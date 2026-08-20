कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति से देश हुआ विभाजित, मुस्लिम लीग और इस पार्टी में कोई अंतर नहीं: मुख्यमंत्री
सीएम बोले, ''यह कांग्रेस की आदत रही है कांग्रेस शुरुआत से ही तुष्टिकरण की राजनीति करती रही है.'' भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 20, 2026 at 8:30 PM IST
रायपुर: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति में वंदे मातरम के शुरुआती 2 पंक्तियों के ही गाने पर बनी सहमति को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कड़ी प्रक्रिया दी जा रही है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही तुष्टिकरण की राजनीति करती रही है. कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है इनका आचरण एक ही जैसा है.
''कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति से देश हुआ विभाजित''
वंदे मातरम को लेकर के कांग्रेस द्वारा अपनाए गए रवैया पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''यह कांग्रेस की आदत रही है कांग्रेस शुरुआत से ही तुष्टिकरण की राजनीति करती रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति ने ही भारत देश का विभाजन करवाया है. कांग्रेस जिस तरह की रणनीति लेकर चली है और कांग्रेस का जिस तरह से हमेशा रवैया रहा है वह तो यह देशहित में रहा ही नहीं. कांग्रेस की विचारधारा कांग्रेस कार्य प्रणाली और मुस्लिम लीग की कार्यप्रणाली में किसी तरह का अंतर नहीं रहा है.''
वंदे मातरम पर सियासी महाभारत जारी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, ''वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और इसे गाकर ही हम लोगों ने आजादी पाई है. यह गीत लोगों के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करता है. यही गीत है जिसे गाकर लोग देश की आजादी के लिए शहीद हो गए.'' मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गीत को गाते हुए हंसते-हंसते वीर जवानों ने फांसी के फंदों को चूम लिया और अपनी जान देकर देश को आजाद कराया. इस गीत में इतनी ताकत है, इसमें इतनी ऊर्जा है. सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि जो राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं करते हैं उनकी विचारधारा से स्पष्ट होता है कि वह क्या सोचते हैं. सीएम ने कहा कि जिस गीत ने देश को आजादी दिलाई उसका सम्मान हर हाल में होना ही चाहिए.