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हिमाचल विधानसभा में वंदे मातरम और जन-गण-मन पर घमासान, सत्ता पक्ष और विपक्ष की जोरदार नारेबाजी, सदन स्थगित

शिमला: हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन के पहले ही दिन सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर घमासान हो गया. सदन में दोनों पक्षों ने जोरदार नारेबाजी की और हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने महज 12 मिनट बाद ही सदन की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी. दरअसल, हिमाचल विधानसभा के नियमों में सदन के सेशन के आरंभ में राष्ट्रगान (जन-गण-मन...) गाने का चलन है. सदन में स्पीकर के आते ही राष्ट्रगान आरंभ हुआ. जैसे ही राष्ट्रगान संपन्न हुआ, विपक्ष की तरफ से BJP विधायक विपिन सिंह परमार उठे और उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी गाए जाने को लेकर बात रखी. स्पीकर ने कहा कि पहले शोक उद्गार होने दें फिर इस पर विचार किया जाएगा.

बता दें कि सदन के पहले दिन की कार्यवाही में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद नहीं थे. खैर, स्पीकर के ये कहने पर ही भाजपा सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी. वहीं, सत्ता पक्ष ने भी नारे लगाने शुरू कर दिए. सत्ता पक्ष ने राष्ट्रगान के अपमान का आरोप विपक्ष पर जड़ा और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सदन के बाहर आकर नारेबाजी की. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद सदन के बाहर कांग्रेस सदस्यों के साथ राष्ट्रगान के अपमान को लेकर विपक्ष के खिलाफ नारे लगाए.

हिमाचल विधानसभा में वंदे मातरम पर घमासान (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि मुझे बड़ा दुख होता है कि भाजपा के जो विधायक हैं, उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि, "जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को राष्ट्रगान गाने के लिए कहा, उससे पहले ही भाजपा के विधायकों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि हमें सबसे पहले राष्ट्रीय गीत के बारे में बताया जाए. विधानसभा की यह परंपरा रही है कि राष्ट्रगान बड़े ही सम्मान के साथ गाया जाता है और राष्ट्रीय गीत भी उसी सम्मान के साथ गाया जाता है. मुझे आज पहली बार दुख हुआ कि जो पार्टी राष्ट्रगान का अपमान कर सकती है, जो पार्टी राष्ट्रगान का विरोध कर सकती है, उसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा. हम प्रदेश में हर जगह जाएंगे और जनता को बताएंगे कि यह वही भाजपा है जो राष्ट्रगान का विरोध कर रही है. हमें राष्ट्रीय गीत से कोई आपत्ति नहीं है. विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कहा कि सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान से होती है, लेकिन भाजपा ने इसका अपमान किया है. अगर भाजपा सम्मान के साथ राष्ट्रगान गाती और फिर कहती कि आप राष्ट्रीय गीत भी गा दें, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होती? हम राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रीय गीत जरूर गाते, लेकिन आज भाजपा ने जो राष्ट्रगान का अपमान किया है, उन्हें इस बात पर शर्म आनी चाहिए और इसके लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए."