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'वंदे मातरम्' पर सियासी महासंग्राम: अमित शाह का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले– सोनिया गांधी देश से माफी मांगें

शाह बोले- सोनिया गांधी देश से माफी मांगें: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को इस पूरे घटनाक्रम पर शर्म महसूस करनी चाहिए. शाह ने सोनिया गांधी को निशाने पर लेते हुए देशवासियों से माफी मांगने की मांग की. बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने वंदे मातरम् के पूर्ण संस्करण के गायन को लेकर आपत्ति जताई और इसे रोकने का प्रयास किया. उन्होंने ने कहा कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रतीक है. पार्टी ने कांग्रेस नेतृत्व पर राष्ट्रीय भावना का अनादर करने का आरोप लगाते हुए सार्वजनिक स्पष्टीकरण और माफी की मांग की है.

चित्तौड़गढ़: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम् के पूर्ण गायन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी विवाद तेज हो गया है. बीजेपी ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और पार्टी नेतृत्व पर राष्ट्रीय गीत के कथित अपमान का आरोप लगाया है. गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चित्तौड़गढ़ दौरे पर सोनिया गांधी और कांग्रेस को इस मसले पर आड़े हाथ लिया.

क्या हुआ था कांग्रेस मुख्यालय में ?: 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए. इसी क्रम में दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में भी पार्टी का कार्यक्रम हुआ. कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद वंदे मातरम् का गायन किया गया. इसी दौरान सामने आए एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हुआ. वीडियो में सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से बातचीत और इशारा करते हुए देखा गया. बीजेपी ने इन इशारों को वंदे मातरम् के गायन को रोकने की कोशिश के तौर पर पेश किया. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया.

अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण: निंबाहेड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, उसे आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है. उन्होंने कहा कि अटल जी ऐसी शख्सियत थे, जिन्होंने न सत्ता में रहते हुए अपने सिद्धांत छोड़े और न ही विपक्ष में रहते हुए सिद्धांतों से समझौता किया.

अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण (ETV Bharat Chittorgarh)

अमित शाह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा राजनीतिक जीवन राष्ट्रहित, विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहा. वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि गहलोत और उनके प्रदेश अध्यक्ष आपस में लड़ते रहते हैं, जबकि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार राजस्थान में विकास को नई गति देने का काम कर रही है.

21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण: निंबाहेड़ा में वाजपेयी की प्रतिमा जेके सर्किल पर बनाए गए मिनी अटल स्मारक पर स्थापित की गई है. यह प्रतिमा 4 हजार किलो अष्टधातु से बनी है. इसे 8 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है. जयपुर के कारीगरों ने प्रतिमा तैयार की है. प्रतिमा के साथ ही दो और प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं. एक प्लेटफॉर्म पर वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुए पोखरण परमाणु परीक्षण की झलक दिखाई गई है. दूसरे प्लेटफॉर्म पर उन्हें अलग-अलग मुद्दों पर भाषण देते हुए दिखाया गया है. जनसभा में अमित शाह ने चित्तौड़गढ़ समेत 15 जिलों के 5659 करोड़ रुपये के 944 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया.

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