'वंदे मातरम' का चल रहा था गायन और बीच में ही कुर्सी पर बैठ गए 'मंत्री और सांसद'! भड़की बीजेपी
एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत पूरा होने से पहले ही केरल के स्वास्थ्य मंत्री, सांसद और कलेक्टर अपनी सीटों पर बैठ गए.
Published : November 10, 2026 at 1:26 PM IST
कासारगोड (केरल): राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के अपमान को लेकर केरल की राजनीति में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत पूरा होने से पहले ही स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन, सांसद राजमोहन उन्नीथन और जिला कलेक्टर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी अपनी सीटों पर बैठ गए. भाजपा ने इसे संविधान और राष्ट्रगीत का गंभीर अपमान बताते हुए मंत्री और जिला कलेक्टर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की.
यह पूरी घटना फैमिली हेल्थ सेंटर की नई बनी लैब बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह के दौरान हुई. आयोजन समिति के फैसले के मुताबिक, वंदे मातरम को पूरा गाया जा रहा था. शुरुआती दो पद (स्टैंजा) पूरे होते ही मंत्री के. मुरलीधरन ने अपनी नाराजगी जताई और वे वापस अपनी सीट पर बैठ गए. उसके बाद मंच पर मौजूद सांसद राजमोहन उन्नीथन, विधायक कल्लत्रा महिन और जिला कलेक्टर श्रीधन्या सुरेश भी बैठ गए. वहीं दूसरी ओर, विधायक के. नीलकंदन गीत खत्म होने तक सम्मान के साथ खड़े रहे.
भाजपा नेतृत्व ने चुने हुए प्रतिनिधियों और अधिकारियों के इस कदम की कड़ी निंदा की है. पार्टी का कहना है कि गीत खत्म होने से पहले बैठना प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन है, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है.
भाजपा जिला अध्यक्ष एम.एल. अश्विनी ने इस घटना को संविधान का उल्लंघन बताया है. उन्होंने पुष्टि की कि मंत्री, कलेक्टर और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा. एक कैबिनेट मंत्री द्वारा संवैधानिक नियमों को तोड़े जाने की गंभीरता को देखते हुए, पार्टी ने मंत्री और अन्य लोगों से राष्ट्रगीत का अपमान करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
इस विवाद से पहले, मंत्री सोमवार सुबह से ही कासारगोड जिले के अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे. उन्होंने जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की. मंत्री ने कान्हांगड वैक्सीन स्टोर, चेमनाड ग्राम पंचायत की सीमा में मेलपरम्बा में स्थित आरमंगनम जनकीय स्वास्थ्य केंद्र, कासारगोड जनरल अस्पताल में एक पावर लॉन्ड्री, जिला टीबी केंद्र और एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब का उद्घाटन किया.
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