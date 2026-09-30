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वंदे भारत ट्रेन कटरा-बनिहाल खंड पर 100 kmph की रफ्तार से दौड़ेगी, मिली मंजूरी

SDOM के आदेश के अनुसार, कटरा-बनिहाल खंड पर ट्रेनों की अधिकतम गति सीमा 100 kmph शुक्रवार से लागू हो जाएगी. आमिर तांत्रे की रिपोर्ट.

Vande Bharat Train to run on 100 kmph speed on Katra-Banihal section of USBRL from October 2
वंदे भारत ट्रेन (File/ IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 10:15 PM IST

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जम्मू: उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेलवे लाइन (USBRL) के कटरा-बनिहाल खंड पर ट्रेनों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा (kmph) करने की मंजूरी मिल गई है और वंदे भारत ट्रेन 2 अक्टूबर से इसी रफ्तार से चलेगी.

उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक (SDOM) ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया, जिसके अनुसार 2 अक्टूबर 2026 को रात 12 बजे (00:00 घंटे) से ट्रेनों की अधिकतम गति सीमा 100 किमी प्रति घंटा लागू हो जाएगी.

इस आदेश में कहा गया है, "पहले के पत्रों के सिलसिले में यह सूचित किया जाता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी में बताई गई सभी शर्तों और नियमों का पालन करते हुए, जम्मू डिवीजन के USBRL सिंगल लाइन विद्युतीकृत खंड के कटरा-बनिहाल हिस्से पर अधिकतम मंजूर गति को बढ़ाकर 100 किमी/घंटा करने की मंजूरी दे दी गई है. बढ़ी हुई अधिकतम गति 02.10.2026 को 00:00 बजे से लागू होगी."

अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि यह फैसला उत्तर रेलवे के प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर के हाल ही में इस खंड का दौरा करने के बाद लिया गया है.

रेल मंत्रालय ने 19 अगस्त को उत्तर रेलवे के जम्मू डिवीजन में श्री माता वैष्णो देवी कटरा और बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर लंबे नए ब्रॉड गेज रेल सेक्शन पर ट्रेनों की स्पीड 100 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाने की मंजूरी दी थी. यह मंजूरी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी (CRS) की सिफारिश के बाद दी गई.

अब तक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा - संगलदान खंड के लिए अधिकतम स्वीकृत गति 85 किमी प्रति घंटा और संगलदान - बनिहाल खंड के लिए 75 किमी प्रति घंटा थी.

ईटीवी भारत ने 7 अगस्त को रिपोर्ट दी थी कि USBRL के कटरा-बनिहाल खंड के निरीक्षण के दौरान, उत्तरी मंडल के कमिश्नर रेलवे सेफ्टी (CRS) दिनेश चंद देशवाल ने सभी जरूरी बातों की जांच की थी और गति को 100 kmph तक बढ़ाने को लेकर संतुष्ट थे.

उनके दौरे से पहले, ट्रैक पर ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OMS) ट्रेन चलाई गई, जिसकी गति 110 से 115 के बीच रखी गई थी.

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कटरा बनिहाल खंड पर ट्रेन रफ्तार
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