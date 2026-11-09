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त्योहारों पर यात्रियों को बड़ी सौगात: नई दिल्ली से पटना के बीच फेस्टिवल स्पेशल की तरह चलेंगी वंदे भारत ट्रेन; पढ़ें डिटेल्स

'वंदे भारत' फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की तरह चलेगी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: त्योहारों के इस सीजन व आगामी छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व सराहनीय कदम उठाया है. उत्तर रेलवे की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित, सुगम व आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए देश की प्रीमियम ट्रेन 'वंदे भारत' को फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है. यह विशेष ट्रेनें नई दिल्ली से पटना के बीच चलाई जाएंगी, जिससे उत्तर प्रदेश व बिहार जाने वाले यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी.

ट्रेन संख्या 02258/02257: नई दिल्ली–पटना–नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल