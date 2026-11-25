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वंदे मातरम गायन से जम्मू-कश्मीर में छिड़ा विवाद, धर्मगुरुओं ने मांगी माफी

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के एक आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ बजाए जाने से प्रदेश में धार्मिक और राजनीतिक विवाद गहरा गया है. कार्यक्रम के दौरान गीत के सम्मान में खड़े होने को लेकर हुई कड़ी आलोचना के बाद, इसमें शामिल हुए कई प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. दूसरी ओर, घाटी के प्रमुख धार्मिक संगठनों ने वक्फ बोर्ड के इस कदम को अस्वीकार्य बताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

वक्फ दिवस समारोह से शुरू हुआ विवाद

बीते 23 नवंबर को जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने श्रीनगर में अपना पहला 'वक्फ दिवस' सम्मेलन आयोजित किया था. इस समारोह में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू मुख्य अतिथि थे. मंच पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ, भाजपा नेता और वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी तथा घाटी के कई वरिष्ठ धर्मगुरु मौजूद थे. कार्यक्रम की शुरुआत में जब ‘वंदे मातरम’ बजाया गया, तो मंच पर बैठे सभी अतिथियों के साथ-साथ धर्मगुरु भी खड़े हो गए.

आलोचना के बाद उलेमा ने जारी किया माफीनामा

समारोह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और धार्मिक हलकों में धर्मगुरुओं की आलोचना होने लगी. इसके एक दिन बाद, कार्यक्रम में शामिल उलेमा के एक समूह ने वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से तौबा की. प्रमुख धर्मगुरु मौलाना फारूक हुसैन नक्शबंदी

जिन्हें अगस्त में वक्फ बोर्ड द्वारा जम्मू के 'मीरवाइज' की उपाधि की पेशकश की गई थी—ने कहा, "हम बहुत गहराई में नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें लगा कि शायद हमसे कोई चूक हो गई है. हमने कार्यक्रम खत्म होते ही अल्लाह से तौबा की थी और अब सोशल मीडिया के जरिए भी माफी मांग रहे हैं." उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्मगुरुओं ने न तो दिल से और न ही जुबान से 'वंदे मातरम' गाया, बल्कि वे केवल वहां उपस्थित थे. नक्शबंदी ने कहा कि वे देश के कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता के बीच किसी भी तरह के भ्रम को खत्म करने के लिए उन्होंने माफी मांगी है. उन्होंने लोगों से इस मामले को सांप्रदायिक रंग न देने की अपील भी की.