वंदे मातरम गायन से जम्मू-कश्मीर में छिड़ा विवाद, धर्मगुरुओं ने मांगी माफी
जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' बजने से विवाद छिड़ गया है, जिसके बाद कई धर्मगुरुओं ने सार्वजनिक तौबा की.
Published : November 25, 2026 at 3:46 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के एक आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ बजाए जाने से प्रदेश में धार्मिक और राजनीतिक विवाद गहरा गया है. कार्यक्रम के दौरान गीत के सम्मान में खड़े होने को लेकर हुई कड़ी आलोचना के बाद, इसमें शामिल हुए कई प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. दूसरी ओर, घाटी के प्रमुख धार्मिक संगठनों ने वक्फ बोर्ड के इस कदम को अस्वीकार्य बताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
वक्फ दिवस समारोह से शुरू हुआ विवाद
बीते 23 नवंबर को जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने श्रीनगर में अपना पहला 'वक्फ दिवस' सम्मेलन आयोजित किया था. इस समारोह में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू मुख्य अतिथि थे. मंच पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ, भाजपा नेता और वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी तथा घाटी के कई वरिष्ठ धर्मगुरु मौजूद थे. कार्यक्रम की शुरुआत में जब ‘वंदे मातरम’ बजाया गया, तो मंच पर बैठे सभी अतिथियों के साथ-साथ धर्मगुरु भी खड़े हो गए.
आलोचना के बाद उलेमा ने जारी किया माफीनामा
समारोह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और धार्मिक हलकों में धर्मगुरुओं की आलोचना होने लगी. इसके एक दिन बाद, कार्यक्रम में शामिल उलेमा के एक समूह ने वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से तौबा की.
प्रमुख धर्मगुरु मौलाना फारूक हुसैन नक्शबंदी
जिन्हें अगस्त में वक्फ बोर्ड द्वारा जम्मू के 'मीरवाइज' की उपाधि की पेशकश की गई थी—ने कहा, "हम बहुत गहराई में नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें लगा कि शायद हमसे कोई चूक हो गई है. हमने कार्यक्रम खत्म होते ही अल्लाह से तौबा की थी और अब सोशल मीडिया के जरिए भी माफी मांग रहे हैं." उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्मगुरुओं ने न तो दिल से और न ही जुबान से 'वंदे मातरम' गाया, बल्कि वे केवल वहां उपस्थित थे. नक्शबंदी ने कहा कि वे देश के कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता के बीच किसी भी तरह के भ्रम को खत्म करने के लिए उन्होंने माफी मांगी है. उन्होंने लोगों से इस मामले को सांप्रदायिक रंग न देने की अपील भी की.
मौलाना दाऊदी ने अपने कदम का बचाव किया
इस मुद्दे पर कार्यक्रम में शामिल धर्मगुरुओं की राय बंटी हुई नजर आई. घाटी के चर्चित उपदेशक मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा जारी अनिवार्य निर्देशों और कानूनी बाध्यता के कारण वे खड़े हुए थे. दाऊदी ने तर्क दिया कि यदि कोई व्यक्ति बिना पूजा की नीयत और बिना दिल में श्रद्धा रखे केवल कानूनी मजबूरी के तहत खड़ा होता है, तो इसे गलत नहीं माना जा सकता.
धार्मिक संगठनों की चेतावनी और बोर्ड पर सवाल
मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रभावशाली संगठन 'मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा' (MMU) ने इस घटना पर कड़ा ऐतराज जताया है. MMU ने बयान जारी कर कहा कि वक्फ बोर्ड का मुख्य दायित्व मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों और उनकी पवित्रता की रक्षा करना है, ऐसे में उसके कार्यक्रम में वंदे मातरम बजाना बेहद दुखद है. संगठन ने कहा कि आधिकारिक कार्यक्रमों में यह गीत बजाना वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं. MMU ने सरकारी कार्यक्रमों और शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम की कथित "जबरन थोपे जाने" की प्रक्रिया के खिलाफ कानूनी राय लेने और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है.
घाटी के सबसे बड़े मदरसे के प्रमुख मौलाना रहमतुल्लाह ने भी माफी मांगने वाले उलेमा की सराहना करते हुए वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी की आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक सभा नहीं बल्कि वक्फ का धार्मिक कार्यक्रम था, इसलिए बोर्ड को मुस्लिम भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक आपत्ति रखने वालों को विवादित छंद न गाने के लिए बाध्य या दंडित नहीं किया जा सकता.
यह भी पढ़ें- आतंकी फंडिंग पर प्रहार: 5 पाक-आधारित आतंकियों की जमीन कुर्क, आतंकी गतिविधियां बढ़ाने की थी साजिश