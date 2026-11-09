त्योहारों पर यात्रियों को बड़ी सौगात: नई दिल्ली से पटना के बीच फेस्टिवल स्पेशल की तरह चलेंगी वंदे भारत ट्रेन; पढ़ें डिटेल्स
उत्तर रेलवे ने देश की प्रीमियम ट्रेन 'वंदे भारत' को फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है.
Published : November 9, 2026 at 8:42 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारों के इस सीजन व आगामी छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व सराहनीय कदम उठाया है. उत्तर रेलवे की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित, सुगम व आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए देश की प्रीमियम ट्रेन 'वंदे भारत' को फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है. यह विशेष ट्रेनें नई दिल्ली से पटना के बीच चलाई जाएंगी, जिससे उत्तर प्रदेश व बिहार जाने वाले यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी.
ट्रेन संख्या 02258/02257: नई दिल्ली–पटना–नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल
• नई दिल्ली से प्रस्थान (गाड़ी संख्या 02258): ये ट्रेन 11 नवंबर, 2026 को सुबह 05:00 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और उसी दिन शाम को 18:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी.
• पटना से वापसी (गाड़ी संख्या 02257): ये ट्रेन वापसी में 12 नवंबर, 2026 को सुबह 08:00 बजे पटना से खुलकर उसी दिन रात 21:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
ट्रेन संख्या 02436/02435: नई दिल्ली–पटना–नई दिल्ली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल
• नई दिल्ली से प्रस्थान (गाड़ी संख्या 02436): यह स्पेशल ट्रेन 13 नवंबर, 2026 को सुबह 08:35 बजे नई दिल्ली से प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात 21:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी.
• पटना से वापसी (गाड़ी संख्या 02435): वापसी की दिशा में यह ट्रेन 14 नवंबर 2026 को सुबह 08:00 बजे पटना से चलकर रात 21:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
प्रमुख ठहराव और ट्रेन का रूट
यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों ही वंदे भारत स्पेशल ट्रेनों का मार्ग में प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रखा गया है. ये ट्रेनें अपनी यात्रा के दौरान मुख्य रूप से अलीगढ़ जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा रेलवे स्टेशन पर रुकेगी. इससे यहां के यात्रियों को भी इस ट्रेन की सुविधा मिलेगी.
रेलवे की यात्रियों अपील
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने जानकारी दी कि इन आरक्षित विशेष ट्रेनों के संचालन से त्योहारी सीजन में टिकट कंफर्म न होने की समस्या से जूझ रहे यात्रियों को एक उच्च श्रेणी का और तेज विकल्प मिलेगा. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा करने से पहले ट्रेन के समय, ठहराव व अन्य लाइव अपडेट्स की सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक NTES ऐप का उपयोग करें या किसी भी सहायता के लिए रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करें.
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