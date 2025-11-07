ETV Bharat / bharat

'वंदे मातरम धार्मिक गीत नहीं, स्वतंत्रता संग्राम का नारा है': फडणवीस ने किस मुस्लिम नेता को दी यह सलाह

'वंदे मातरम' गीत को लेकर सपा विधायक अबू आजमी के बयान से विवाद शुरू हो गया. देवेंद्र फडणवीस ने इस पर पलटवार किया.

Vande Mataram 150 Years
वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर महाराष्ट्र में कार्यक्रम. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2025 at 3:03 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 3:25 PM IST

मुंबई: "वंदे मातरम किसी धर्म का गीत नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नारा और क्रांतिकारियों का नारा है. हाल ही में कुछ लोगों ने यह विवाद खड़ा किया कि यह एक धार्मिक गीत है, लेकिन इस गीत ने जाति, पंथ और भाषा को भुलाकर स्वतंत्रता सेनानियों को एकजुट किया."

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार 7 नवंबर को यह बात कहीं. फडणवीस ने अबू आजमी का नाम लिए बिना मौलाना आज़ाद का हवाला देते हुए कहा कि यह विवाद गलत है. फडणवीस महान कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचित गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मंत्रालय के त्रिमूर्ति परिसर में आयोजित समूह गायन कार्यक्रम में बोल रहे थे.

वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर महाराष्ट्र में कार्यक्रम. (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा- "कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 'हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, यह एक धार्मिक गीत है.' उन्हें यह नहीं पता कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान जब सभी ने वंदे मातरम कहा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह किसी धर्म का गीत है. मौलाना आज़ाद ने साफ़ लिखा है कि 'वंदे मातरम' को धार्मिक गीत कहना सबसे बड़ी भूल होगी."

क्या कहा था अबू आजमी नेः वंदे मातरम विवाद पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा, था "आप किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं सुना सकते. जो व्यक्ति केवल अल्लाह में विश्वास रखता है और अपनी मां की भी पूजा नहीं करता, वह इस्लाम के अनुसार पृथ्वी और सूर्य की पूजा नहीं कर सकता. एक धार्मिक मुसलमान किसी और की पूजा नहीं कर सकता."

भारत को दिशा देने का कामः

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, "वंदे मातरम ने ब्रिटिश शासन के दौरान जाति, धर्म और पंथ को भुलाकर भारतीयों को एकजुट किया. बंगभंग आंदोलन को दिशा देने से लेकर आज़ादी के पहले झंडे पर लिखे जाने तक, इस गीत ने अहम भूमिका निभाई. महात्मा गांधी अपने हर पत्र का समापन 'वंदे मातरम' से करते थे. आज 150 साल बाद भी यह गीत भारत को दिशा दे रहा है."

कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और राज्यगान से हुई. वरिष्ठ गायिका पद्मजा फेनानी जोगलेकर ने 'वंदे मातरम' की मधुर प्रस्तुति दी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री आशीष शेलार, मंगलप्रभात लोढ़ा, मुख्य सचिव राजेश कुमार सहित बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सैनिक उपस्थित थे.

'वंदे मातरम' गीत गाते महाराष्ट्र के सीएम. (ETV Bharat)

Last Updated : November 7, 2025 at 3:25 PM IST

