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वाराणसी के लिए नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा, लखनऊ में भी रुकेगी, जानें रूट और टाइमिंग

वाराणसी के लिए नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा, लखनऊ में भी रुकेगी, जानें रूट और टाइमिंग ( File Photo/ PTI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब के जालंधर से नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे. नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का नाम संत रविदास एक्सप्रेस रखा गया है. यह लंबी दूरी की रात भर की यात्रा के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के नेटवर्क के विस्तार में एक और कदम है. साथ ही पीएम मोदी नवनिर्मित जालंधर रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे.

नई संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश के वाराणसी को पंजाब के अमृतसर के पास छेहरटा से जोड़ेगी, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा.

रेलवे के मुताबिक, ट्रेन नंबर 14624 (छेहरटा से वाराणसी) हर हफ्ते बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर 2:05 बजे छेहरटा से रवाना होगी. ट्रेन नंबर 14623 (वाराणसी से छेहरटा) हर हफ्ते गुरुवार, शनिवार और सोमवार को शाम 7:05 बजे वाराणसी से प्रस्थान करेगी. यह नई ट्रेन हफ्ते में दोनों तरफ से कुल छह फेरे लगाएगी.

इन प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

संत रविदास वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी, जो जौनपुर सिटी, सुलतानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर सिटी और अमृतसर में रुकेगी.