स्थान देने की कोशिश की गई है.
अल्बर्ट एक्का चौक पर द्वारका नगरी
चंद्रशेखर आजाद पूजा समिति की ओर से अल्बर्ट एक्का चौक पर इस बार ‘द्वारका नगरी’ थीम रखी गई है. पंडाल के माध्यम से धार्मिक और पौराणिक संदर्भ को स्थापत्य के साथ प्रस्तुत करने की तैयारी है.
हिनू में गोलगप्पे की टोकरी का अनूठा प्रयोग
हिनू की शुक्ला कॉलोनी में सनातन संघ की ओर से इस बार सबसे अलग प्रयोग देखने को मिलेगा. यहां करीब 55 फीट ऊंचे पंडाल को गोलगप्पे की टोकरी और चना-चूर कॉर्नर की थीम पर तैयार किया जा रहा है. पूजा पंडाल में रोजमर्रा की लोकप्रिय चीज को थीम का हिस्सा बनाना राजधानी की पूजा सजावट में अलग तरह का प्रयोग है.
आरआर स्पोर्टिंग में ‘टेंपल ऑफ टुगेदर’
रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब का पंडाल ‘टेंपल ऑफ टुगेदर’ थीम पर तैयार किया जा रहा है. पंडाल की सजावट में एकता और भाईचारे के संदेश को कलाकृतियों और विद्युत सज्जा के जरिए प्रस्तुत करने की तैयारी है.
रेलवे स्टेशन से कोकर तक अलग-अलग प्रयोग
रांची रेलवे स्टेशन के पूजा पंडाल में भगवान विष्णु के वामन अवतार के प्रसंग को थीम बनाया गया है. यहां पौराणिक कथा से जुड़े दृश्य तैयार किए जा रहे हैं. वहीं कोकर बाजार में कैलाश शिला अथवा राजस्थानी महल शैली से प्रेरित संरचना तैयार की जा रही है, जिसमें नक्काशी और बारीक कारीगरी पर जोर है.
बांधगढ़ी क्षेत्र में भी स्वर्वेद महामंदिर के प्रारूप को पंडाल का रूप दिया जा रहा है. इस तरह राजधानी के अलग-अलग इलाकों में इस बार श्रद्धालुओं को मंदिर, महल, पौराणिक प्रसंग, आदिवासी कला, काल्पनिक दुनिया और रोजमर्रा की चीजों से जुड़ी थीम एक साथ देखने को मिलेगी.
2025 से कितना बदला पंडालों का रंग ?
पिछले साल रांची के बड़े पंडालों में बकरी बाजार में अंकोरवाट मंदिर और हरमू में वृंदावन के प्रेम मंदिर जैसी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थापत्य शैलियों का प्रभाव प्रमुख था. इसके साथ सामाजिक संदेश, लाइफ जर्नी और किताबों जैसी रचनात्मक थीम भी देखने को मिली थीं.
इस बार थीम का दायरा और व्यापक नजर आ रहा है. बृहदेश्वर मंदिर, स्वर्वेद महामंदिर और इंडोनेशियन शैली के श्रीराम मंदिर जैसी धार्मिक-स्थापत्य थीम के साथ डिज्नीलैंड, गोलगप्पे की टोकरी और ट्राइबल आर्ट जैसे प्रयोग भी किए जा रहे हैं. पंडालों के अंदर केवल प्रतिमाओं और सजावट तक सीमित रहने के बजाय वामन अवतार जैसे पौराणिक प्रसंगों को भी दृश्य रूप देने की तैयारी है.
भव्यता तक सीमित नहीं है पंडाल
दरअसल, इस बार रांची की दुर्गापूजा में पंडालों की थीम सिर्फ भव्यता दिखाने तक सीमित नहीं है. धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक स्थापत्य, झारखंड की कला, पौराणिक कथाएं और आधुनिक कल्पना, इन सबका मेल राजधानी की पूजा को एक अलग दृश्य पहचान देने की तैयारी में है.
ये भी पढ़ें- दुर्गापूजा से पहले कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, एकमुश्त मिलेगा 8 साल का महंगाई भत्ता
गोड्डा में आकर्षक आतिशबाजी के साथ मां दुर्गा को भक्तों ने दी विदाई, धूमधाम से प्रतिमा का हुआ विसर्जन
संथाल परगना को दुर्गा पूजा में पर्याप्त मिलेगी बिजली, विद्युत विभाग ने तैयारी की पूरी, तीन शिफ्ट में कंट्रोल रूम से होगी मॉनिटरिंग