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बिहार के राज्यपाल पत्नी के साथ काशी की गंगा आरती में हुए शामिल, कहा-गंगा की महिमा अद्भुत

बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन रविवार को पत्नी सबिहा हसनैन के साथ वाराणसी पहुंचे थे.

गंगा आरती करते बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन व अन्य.
गंगा आरती करते राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 7:50 AM IST

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वाराणसी : बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन रविवार को वाराणसी पहुंचे. जहां उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा की दैनिक आरती में पत्नी सबिहा हसनैन के साथ भाग लिया. इस दौरान उन्होंने मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया. साथ ही भगवती गंगा की आरती व्यवस्था की सराहना की.

बिहार के राज्यपाल पत्नी के साथ गंगा आरती में हुए शामिल. (Video Credit : ETV Bharat)


गंगा की आरती से पहले 7 मिनट 58 सेकेंड का शंखनाद किया गया. जिसे सुन कर राज्यपाल सैय्यद अता हसनैन आश्चर्यचकित दिखे. उन्होंने शंखनाद करने वाले रामजनम योगी का माला पहना कर अभिनंदन किया और शंखनाद की प्रशंसा भी की. इसके बाद गंगा का पूजन-दर्शन कर गंगा आरती में अपनी सहभागिता दर्ज कराई.

बिहार के राज्यपाल स्वागत करते गंगा सेवा निधि के सदस्य.
बिहार के राज्यपाल स्वागत करते गंगा सेवा निधि के सदस्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
इस दौरान राज्यपाल बिहार लेफ्टिनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि आज इस विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का अनुभव अद्भुत रहा. हमने पहले आरती के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन आज आरती करके अद्भुत अनुभव हुआ. भगवती मां गंगा के आशीर्वाद की अनुभूति हुई. साथ ही गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा द्वारा अंगवस्त्र प्रसाद व मोमेंटो देकर स्वागत किया गया.अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया गया कि गंगा की आरती से पहले ही लेफ्टिनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन दशाश्वमेध घाट आ गए थे. इसके बाद एक घंटे से भी ज्यादा समय तक घाट पर मौजूद रहे. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा. इस मौके पर अर्चकों ने विधि विधान से पूजन अर्चन कराया.

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