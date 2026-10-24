वाराणसी एयर शो; PM मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आज होंगे शामिल
दूसरे दिन सूर्य किरण ने लोगों को किया अचंभित, हर कोई बोला-काशी के आसमान पर बन रहा इतिहास
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 7:11 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 7:13 AM IST
वाराणसी : काशी में शनिवार को गंगा घाट के ऊपर एयर शो के करतब ने हर किसी को अचंभित कर दिया. एरियल डिस्प्ले का यह दूसरा दिन था, जिसमें 100 फाइटर जेट व अन्य विमानों के साथ वायुसेना के जवानों ने अपना करतब दिखाया. हर तरफ भारत माता की जय का नारा गूंजा उठा. बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं. हर कोई उल्लासित होकर इस हैरतअंगेज कारनामे को देख रहा है. वहीं, रविवार को एयर शो में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी शामिल होंगे.
भारतीय वायुसेना के समर्पित 94 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वाराणसी के नमो घाट पर हवाई प्रदर्शन-2026 का आयोजन किया गया है. इसके तहत दूसरे दिन 11:40 पर शो शुरू हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सेदारी की. लगभग 2:30 बजे शो खत्म हुआ. यह एयर शो 22, 24 और 25 अक्टूबर को आयोजित है, जहां 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे.
इन विमानों ने दिखाए करतब
आज के शो की बात करें तो इसमें हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और लड़ाकू विमानों ने भाग लिया. इसमें कुल 100 विमान थे, जिसमें 50 लड़ाकू विमान थे. हेलीकॉप्टर बेड़े में एलसीएच, चिनूक, एएलएच मार्क III, एएलएच मार्क IV, अपाचे, चेतक, कामोव-31 और एमआई-17 वी5 शामिल हैं. स्क्वाड्रन लीडर भावी ने बताया कि परिवहन एवं अन्य सहायक विमानों में सी-295, सी-17, सी-130, एईडब्ल्यूएंडसी, आईएल-78, एएन-32 और पी-8आई शामिल हैं. लड़ाकू विमानों में सुखोई-30 एमकेआई, मिराज-2000, राफेल, एलसीए, मिग-29 और जगुआर शामिल हैं. हार्वर्ड विमान तथा सूर्यकिरण और सारंग प्रदर्शन टीमें आकर्षण का केंद्र रहीं हैं. इसमें भाग लेने वाले विमानों में दो एएलएच हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के तथा एक पी-8आई और एक कामोव-31 भारतीय नौसेना के हैं.
देश भर के 12 वायु अड्डों से भरेंगे उड़ान
इस बारे में सूर्य किरण के स्क्वाडन लीडर भावी ने बताया कि गंगा के ऊपर आयोजित यह हवाई प्रदर्शन आम जनता के लिए एक दुर्लभ और अद्भुत दृश्य है. इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी थीम “Wings over Ganges” रखी गई है. हवाई प्रदर्शन में कुल 100 विमान भाग ले रहे हैं, जिनमें 52 लड़ाकू विमान, 15 परिवहन विमान, 32 हेलीकॉप्टर और एक ऐतिहासिक विमान शामिल हैं. बताया कि काशी में विमान को उड़ाने का बेहद अद्भुत अनुभव है. यहां महादेव स्वयं विराजे हैं और हमारे जो विमान हैं सूर्य किरण, वह बिल्कुल सूर्य के किरण के समान हैं. यहां का अनुभव हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं.
रोमांचित कर रहा अनुभव
वहीं शो को देखने आईं महिलाओं ने कहा कि वह अपने छत से देख रही थीं, लेकिन आज जब उन्हें मौका मिला तो वह वाराणसी के घाट पर आकर देख रही हैं. उन्होंने कभी ऐसे विमान नहीं देखे थे. कहती हैं कि, बहुत अद्भुत अनुभव है, जब हम इतने करीब से विमानों को देख रहे हैं. जब विमान आसमान में ऊपर की ओर जाकर तेजी से नीचे आते हैं, यह बता रहा है कि हमारे पायलट कितनी क्षमता और शालीनता के साथ इन्हें उड़ाते हैं.
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