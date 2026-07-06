बिहार के राज्यपाल पत्नी के साथ काशी की गंगा आरती में हुए शामिल, कहा-गंगा की महिमा अद्भुत
बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन रविवार को पत्नी सबिहा हसनैन के साथ वाराणसी पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 7:50 AM IST
वाराणसी : बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन रविवार को वाराणसी पहुंचे. जहां उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा की दैनिक आरती में पत्नी सबिहा हसनैन के साथ भाग लिया. इस दौरान उन्होंने मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया. साथ ही भगवती गंगा की आरती व्यवस्था की सराहना की.
गंगा की आरती से पहले 7 मिनट 58 सेकेंड का शंखनाद किया गया. जिसे सुन कर राज्यपाल सैय्यद अता हसनैन आश्चर्यचकित दिखे. उन्होंने शंखनाद करने वाले रामजनम योगी का माला पहना कर अभिनंदन किया और शंखनाद की प्रशंसा भी की. इसके बाद गंगा का पूजन-दर्शन कर गंगा आरती में अपनी सहभागिता दर्ज कराई.
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