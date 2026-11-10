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'वंदे मातरम' का चल रहा था गायन और बीच में ही कुर्सी पर बैठ गए 'मंत्री और सांसद'! भड़की बीजेपी

'वंदे मातरम' गायन के बीच कुर्सी पर बैठे जनप्रतिनिधि. ( ETV Bharat )

कासारगोड (केरल): राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के अपमान को लेकर केरल की राजनीति में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत पूरा होने से पहले ही स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन, सांसद राजमोहन उन्नीथन और जिला कलेक्टर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी अपनी सीटों पर बैठ गए. भाजपा ने इसे संविधान और राष्ट्रगीत का गंभीर अपमान बताते हुए मंत्री और जिला कलेक्टर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की.

यह पूरी घटना फैमिली हेल्थ सेंटर की नई बनी लैब बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह के दौरान हुई. आयोजन समिति के फैसले के मुताबिक, वंदे मातरम को पूरा गाया जा रहा था. शुरुआती दो पद (स्टैंजा) पूरे होते ही मंत्री के. मुरलीधरन ने अपनी नाराजगी जताई और वे वापस अपनी सीट पर बैठ गए. उसके बाद मंच पर मौजूद सांसद राजमोहन उन्नीथन, विधायक कल्लत्रा महिन और जिला कलेक्टर श्रीधन्या सुरेश भी बैठ गए. वहीं दूसरी ओर, विधायक के. नीलकंदन गीत खत्म होने तक सम्मान के साथ खड़े रहे.