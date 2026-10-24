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वाराणसी एयर शो; PM मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आज होंगे शामिल

वाराणसी में एयरशो ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : काशी में शनिवार को गंगा घाट के ऊपर एयर शो के करतब ने हर किसी को अचंभित कर दिया. एरियल डिस्प्ले का यह दूसरा दिन था, जिसमें 100 फाइटर जेट व अन्य विमानों के साथ वायुसेना के जवानों ने अपना करतब दिखाया. हर तरफ भारत माता की जय का नारा गूंजा उठा. बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं. हर कोई उल्लासित होकर इस हैरतअंगेज कारनामे को देख रहा है. वहीं, रविवार को एयर शो में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी शामिल होंगे.



भारतीय वायुसेना के समर्पित 94 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वाराणसी के नमो घाट पर हवाई प्रदर्शन-2026 का आयोजन किया गया है. इसके तहत दूसरे दिन 11:40 पर शो शुरू हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सेदारी की. लगभग 2:30 बजे शो खत्म हुआ. यह एयर शो 22, 24 और 25 अक्टूबर को आयोजित है, जहां 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे.

वाराणसी में एयरशो (Video Credit; ETV Bharat)

इन विमानों ने दिखाए करतब आज के शो की बात करें तो इसमें हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और लड़ाकू विमानों ने भाग लिया. इसमें कुल 100 विमान थे, जिसमें 50 लड़ाकू विमान थे. हेलीकॉप्टर बेड़े में एलसीएच, चिनूक, एएलएच मार्क III, एएलएच मार्क IV, अपाचे, चेतक, कामोव-31 और एमआई-17 वी5 शामिल हैं. स्क्वाड्रन लीडर भावी ने बताया कि परिवहन एवं अन्य सहायक विमानों में सी-295, सी-17, सी-130, एईडब्ल्यूएंडसी, आईएल-78, एएन-32 और पी-8आई शामिल हैं. लड़ाकू विमानों में सुखोई-30 एमकेआई, मिराज-2000, राफेल, एलसीए, मिग-29 और जगुआर शामिल हैं. हार्वर्ड विमान तथा सूर्यकिरण और सारंग प्रदर्शन टीमें आकर्षण का केंद्र रहीं हैं. इसमें भाग लेने वाले विमानों में दो एएलएच हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के तथा एक पी-8आई और एक कामोव-31 भारतीय नौसेना के हैं.

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